Ketkä ovat olleet historian oudoimmat kuninkaalliset? Ruotsin kuningas söi itsensä hengiltä, Kaarle Mielipuoli kirmasi linnan käytävillä alasti

Uutuuskirjassa selvitetään Euroopan omalaatuisten hallitsijoiden elämää. Aivan kaikki eivät ole suoriutuneet tehtävästään kunnialla.

Monarkiaa verrataan usein perheyritykseen, jossa jatkumo on kaikista tärkeintä.

Hallitsijan kruunu on päätynyt myös sellaisten kuninkaallisten päähän, joilla ei monien mielestä ole ollut minkäänlaisia kykyjä tai kiinnostusta vaativaan tehtävään.

Tietokirjailija Satu Jaatinen tutki Euroopan kruunupäiden elämää 1000 vuoden ajalta ja kokosi monarkian historian Kuninkaallisessa seurassa – rojalistin käsikirja -teokseen (Docendo).

– Ajattelen kuninkaallisten olevan nykyään lähinnä valtionsa suurimpia pr-henkilöitä. Edustaminen on ulkoistettu heille. Heiltä myös odotetaan sitä, että he ovat kansan omatunto, Jaatinen sanoo IS:lle.

Nykyään hallitsijoilla ei juuri ole oikeaa valtaa, mutta toista oli ennen. Valtaistuimella saattoi istua vallanhimoisia hirmuhallitsijoita tai erikoislaatuisia oman tiensä kulkijoita, joita monarkin velvollisuudet eivät kiinnostaneet pätkääkään.

Jaatinen vertaa kirjassaan kuninkaallisia ”isänmaalliseen teatteriin”, jonka keskiössä ovat rooleihinsa syntyvät siniveriset. Hän käsittelee teoksessa niin nykyajan kuninkaallisia kuin Eurooppaa satoja vuosia sitten hallinneita monarkkeja.

Monista monarkeista on jäänyt historian kirjoihin vähemmän mairittelevia kuvailuja.

Englannin surkeimpana kuninkaana on pidetty Juhana Maatonta, joka oli hyvin ailahteleva luonteeltaan. Hän tappoi sukulaisiaan, rikkoi sopimuksia ja menetti Englannin Ranskassa sijainneet maa-alueet.

– Kuninkaalliset syntyvät asemaansa. He kasvavat, avioituvat ja perustavat perheen kansan katseiden alla. Tavallinen kansa ei loppujen lopuksi ole historian aikana voinut kovinkaan paljon vaikuttaa hallitsijaansa, Jaatinen sanoo.

Kuninkaan temppuihin kyllästynyt aatelisto sai lopulta rajoitettua Juhanan valtaa ihmisoikeusjulistuksena pidetyllä Magna Cartalla. Kuningas ei enää voinut vangita tai teloituttaa ihmisiä mielensä mukaan.

– Vallankumoukset lähtevät todennäköisemmin hovista kuin kansan keskeltä, Jaatinen huomauttaa.

Kansa ei mahtanut hallitsijoille mitään

Sairaudet, kuten mielenterveysongelmat eivät estäneet nousua valtaistuimelle. Esimerkiksi Ranskaa hallitsi 1300- ja 1400-lukujen vaihteessa kuningas Kaarle VI, tuttavallisemmin Kaarle Mielipuoli, joka juoksenteli linnan käytävillä alasti ja luuli olevansa pyhimys. Yhdessä vaiheessa hän uskoi olevansa lasia ja hajoavansa sirpaleiksi.

Ranskan kuningas Kaarle Mielipuoli ja hänen puolisonsa Isabellan on haudattu Saint Denisin basilikaan.

Myös Espanjan kuninkaan Filip V:n mielenterveys järkkyi ja kuningas saattoi äkisti lakata puhumasta ja kieltäytyä pukeutumasta. Ainoastaan kastraattilaulaja Farinellin sulosoinnut saivat kuninkaan mielialan kohoamaan.

