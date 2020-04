Ruotsin kuninkaalliset esittelevät pääsiäistään eristyksissä – huomion varastaa prinsessa Estellen, 8, herttainen ele

Prinsessa Estelle esitteli pääsiäisyllätyksensä isovanhemmilleen videopuhelulla.

Ruotsin kuningasperhe viettää pääsiäistä tänä vuonna samoissa tunnelmissa kuin miljoonat perheet ympäri maailmaa: he ovat eristäytyneet omiin koteihinsa, eivätkä pääse tapamaan läheisiään.

Hovi julkaisi lauantaina kuningasperheen pääsiäistervehdyksen, joka on hyvin erilainen kuin yleensä. Youtubessa julkaistulla videolla kuningas Kaarle Kustaa, kuningatar Silvia, kruununprinsessa Victoria, prinsessa Madeleine ja prinssi Carl Philip perheineen toivottavat toisilleen hyvää pääsiäistä etäyhteyden avulla.

Videolla kruununprinsessa Victoria aloittaa videopuhelun aurinkoisessa säässä ulkona yhdessä prinssi Danielin ja lastensa prinssi Oscarin ja prinsessa Estellen kanssa.

– Hei, miten kivaa nähdä teitä! Hyvää pääsiäistä kaikille, kruununprinsessa toivottaa puhelun aluksi, kun näytölle ilmestyy hänen perheensä kuvat.

Kuningas Kaarle Kustaa ja kuningatar Silvia viettävät pääsiäistä kahdestaan Stenhammarin linnassa, ja tervehtivät perhettään sieltä.

– Hei, meillä on kaikki tosi hyvin täällä, Kaarle Kustaa kertoo.

– Olen niin iloinen nähdessäni teitä. Meidän pitäisi tehdä tätä useammin, Silvia puolestaan ihastelee lastenlapsensa nähdessään.

Voit katsoa kuningasperheen pääsiäisterveisen alla olevalta videolta!

Helmikuussa 8 vuotta täyttänyt prinsessa Estelle lähettää videolla isovanhemmilleen erityiset terveiset. Pikkuprinsessa on askarrellut heille yllätyksenä kortin, joka esittää laamaa.

– Mummo ja pappa, minä tein teille pienen pääsiäiskortin. Se esittää laamaa. Olen kirjoittanut siihen: ”Hyvää pääsiäistä mummo ja pappa! Lämpimin terveisin, Estelle”, prinsessa selostaa ja esittelee korttiaan ylpeänä kameralle.

– Se on tosi hieno! Kiitos paljon, isoisä Kaarle Kustaa ihastelee.

Videopuhelun aikana nähdään myös Floridassa pääsiäistä viettävä prinsessa Madeleine puolisonsa Chris O’Neilin ja parin lasten kanssa.

– Miten Floridassa menee? Victoria kyselee pikkusiskoltaan.

– Voimme kaikki hyvin ja tsemppaamme täällä, Madeleine vastaa.

Prinssi Carl Philip puolestaan juhlii pääsiäistä perheensä kanssa kodissaan Villa Solbackenissa, ja myös hän tervehtii videolla sisartaan prinsessa Sofian, prinssi Alexanderin ja Gabrielin kanssa.

Estelle täytti helmikuussa kahdeksan vuotta.

Ruotsin hovi tiedotti jo maaliskuun puolivälissä, että se on ryhtynyt poikkeustoimiin koronaviruksen vuoksi. Kuningas Kaarle Kustaa ja tuleva hallitsija, kruununprinsessa Victoria lopettivat tuolloin työskentelyn yhdessä.

Hovin mukaan toimenpiteellä varauduttiin vauhdilla leviävään virukseen ja siihen, että Ruotsin valtiolla on johtaja, tapahtui mitä tahansa.

– Me noudatamme aina erilaisia turvatoimia. Kuningas ja kruununprinsessa eivät esimerkiksi lennä koskaan yhdessä. Ja nykytilanteen riskit huomioiden, on hyödyllistä, etteivät he suoritta tehtäviään yhdessä. Kyseessä ovat kuitenkin Ruotsin hallitsija ja seuraava hallitsija, hovin viestintäpäällikkö Margareta Thorgren kertoi maaliskuussa.

Ruotsin koronavirustilanne on kehittynyt huolestuttavan nopeasti, ja maassa on varmistettu lauantaihin mennessä jo yli 10 000 tartuntaa. Ruotsi on suhtautunut pandemiaan muista maista poikkeavasti, ja pitänyt suuren osan palveluistaan avoinna.

Kuningas Kaarle Kustaa vetosi huhtikuun alussa kansaan televisiopuheessaan, ja kehotti ihmisiä pysyttelemään kodeissaan. Hän myös pyysi, että ihmiset pysyttelisivät kotonaan myös pääsiäisenä.

– Meidän tulee asennoitua siihen, että pysyttelemme kotona, kuningas sanoi Ruotsissa televisioidussa puheessaan ja jatkoi:

– Se voi olla tylsää. Mutta tulee uusia pääsiäislomia. Monille meistä tämä on hyvin pieni uhraus. Varsinkin, jos vertaat tilannetta vakavaan sairastumiseen tai ystävän menettämiseen.

– Uskon, että monet lapset pelkäävät menettävänsä vanhempansa. Heidän puolestaan meidän on pakko käyttäytyä epäitsekkäästi. Se on velvollisuutemme.