Prinssi William ja herttuatar Catherine tekivät ensimmäisen virtuaalisen kouluvierailun – video herttuaparista ja lapsista ihastuttaa somessa

Cambridgen herttuapari teki ensimmäisen virtuaalisen kouluvierailunsa.

Koronaviruspandemia on muuttanut myös brittikuninkaallisten arkea, sillä kaikkia vierailuja ei voida toteuttaa tavalliseen tapaan. Myös Cambridgen herttuapari on turvautunut tekniikan apuun tilanteessa, jossa matkustaminen ei ole suositeltavaa ja lähikontakteja tulee välttää.

Prinssi William ja herttuatar Catherine toteuttivat keskiviikkona ensimmäisen virtuaalisen kouluvierailunsa Lancshiressa sijaitsevaan Castertonin alakouluun. Herttuaparin vierailu oli yllätys koulun oppilaille.

Suurin osa Britannian kouluista on suljettu, mutta kyseinen koulu pysyy auki, koska läheisen sairaalan työntekijöiden on päästävä töihin. Monet oppilaiden vanhemmista työskentelevät sairaalassa.

– Se oli fantastista, kertoi koulun edustaja Anita Ghidotti Mirrorille.

– En voi uskoa, että he valitsivat kaikista kouluista juuri meidät. Kaikilla on erityinen olo.

Britannian hovin virallisella Instagram-tilillä julkaistulla videolla nähdään, miten William ja Catherine ilahduttavat koulun oppilaita.

Hilpeällä videolla lapset näyttävät herttuaparille kuvia vanhemmistaan. Oppilaat myös esittelevät pääsiäisasujaan ja askartelujaan.

– Pidän pupunkorvistasi. Ne näyttävät aidoilta, William sanoo videolla eräälle oppilaista.

Prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen videopuhelu koululaisille kesti tunnin.

10-vuotias Harris kertoi herttuaparille, että hänen äitinsä työskentelee terveydenhuollossa.

– Sinun tulisi olla ylpeä hänestä. He tekevät tärkeää työtä, Catherine vastasi.

Britannian kuninkaallisen perheen seuraajat ovat ottaneet videon ilahtuneina vastaan.

– Mahtavaa positiivisuutta. Tarvitsin tätä, eräs seuraaja kommentoi.

– Tulevaisuuden kuningas ja kuningatar! Mahtavaa tsemppaamista.

– Kaikki tässä videossa on niin sydäntä lämmittävää ja suloista!

Herttuatar Catherinen ja prinssi Williamin vierailu ilahdutti koululaisia.

Koronavirus on vaikuttanut myös muiden kuninkaallisten arkeen. Kuningatar Elisabet on tyhjentänyt yleensä melko täyden kalenterinsa kokonaan koronaviruksen takia.

93-vuotias Elisabet ja 98-vuotias prinssi Philip vetäytyivät jo maaliskuun aikana Windsorin linnaan omaehtoiseen karanteeniin.

Vaikka kalenteri on pyyhitty tyhjäksi, on Elisabetilla kuitenkin valtava vastuu, kymmeniä työntekijöitä ja suuri suku. Iäkäs monarkki onkin turvautunut brittilehtien mukaan varsin moderneihin tapoihin olla yhteydessä läheisiinsä ja työntekijöihinsä.

The Telegraph -lehden mukaan Elisabetia on opetettu modernien viestimien, sillä kuningatar on tutustunut FaceTime-videopuheluohjelmaan ja viestintäohjelma Skypeen.

Kuningattaren on erittäin tärkeää voida olla yhteydessä esimerkiksi muihin kuninkaallisen perheen jäseniin. Videopuheluiden avulla Elisabet voisi vaihtaa kuulumisia kotikouluun siirtyneiden prinssi Georgen, 6, prinsessa Charlotten, 4, ja prinssi Louisin,1, kanssa. Häntä ilahduttaisi varmasti myös nähdä Kanadassa tätä nykyä asuva, toukokuussa 1-vuotissyntymäpäiviään viettävä Archie.

Koronaviruksen leviäminen on ajanut Ison-Britannian keskelle suuria haasteita.

Elisabet kertoi maaliskuun puolivälissä Twitterissä julkaistussa tiedotteessa, että hän ymmärtää kansalaisten syvän huolen.

– Tiedämme, että monet perheet Isossa-Britanniassa ja ympäri maailmaa ovat suurten huolien ja epävarmuuden ympäröimiä. Meitä kaikkia on kehotettu muuttamaan tavallisia rutiinejamme ja tavallisia elämäntapojamme yhteisen hyvän ja yhteiskuntamme vuoksi, ja erityisesti siksi, että suojelisimme kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa olevia, kuningatar kirjoitti.

– Tällaisina aikoina muistan, että maamme historia on muodostunut siitä, että ihmiset ja yhteisöt puhaltavat yhteen hiileen ja keskittyvät yhteisiin tavoitteisiin, kuningatar sanoi.