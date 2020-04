Charles ja Camilla saattavat nykypäivänä näyttäytyä tasaisen tylsänä pariskuntana, mutta heidän tarinansa hakee kuninkaallisissa piireissä vertaistaan. Tänään he juhlivat 15:ttä hääpäiväänsä.

Pelättiin häiriöiskua, mielenosoituksia, peruutuksia ja lumimyrskyä. Kiihkeimmät prinsessa Dianan ihailijat olivat kirjoittaneet ennen häitä jopa kirjeen kuningatar Elisabetille, pääministeri Tony Blairille sekä Canterburyn arkkipiispa Rowan Williamsille ja vaativat häiden peruuttamista. Saarivaltakunnasta löytyi yhä paljon niitä, joiden mielestä Camilla Parker Bowles tuhosi prinsessa Dianan avio-onnen.

Mutta tilanne ei ollut helppo parjatulle Camillallekaan. Liiton myötä hän ottaisi paikan, joka oli joskus kuulunut maailman rakastetuimmalle prinsessalle ja asettaisi itsensä armottoman vertailun kohteeksi.

Kaikesta ennakkokohusta ja epäonnesta huolimatta Walesin prinssi sai viimein Camillansa Lontoosta länteen sijaitsevassa Windsorissa kuulaana lauantaina 9. huhtikuuta 2005.

Vihkipaikkana toimi arkisesti kaupungintalo ja siviiliseremoniassa oli läsnä vain 28 parin läheisintä. Vihkimisen jälkeen oli vielä avioliiton siunaus linnan kappelissa. Tässä tilaisuudessa oli paikalla jo noin 750 vierasta, mukaan lukien myös Camillan entinen aviomies, Andrew Parker Bowles.

Morsiamen hillitty leninki ja takki olivat brittitiimi Robinson Valentinen käsialaa. Arveltiin, että salarakkaan maineessa ollut Camilla ei halunnut kiinnittää itseensä yhtään ylimääräistä huomiota. Odotettua suudelmaa ei häissä myöskään nähty.

Häät järjestettiin samaan aikaan kuin Elisabetin suosiossa oleva Grand National -hevoskilpailu. Kuningatar piti huolen, että hän ehtisi vierailla kilpailuissa ennen esikoisensa häitä ja aloitti puheensa kertomalla, mikä hevonen oli voittanut. Väitettiin, että kuningatar ei sen sijaan maininnut puheessaan Camillan nimeä kertaakaan.

Avioliitto sinetöi Charlesin ja Camillan 34 vuotta kestäneen rakkaustarinan. Liiton myötä Camillasta tuli hänen kuninkaallinen korkeutensa, Cornwallin herttuatar ja Walesin prinsessa. Camilla kuitenkin pyysi, ettei häntä Dianan vuoksi kutsuttaisi Walesin prinsessaksi. Samoin Camilla on toivonut olevansa pelkkä prinsessapuoliso – ei kuningatar, kun Charles jonakin päivänä kruunataan kuninkaaksi.

Nuoruudessaan neiti Camilla Shand liikkui samoissa piireissä kuin prinssi Charles. Ujo ja arka Charles ihastui Camillan huumoriin, suorasukaisuuteen ja siihen, että tämä kohteli prinssiä kuin vertaistaan. Camillasta tuli nainen, joka kuunteli Charlesia ja hänen huoliaan.

Pari viihtyi hyvin yhdessä, mutta prinssin velvollisuudet veivät Charlesia pois Englannista kuukausiksi. Camilla oli jo hieman aiemmin kiinnostunut Lontoon seurapiirien tavoitelluimmasta miehestä Andrew Parker Bowlesista. Vaikka Andrew oli tunnettu naistenmiehenä, Camilla myöntyi kosintaan. Charles lähetti armeijan komennukseltaan kirjeen pyytäen Camillaa odottamaan hänen kotiinpaluutaan. Se ei auttanut. Camilla avioitui Andrew’n kanssa 1973 ja he saivat kaksi lasta; Tom syntyi 1974 ja Laura viisi vuotta myöhemmin. Prinssi Charles on Tomin kummisetä.

