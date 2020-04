Kuningatar Margareeta 80 vuotta! Näin ketjussa tupakkaa polttavasta monarkista tuli Tanskan hallitsija, vaikka niin ei pitänyt koskaan käydä

Kuningatar Margareeta pukeutuu arkisesti, polttaa miltei ketjussa tupakkaa ja on taitava taidemaalari. Tänään tanskalaisten rakastama hallitsija täyttää 80 vuotta.

Tanskan hovi on julkaissut pitkin viikkoa uusia muotokuvia kuningatar Margareeta II:n 80-vuotissyntymäpäivien kunniaksi. Yhdessä kuvasarjassa kuningatar poseeraa rinnallaan kaksi kruununperijää: kruununprinssi Frederik, 51, ja prinssi Christian, 14.

Talvella otettujen kuvien asetelma olisi voinut olla hyvinkin toisenlainen, sillä prinsessa Margareetasta ei pitänyt alun perin koskaan tulla kuningatarta. Uumoiltiin, että kuninkaan Fredrik IX:n jälkeen valtaan nousisi hallitsijan (eli Margareetan isän) nuorempi veli.

Kuningatar Margareeta poseeraa merkkipäivänsä kunniaksi julkaistuissa kuvissa poikansa kruununprinssi Frederikin ja pojanpoikansa prinssi Christianin kanssa.

Kuningatar Elisabetin vuonna 1953 Lontoossa järjestettyjen kruunajaisten jälkeen alettiin kuitenkin pohtia, että voisiko myös Tanskassa kruunun periä nainen. Silloisen lain mukaan kruunun pystyi perimään vain mies. Lopulta perustuslakia muutettiin, sillä kuningasparilla ei ollut miespuolista perillistä.

Ja niin kuningas Fredrik IX:n ja kuningatar Ingridin vanhimmasta tyttärestä tuli kuningatar tammikuussa 1972. Hän on maansa kautta aikojen toinen naispuolinen kuningatar.

Margareetan isä, kuningas Frederik (vas), kuningatar Ingrid (2. vas), prinsessa Margarethe (2. oik), prinsessa Anne-Marie (oik) prinsessa Benedikten (edessä) konfirmaatiotilaisuudessa vuonna 1959.

Ennen kruunajaisiaan Margareeta oli avioitunut ranskalaisen diplomaatin, kreivi Henri de Laborde de Monpezatin kanssa. Tarjolla olisi ollut prinssejäkin, mutta silloisen prinsessan sydän sanoi toisin.

Avioliiton myötä Henristä tuli Henrik sekä Tanskan prinssi, kruununperijän puoliso. Ranskaa, kiinaa ja vietnamia puhunut Henrik opiskeli avioitumisen jälkeen tanskan kielen ja omaksuikin sen varsin sukkelasti.

Parille syntyi kaksi poikaa: kruununprinssi Frederik ja prinssi Joachim. Lastenlapsia on yhteensä kahdeksan.

Prinssi Joachim on jo toisissa naimisissa, sillä hän avioitui 1995 hongkongilaissyntyisen Alexandra Christina Manleyn kanssa ja erosi tästä vuonna 2005. Vuonna 2008 hän avioitui nykyisen puolisonsa prinsessa Marien kanssa.

Kruununprinssi Frederikin ja kruununprinsessa Maryn kihlajaiskuva vuodelta 2003.

Kruununprinssi Frederikin ja kruununprinsessa Maryn Sydneyn kesäolympialaisten aikaan syttynyt rakkaus on sen sijaan kestänyt jo lähes 20 vuotta.

Moderniksi kuningattareksi tituleerattu Margareeta on osoittanut nykyaikaisuutensa myös liitossaan. Hän on pitkämielisesti tottunut vuosikymmenten varrella miehensä prinssi Henrikin oikkuihin.

Helmikuussa 2018 kuollut prinssi tunnettiin Tanskan hovin värikkäimpänä jäsenenä, joka kritisoi kärkkäästi niin hovia kuin vaimoaan kuningatar Margareetaakin.