Kastilian kuningatar Johanna Mielipuoli puolestaan kieltäytyi hautaamasta kuumeeseen kuollutta aviomiestään Filip Komeaa. Hän nukkui aviomiehensä arkun vieressä vuoden ajan ja käyttäytyi kuin puoliso olisi edelleen elossa.

Johanna Mielipuolen tarina on päätynyt myös valkokankaalle. Espanjalaisnäyttelijä Pilar Lopez de Ayala esitti Johannaa vuonna 2001 ilmestyneessä Juana la Loca -elokuvassa.

Jos kuningas tai kuningatar ei ollut kykenevä hoitamaan velvollisuuksiaan, miksi heidän annettiin hallita?

– Siinä vaiheessa, kun kruunu on ollut kirkon kanssa selkeässä linkissä, niin hallitsijan vastustaminen on kuin olisi ollut Jumalan tahtoa vastaan, Jaatinen sanoo.

Ennen perustuslaillisten monarkioiden syntyä monet hallitsijat uskoivat hallitsevansa Jumalalta tulleella mandaatilla. Omasta mielestään he olivat vastuussa teoistaan ainoastaan Jumalalle, eikä heitä tämän vuoksi voinut syyttää maallisista rikoksista.

– Kansa on ajatellut, että jos Jumala on halunnut, että tuo tyyppi rellestää vallassa, niin mitäpä sille voi tehdä.

– Eivät ihmiset hovissa sokeita olleet, kyllä he ovat tienneet millainen hallitsija on ollut. Tai vielä pahempaa, he ovat tienneet millainen hallitsija valtaan on ollut tulossa. Seuraava voi olla vielä huonompi, Jaatinen naurahtaa.

Mystisiä kuolemia

Kirjailija muistuttaa, että monarkkina olo oli ennen vaarallista puuhaa. Monet ei-toivotut kuninkaalliset kohtasivat karun lopun.

Näin kävi mielisairaaksi julistetulle Baijerin kuninkaalle Ludvig II:lle, joka kuoli salaperäisesti kävelyretkellään.

Ludvig törsäsi valtion varoja hulppeiden linnojen rakentamiseen, eikä vaikuttanut olevan lainkaan kiinnostunut hallitsemisesta. Hän ja hänen psykiatrinsa löydettiin hukkuneina 1886 Starnberg-järven rantavedestä.

Baijerin kuningas Ludvig II törsäsi valtavan omaisuuden upeisiin linnoihin. Hän kuoli oudoissa olosuhteissa vain pari päivää sen jälkeen, kun hänet todettiin mielisairaaksi ja asetettiin holhouksen alaiseksi.

Ruotsin syrjäytetty kuningas Eerik XIV kuoli 1577 oudoissa olosuhteissa. Legendan mukaan hänen oma veljensä Juhana III olisi pelännyt entisen kuninkaan pakenevan vankeudesta ja määrännyt hänet tapettavaksi. Niinpä Eerikin hernekeittoon sujautettiin arsenikkia.

– Monet epäonnistuneet hallitsijat ovat päässeet hengestään omituisilla tavoilla. Se on ollut hyvin riskialtista touhua. Kuka haluaa olla se Brutus, joka puukottaa pimeällä käytävällä? Siksi hallitsija on mieluummin hoidettu pois päiviltä myrkyttämällä.

Ludvig II rakennutti Neuschwansteinin linnan kodikseen, jossa hän eli loisteliasta taruelämää. Kuninkaalle kävi huonosti, mutta linna on edelleen yksi Saksan tunnetuimmista nähtävyyksistä.

Hallitsija on valtion keulakuva ja kansan on luotettava hänen kykyihinsä selviytyä monarkkina. Joskus monarkki itse on todennut olevansa väärä henkilö hallitsemaan. Kruunusta luopuminen vapaaehtoisesti on harvinaista, mutta niitäkin ihmeitä on tapahtunut.

– Satojen vuosien ajan kuninkaallisissa perheissä on aina se yksi, joka turhautuu tai ei osaa hommiaan, Jaatinen kertoo.