Camillan ja hänen miehensä liitto oli jonkin aikaa onnellinen, mutta Andrew ei päässyt tavoistaan; hänen sanotaan pettäneen Camillaa koko heidän liittonsa ajan.

Kun prinssi Charles puolestaan avioitui kaikkien aikojen satuhäissä lady Diana Spencerin kanssa vuonna 1981, liitto oli enemmänkin Charlesin vanhempien toivoma ja järjestämä kuin miehen itsensä.

Kun Charlesin ja Dianan liitto alkoi rakoilla, Charles kääntyi entistä enemmän Camillan puoleen. Prinssi Harryn synnyttyä 1984 Walesin prinssiparin liitto oli jo ohi. Charles rakasti edelleen Camillaa ja sen Dianakin tiesi. Camillasta tuli liiton "kolmas pyörä", kuten Diana BBC:n haastattelussa kuvaili.

Vuonna 1993 Britanniaa kuohutti julkisuuteen vuotanut prinssin ja Camillan intiimi puhelinkeskustelu. Nauhalla Charles kertoi haluavansa ”täyttää Camillan tankin” ja unelmoi olevansa tämän tamponi.

Aikoinaan myös prinsessa Annen kanssa seurustellut Andrew Parker Bowles veti vaimonsa ja Charlesin suhteesta johtopäätöksensä, ja Parker Bowlesit erosivat 1995.

Charlesin ja Dianan surullisenkuuluisa avioliitto päättyi asumuseron kautta viralliseen avioeroon vuonna 1996.

Dianan kuoleman jälkeen 1997 Charles ja Camilla odottivat vielä tovin ennen kuin näyttäytyivät yhdessä julkisesti. Kun Camillan Annabell-sisar täytti 50 vuonna 1999, pari ilmestyi ensimmäistä kertaa kameroiden eteen hotellin edessä Lontoossa.

Camillan tie kuningatar Elisabetin lähipiiriin on ollut pitkä ja kivinen. Oli aika, jolloin kukaan ei uskonut, että tulevan kuninkaan olisi mahdollista viedä vihille rakastajattarensa.

Kirjailija Tom Bower kertoi vuonna 2018 ilmestyneessä kirjassaan Rebel Prince: The Power, Passion, and Defiance of Prince Charles, millaisen kiirastulen prinssi joutui käymään läpi saadakseen elää Camillan kanssa.

– Vuosien ajan kuningatar ja kuningataräiti Elisabet eivät halunneet olla missään tekemisissä, saati edes samassa huoneessa, Charlesin rakastajattaren kanssa, Bower väitti kirjassaan.

Kun Charlesin isoäiti kuoli 2002, Camilla Parker Bowles sai kutsun hautajaisiin kuningataräidin ystävänä. Ei tullut kuuloonkaan, että hän olisi edustanut Charlesin rinnalla.

Elisabetin onkin arvioitu tehneen melkoisia myönnytyksiä, että antoi epätoivoiselle pojalleen luvan avioitua. Tiettävästi kolmikon tulehtuneet välit kestivät monta vuotta.

Aika teki kuitenkin tehtävänsä ja niin kuningatarkin oppi ymmärtämään, että maailma muuttuu ja siihen kuuluvat kuninkaallistenkin avioerot. Lopulta Camillasta tuli pikkuhiljaa aktiivinen kuninkaallisen perheen edustaja.

Camilla on voittanut brittien sydämet puolelleen, sillä ihmiset ovat huomanneet hänen tekevän Charlesin onnelliseksi ja tuovan prinssille tämän kipeästi kaipaamaa itsevarmuutta. Cornwallin herttuattarella tiedetään myös olevan läheiset välit prinssi Williamin, prinssi Harryn sekä heidän perheidensä kanssa.

Koronaviruksesta toipuva prinssi Charles, 71, ja herttuatar Camilla, 72, viettävät hääpäiväänsä eristäytyneinä Skotlannin kotiinsa Birkhalliin. Sattumaa tai ei, niin samaiseen paikkaan pari teki myös häämatkansa tasan 15 vuotta sitten.

Lähteet: BBC, Telegraph, Hello, Mirror, HS ja IS:n arkisto.