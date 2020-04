Kuningatar Elisabet julkaisi hyvin ainutlaatuisen nauhoitteen – lähetti päättäväisen viestin ihmisille

Kuningatar Elisabet muistutti pääsiäistervehdyksessään, että ihmisten tulisi nyt pysytellä kodeissaan.

Brittihovi julkaisi lauantaina kuningatar Elisabetin pääsiäisviestin. 93-vuotias kuningatar nauhoitti Windsorin linnassa puheen, jossa hän korostaa pääsiäisen tärkeyttä erityisesti tänä vuonna, kun maailma kamppailee koronapandemian keskellä.

Kuningattaren viesti julkaistiin hovin virallisella Twitter-tilillä kynttilävideon kera. Nauhoituksessa Elisabet nosti esiin kynttilöiden tuoman valon ja sen symboliikan.

– Monilla uskonnoilla on juhlia, joissa juhlistetaan valon voittoa pimeydestä. Sellaisissa tilaisuuksissa sytytetään usein kynttilöitä, 93-vuotias monarkki aloitti puheensa.

– Ne vaikuttavat puhuttelevan kaikkia kulttuureita ja kaikkiin uskontoihin kuuluvia ja kuulumattomia ihmisiä. Niitä sytytetään syntymäpäiväkakkuihin ja perheen merkkipäivien kunniaksi. Kun kokoonnumme onnellisesti valon lähteen ympärille, se yhdistää meitä, hän jatkoi.

Voit kuunnella kuningattaren tervehdyksen kokonaisuudessaan alla olevasta twiitistä!

Daily Mailin ja The Mirrorin mukaan kuningattaren nauhoitettu viesti on monarkin ensimmäinen koskaan julkaisema vastaava pääsiäisviesti. Lehti huomauttaa, että Elisabet halusi selvästi puheessaan tuoda esiin sanomansa päättäväisesti, ja korostaa eristäytymisen tärkeyttä sekä kannustaa ihmisiä pitämään kiinni asetetuista rajoituksista.

Kuningatar kertoi puheessaan, että pääsiäisen aikaan moni kristitty sytyttäisi kynttilöitä perheensä kanssa. Tänä vuonna se ei kuitenkaan ole koronapandemian vuoksi mahdollista.

– Tänä vuonna pääsiäinen on erilainen monille meistä, mutta pysyttelemällä erossa toisistamme, pidämme muut turvassa, kuningatar muistutti.

– Mutta pääsiäistä ei ole peruttu: me tarvitsemme pääsiäistä enemmän kuin koskaan, hän jatkoi.

Kuningatar valoi puheessaan uskoa britteihin, sillä maan koronatilanne on hyvin synkkä. Maassa on todettu jo liki 10 000 viruksen aiheuttamaa kuolemaa. Kuningatar korosti puheessaan, että vaikka kaikki näyttä nyt synkältä, on edessä on valoisampia aikoja.

– Me tiedämme, ettei koronavirus nujerra meitä. Niin pimeää kuin kuolema voikaan olla, etenkin niille, jotka kärsivät, ovat valo ja elämä suurempia.

– Toivotan kaikille uskonnoille ja uskontokunnille siunattua pääsiäistä, kuningatar päätti puheensa.

Daily Mailin mukaan kuningatar kirjoitti viestinsä itse.

Viime viikonloppuna kuningatar Elisabet piti kansalleen hyvin harvinaisen tv-puheen, jossa hän vetosi ihmisiin, jotta he pysyisivät kodeissaan ja koronaviruksen etenemistä saataisiin hidastettua.