Tällaista on prinsessa Madeleinen arki – Chris valahti kalmankalpeaksi nähdessään prinsessan synttäriyllätyksen

Prinsessa Madeleine perheineen viihtyy Yhdysvaloissa.

Ruotsin prinsessa Madeleine on asunut jo vuosikausia ulkomailla puolisonsa Chris O’Neillin ja parin lasten kanssa.

Madeleinen ja Chrisin perhe-elämästä ei tiedetä kovinkaan paljoa, sillä pari on harvoin puhunut yksityisasioistaan julkisuudessa.

Sen sijaan Madeleine on ilahduttanut kuninkaallisfaneja somejulkaisuillaan. Toisin kuin monet muut kuninkaalliset, Madeleine on ahkera somettaja ja julkaisee usein lapsistaan kuvia Instagramissa.

Prinsessa kertoo tuoreessa Viaplayn Barnens drottning (suomeksi lasten kuningatar) -sarjassa haluavansa jakaa kuvia lapsistaan, sillä muutoin paparazzit seuraisivat perhettä herkeämättä.

– Ymmärrän, että ihmiset haluavat nähdä lapsemme ja kuinka he kasvavat, etenkin kun emme asu Ruotsissa. Päätän itse, mitkä kuvat lapsistani julkaisen, Madeleine sanoo ohjelmassa.

Madeleine muutti New Yorkiin vuonna 2010 ja tapasi siellä Chris O’Neillin. Syksyllä 2015 pari lapsineen muutti Chrisin töiden perässä Lontooseen. Loppuvuodesta 2018 perhe muutti jälleen Chrisin töiden takia. Tällä hetkellä he asuvat Floridassa.

Madeleine kertoo Viaplayn sarjassa päiviensä kuluvan pitkälti lasten kanssa puuhastellessa ja Childhood-järjestön parissa työskennellessä.

Madeleine sanoo sarjassa Chrisin tapaamisen muuttaneen hänen elämänsä. Prinsessan oli tarkoitus työskennellä vuoden ajan äitinsä perustaman Childhood-järjestön Yhdysvaltain toimistossa ja jatkaa matkaa. Sitten kohtalo puuttui peliin.

– Minun piti lähteä Saksaan vuodeksi ja sen jälkeen vuodeksi Brasiliaan. Sitten aloitin työt New Yorkissa ja tapasin Chrisin, Madeleine sanoo ohjelmassa.

Madeleine kertoi hiljattain ruotsalaisen Mama-lehden haastattelussa hänen ja Chrisin suhteesta ja siitä, kuinka pari tasapainottelee töiden ja lastenhoidon kanssa.

Madeleine muisteli lehden haastattelussa, kuinka hän taannoin halusi järjestää Chrisille syntymäpäiväyllätyksen.

– Halusin yllättää hänet koiranpennuilla. Olin sopinut kasvattajan kanssa kaikesta, Madeleine sanoi lehdelle.

Prinsessa oli paketoinut Chrisille soman paketin, jonka sisällä oli pehmokoira ja viesti.

– Onnea, teille tulee uusi perheenjäsen, viestissä luki.

Madeleinen mukaan Chris oli kuitenkin ymmärtänyt viestin väärin ja valahtanut kalmankalpeaksi.

– Mitä, oletko taas raskaana? Chris oli kysynyt.

– Minä sanoin, että en, vaan meille tulee koiranpentu. Kaksi viikkoa myöhemmin menin Chrisin juttusille ja sanoin, että ehkä koiranpentu ei olekaan nyt ihan hyvä idea. Olin raskaana ja odotin Adriennea, Madeleine sanoi.

Prinsessa Madeleine on ansioitunut myös lastenkirjailijana.

Mama-lehden haastattelussa Madeleine paljastaa myös, etteivät parin lapset Leonore, 6, Nicolas, 4, ja Adrienne, 2, tiedä olevansa kuninkaallisia.

– En puhu siitä heille ollenkaan. Kun tulee sopiva aika, he voivat kysellä ja ihmetellä asiaa. Nyt he kuitenkin saavat elää elämää omassa pienessä kuplassaan ilman titteleitä, Madeleine sanoo.

Prinsessa on kertonut arkensa Yhdysvalloissa olevan hyvin tavallista. Amerikassa ihmiset eivät tunnista hänen olevan prinsessa ja niinpä Madeleine saa viettää melko normaalia elämää poissa parrasvaloista.

Madeleine sanoo Barnens drottning -sarjassa työn Childhood-järjestön parissa pitävän hänet kiireisenä. Hän pitää tiiviisti yhteyttä äitiinsä ja muihin Ruotsissa oleviin työtovereihinsa Skypen välityksellä.

Madeleine on kertonut Maman haastattelussa, että ainoa miinus Floridassa asumisessa on ilmasto. Prinsessan mukaan ulkona on usein niin paahtavan kuuma, etteivät lapset halua olla ulkona.

– Vietämme Ruotsissa paljon enemmän aikaa ulkona kuin täällä Floridassa. Täällä on niin kuuma, että ulkona voi olla vain lyhyitä aikoja. Lapset tykkäävät metsässä juoksentelusta ja minäkin kaipaan ulkoilua, prinsessa sanoi.

Prinsessa kehui Chrisin olevan loistava isä lapsille ja hänen olevan heistä kahdesta se, jonka lapset saavat helpommin taivuteltua tahtoonsa.

Ruotsin hovi kertoi lokakuussa, etteivät prinsessa Madeleinen ja prinssi Carl Philipin lapset kuulu enää hoviin. Näin ollen hovi myös irtisanoutui heidän elämiseensä liittyvistä kustannuksista ja koulutuksen maksamisesta.

Madeleinen mukaan Chrisin päivät ovat työntäyteiset, mutta aamuisin hän valmistaa lapsille aamiaisen ja kuuntelee tarkoin, mitä lapsilla on sydämellään.

– Hän on päivisin hyvin kiireinen, mutta illalla hän lukee lapsille ja viikonloput olemme tiiviisti yhdessä perheenä. Hän on hyvin läsnäoleva isä silloin, kun ei ole töissä.

Chris O’Neill puolestaan antoi yhden ainoista haastatteluistaan ruotsalaiselle King-lehdelle 2018. Tuolloin hän harmitteli joutuvansa olemaan työkiireiden takia paljon poissa kotoa. Chirsin mukaan Madeleine katsoo mielellään Netflixiä ja hän lukee kirjoja.

– Madeleine katsoo putkeen The Crownia tai Pukumiehiä. Minä luen mieluummin ja saatan lukea kaksi tai kolmekin kirjaa viikossa, Chris kertoi lehdelle.