Kuningatar perheineen viettämässä kesälomaa Ranskassa kuningattaren linnassa, jonka hän sai puolisoltaan avioliiton yhteydessä vuonna 1980.

Erityisen paljon prinssi puhui julkisuudessa tittelistään. Henrik sanoi tanskalaismedialle olevansa tyytymätön prinssipuolison titteliin. Hänen mielestään mielestä se kertoi hänen olevan alempiarvoinen kuin vaimonsa tai poikansa kruununprinssi Frederik.

– Minua suututtaa, että minua syrjitään, prinssi Henrik jyrisi tanskalaismedian haastatteluissa.

– Vaikka Tanska tunnetaan sukupuolien välisen tasa-arvon tiukkana kannattajana, se ilmeisesti on valmis pitämään aviomiehiä vähempiarvoisina kuin vaimonsa. Miksi olen vain ”hänen korkeutensa” enkä ”hänen majesteettinsa”? prinssi pohti Le Figaro -lehden haastattelussa.

Margareetan ja Henrikin liitto kesti yli 50 vuotta.

Margareeta ja Henrik rennoissa kesäasuissa 2001.

Muutama vuosi sitten Henrik hankki itselleen eräänlaisen ylennyksen, kun prinssipuolison titteli vaihtui prinssin titteliin.

Prinssi Henrik jäi eläkkeelle vuonna 2016. Henrikin viimeisiä vuosia varjostivat lukuisat terveysongelmat ja häntä nähtiin kuningattaren rinnalla enää harvoin. Pari ennätti olla naimisissa yli 50 vuotta ennen kuin prinssi nukkui pois.

Kuninkaallinen perhe kunnioitti 83-vuotiaaksi eläneen prinssi Henrikin toivomusta siitä, ettei tätä haudata hallitsijaparien perinteiseen hautapaikkaan Roskilden tuomiokirkkoon. Sen sijaan prinssi toivoi, että hänet tuhkataan ja tuhkat ripotellaan mereen sekä Fredensborgin linnan puutarhaan. Näin myös toimittiin.

Surun murtama kuningatar saatteli puolisonsa viimeiselle matkalle helmikuussa 2018.

Kuningatar Margareeta on aina ollut oman polkunsa kulkija, ja hän on kansan keskuudessa hyvin suosittu. Häntä pidetään kansanomaisena ja vapaamielisenä. Kuningatar on usein näyttäytynyt arkisissa vaatteissa tupakka huulessa. Hänen tiedetään olevan myös punaviinin ystävä.

Kuninkaallisten tehtäviensä lisäksi Margareeta tunnetaan muun muassa taidemaalarina. Hän on pitänyt vuosien varrella useita näyttelyitä.

Huhuista huolimatta Margareetan ei uskota luopuvan kruunustaan, sillä hän on haastatteluissa todennut kuningattaruuden olevan elämän mittainen tehtävä.

Kuningatar Margareeta on hallinnut pitkään.

Valitsevan koronatilanteen vuoksi Tanskan hovi tiedotti jo yli kuukausi sitten, että kaikki kuningattaren syntymäpäiviin liittyvät tilaisuudet linnan parvekkeella vilkutuksista kaupungintalolla järjestettävään juhlavastaanottoon ja yksityisiin illalliskutsuihin on peruttu.

Kansalaiset ovat perinteisesti muistaneet kuningatartaan kukkasin, mutta tänä vuonna Margareeta toivoi, että ihmiset ilahduttaisivat kukkalähetyksillään hallitsijan sijaan vanhempia naapureitaan tai sukulaisiaan.

Margareeta myös vetosi tanskalaisiin ottamaan tilanteen vakavasti ja pysymään kotona.

Kuningatar viettää syntymäpäiviään eristäytyneenä Esrum-järven rannalla sijaitsevaan Fredensborgin linnaansa.

Lähteet: Hello, People, Tanskan hovi ja IS:n arkisto.