Britanniassa on vielä tuoreessa muistissa, kuinka kuningatar Elisabetin setä, kuningas Edvard VIII luopui kruunusta vapaaehtoisesti ja meni naimisiin amerikkalaisen seurapiirikaunottaren Wallis Simpsonin kanssa.

– Kun minusta aika jättää, tuo poika tuhoaa valtakunnan vuoden sisällä, Englannin kuningas Yrjö V arvioi poikansa olemattomia hallitsijantaitoja.

Isä ei ollut väärässä, sillä Edvard oli paljon kiinnostuneempia juhlimisesta kuin hallitsemisesta, ja niinpä hän luopui kruunusta joulukuussa 1936 oltuaan vallassa vajaan vuoden verran.

Edvard VIII nousi kuninkaaksi tammikuussa 1936, mutta hän ei suostunut luopumaan suhteesta eronneen amerikkalaisnaisen kanssa. Edvard luopui kruunusta oltuaan kuninkaana vajaan vuoden ajan.

Ruotsin kuningas söi itsensä hengiltä, tanskalainen kruunupää luuli olevansa peikkojen lapsi

Englannin ja Skotlannin kuningas Jaakko I on jäänyt historiaan hovin pahimpana sottapyttynä. Jaakko levitti hovissa täitä, eikä tiettävästi koskaan peseytynyt. Ennen ruokailua kuningas vain pyyhkäisi sormenpäitään lautasliinaan.

1700-luvulla hallinnut Ruotsin kuningas Adolf Frederik tunnetaan kuninkaana, joka söi itsensä hengiltä. Kuninkaan kohtaloksi koitui valtava illallinen, joka koostui muun muassa hummerista, kaviaarista, savusilakasta, samppanjasta ja hapankaalista.

Laskiaispullat olivat kuninkaan suurinta herkkua, ja hänen väitetään syöneen illallisella peräti 14 pullaa. Kuningas kuoli halvaukseen pian illallisen jälkeen.

Habsburgien mahtava hallitsijasuku piti kiinni vallasta kaikin keinoin. Perheen jäsenet menivät naimisiin sukulaistensa kanssa. Sisäsiittoisuus toi mukanaan lukuisia terveysongelmia.

Espanjan viimeinen Habsburg-sukuinen kuningas Kaarle II kärsi vaikeista kehityshäiriöistä, eikä pystynyt epämuodostuneen leukansa takia pureskelemaan ruokaa kunnolla. Vuonna 1700 kuollut kuningas tunnetaan lisänimellä Noiduttu.

Kaarle II oli Espanjan viimeinen Habsburg-sukuinen kuningas. Habsburgit tunnettiin siitä, että he avioituivat sukulaistensa kanssa. Kaarle II:n kerrotaan kärsineen lukuisista terveysongelmista, joiden uskotaan olevan seurausta sisäsiittoisuudesta.

Ruotsia 1800-luvulla hallinnut keikarikuningas Oskar II tepasteli Tukholman kaduilla komeissa vaatteissa ja odotti, että vastaan tulevat kansalaiset ottavat hatun päästään ja kumartavat kuninkaan nähdessään. Hän nautti myös valokuvattavana olemisesta.

Tanskan kuningas Kristian VII (1749–1808) kylvi kauhua Kööpenhaminan yössä. Kuningas riehui kapakoissa ja hakkasi vastaantulevia epäonnisia kansalaisiaan. Hän oli myös vakuuttunut olevansa peikkojen lapsi, joka oli tuotu hoviin vaihdokkaana. Kristian oli kuningas vain nimellisesti ja sijaishallitsijana toimi hänen veljensä Fredrik.

Portugalin Alfonso VI nousi kuninkaaksi vain 13-vuotiaana. Tarinoiden mukaan hovissa huomattiin nopeasti, että Alfonso oli mieleltään sairas. Kuningas piti yllään seitsemää takkia ja neljää hattua.

Alfonso viis veisasi monarkian asioista ja vietti aikansa koira- ja kukkotappeluissa. Huhujen mukaan hän myös vietteli nunnia.