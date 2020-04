Kruununprinsessa Victoria astui kameran eteen totisena ja piti harvinaisen puheen – ”Tilanne on vakava”

Kruununprinsessa valoi koronaviruksen kanssa kamppaileviin ruotsalaisiin uskoa tv-puheessaan.

Ruotsin televisiossa SVT-kanavalla esitettiin lauantai-iltana En kväll tillsammans- eli suomennettuna yksi ilta yhdessä -ohjelma, jonka osana näytettiin kruununprinsessa Victorian puhe kansalle.

Sunnuntaina hovi julkaisi kruununprinsessan puheen Instagram-tilillään. Victoria puhui Hagan linnassa nauhoitetussa puheessaan ruotsalaisille koronaviruksesta ja siitä, miten pandemiasta selvitään.

– Ruotsi ja kaikki, jotka asuvat täällä, ovat tilanteessa, jollaista meillä ei ole koskaan aiemmin ollut. Tilanne on vakava, kruununprinsessa aloitti vakavan puheensa.

– Tilanne on vaikea, muttei toivoton. Me selviydymme tästä, vaikka hinta tulee olemaan todella monille äärettömän korkea. Ihmishenkien lisäksi menetetään työpaikkoja tai elinkeinoja, hän jatkoi.

Voit katsoa Victorian puheen alta!

Ruotsin koronavirustilanne on ollut vakava jo usean viikon ajan. Maa on suhtautunut pandemiaan monista muista maista poiketen, ja pitänyt muun muassa valtaosan palveluista avoinna. Ruotsalaisia on kuitenkin kehotettu pysyttelemään kodeissaan, ja myös kuningasperhe on tuonut asiaa esiin.

Ruotsissa oli sunnuntaihin mennessä kuollut koronaviruksen seurauksena 899 ihmistä, ja varmistettuja tartuntoja oli todettu yli 10 000.

Kruununprinsessa Victoria nosti lauantaisessa puheessaan esiin, että vaikean ajan keskellä monet ovat astuneet esiin, tarjonneet apuaan ja pyrkineet tekemään kaikkensa, jotta tilanteesta selvittäisiin.

Victoria kertoi, että kaikki terveydenhoidon parissa ovat tällä hetkellä hänen mielessään, samoin kuin kaikki ne, jotka muilla tavoin auttavat kriisin keskellä.

– Minä kiitän teistä jokaista. Pidetään huolta toisistamme. Me olemme tässä yhdessä ja me selviydymme tästä yhdessä.

En kväll tillsammans -ohjelmalla kerättiin rahaa koronaviruksen vastaiseen taisteluun. Hyväntekeväisyysillan aikana esiintyi useita ruotsalaisia huippuartisteja, muun muassa The Ark ja Seinabo Sey.

Hovi julkaisi lauantaina Victorian ja Ruotsin muun kuningasperheen pääsiäistervehdyksen. Poikkeuksellisessa tervehdyksessä kuninkaalliset toivottivat toisilleen pääsiäistä videopuhelun välityksellä, sillä he ovat kaikki eristäytyneet koteihinsa.