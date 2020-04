Ystävältä suorat sanat: Prinssi Harrylla vaikeuksia sopeutua elämään Los Angelesissa

Meghan ja Harry kuvattuna Lontoossa 30. maaliskuuta, jolloin he suorittivat viimeisiä edustustehtäviään kuninkaallisen perheen ydinjäseninä.

Prinssi Harryn ystävän Jane Goodallin mukaan brittihovin jättäneellä Harrylla on ollut vaikeuksia sopeutua uuteen elämäänsä Los Angelesissa.

Prinssi Harrylla on ollut vaikeuksia sopeutua uuteen kotiinsa Yhdysvalloissa, uutisoivat muun muassa People- ja Daily Mail -lehdet. Lehtien mukaan Harryn ystävä antropologi Jane Goodall, 86, on sanonut, että Harrylla on ollut hieman haastavaa sen jälkeen, kun hän muutti Pohjois-Amerikkaan yhdessä vaimonsa herttuatar Meghanin ja parin 11-kuukauden ikäisen Archie-pojan kanssa.

The Guardian -lehden mukaan Goodall on ollut prinssi Harryn kanssa tekemisissä sen jälkeen, kun tämä ja herttuatar Meghan jättivät brittihovin maaliskuun lopussa. Goodall uskoo, että Harry on joutunut tekemään todella suuria elämänmuutoksia Yhdysvaltoihin muuton myötä.

– En tiedä, mitä hän aikoo esimerkiksi uransa suhteen. Olen ollut hänen kanssaan tekemisissä ja uskon, että hän kokee elämän hieman haastavaksi juuri nyt, Goodallin kerrotaan sanoneen Radio Timesille The Guardianin mukaan.

Aluksi Harry, Meghan ja Archie muuttivat Englannista Vancouverinsaarelle Kanadaan, josta he muuttivat Yhdysvaltoihin Los Angelesiin. Meghan on kotoisin Los Angelesista, jossa hän myös loi uransa näyttelijänä ennen avioitumistaan prinssi Harryn kanssa. People-lehden lähteen mukaan perhe asuu suljetulla asuinalueella ja ei ole juurikaan uskaltautunut ulos kodistaan aluetta riivaavan koronavirusepidemian vuoksi.

– Kuten kaikki muutkin, he keskittyvät sosiaalisen etäisyyden ottamiseen, varovaisuuteen ja turvassa olemiseen, sisäpiirin lähde kertoi aiemmin People-lehdelle.

– Huolimatta kaikesta epävarmuudesta, jota tämä globaali tilanne tuo, he suhtautuvat tulevaisuuteensa positiivisesti. Heistä on jännittävää, kun he saavat virallisesti aloittaa uuden luvun elämässään, samainen lähde kommentoi People-lehdelle.

Tuoreissa lausunnoissaan Harryn ystävä Goodall puhui myös siitä, että Harry on tottunut metsästämään yhdessä isoveljensä prinssi Williamin kanssa. Hän tosin sanoi uskovansa, että Harry lopettaa harrastuksensa eläinrakkaan Meghanin vuoksi.

– Luulen, ettei Harry enää metsästä, koska herttuatar Meghan ei pidä siitä. Luulen, että metsästäminen on Harryn osalta ohi, Goodall kommentoi.

Tutkija Jane Goodall tunnetaan parhaiten työstään simpanssien parissa. Kuvassa Goodall pitämässä puhetta Davosin talousfoorumissa tammikuussa.

Aiemmin Goodall on muistellut Daily Mailin Weekend Magazine -lehden haastattelussa vierailuaan prinssi Harryn, herttuatar Meghanin ja alle kuukauden ikäisen Archien luona perheen silloisessa kodissa Frogmore Cottagessa. Goodall muisteli lehden haastattelussa, kuinka Archie oli tuolloin todella pieni ja uninen.

– Meghan tuli huoneeseen Archien kanssa. Pikkuinen ja uninen Archie, ei ollut kovin mielissään siitä, että hänet ojennettiin pois äitinsä sylistä.

Goodall muistelee, kuinka otti Archien syliinsä. Goodall otti tuolloin Archien pienen käden omaansa ja teki kädellä ”kuningattaren vilkutuksen.”

– Hänen pitänee oppia tämä (vilkutus), Goodall sanoi tuolloin tuoreille vanhemmille.

Goodall muisteli, kuinka Harry vastasi kommenttiin tiukkaan sävyyn.

– Harry sanoi: ”Ei, hän ei tule kasvamaan niin.”, Goodall muisteli lehdelle.

Harryn tiedetään suhtautuvan erittäin suojelevasti poikaansa Archieta kohtaan.

Prinssi Harryn tiedetään pitäneen kuninkaallista elämää epämiellyttävänä. Hän on julkisesti kritisoinut muun muassa sitä, kuinka hänet ja prinssi William pakotettiin kävelemään äitinsä prinsessa Dianan arkun perässä tämän hautajaisissa tuhansien ihmisten ympäröimänä ja miljoonien katsoessa hautajaisia televisiosta samaan aikaan.