Herttuatar Meghanin ja prinssi Harryn salatut suunnitelmat julki – paljastivat samalla yllättävän seikan Archie-poikansa nimestä

Sussexin herttuapari kommentoi The Telegraphille olevansa innoissaan uudesta Archewell-hyväntekeväisyysjärjestöstään, joka näkee päivänvalon koronaviruspandemian rauhoituttua.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat pistäneet tuulemaan jätettyään brittihovin maaliskuussa. Los Angelesiin muuttanut Sussexin herttuapari on perustamassa nyt hyväntekeväisyysjärjestöä, jolla on heille aivan erityinen merkitys.

Telegraphin, Guardianin ja People-lehden mukaan herttuaparin järjestö on voittoa tavoittelematon järjestö nimeltään Archewell. Järjestö tarjoaisi näillä näkymin ainakin mahdollisuuden osallistua erilaisiin tukiryhmiin ja monimediallisiin koulutusohjelmiin. Tekeillä ovat myös Archewellin hyvinvointiin keskittyvät kotisivut.

Herttuapari oli myös kommentoinut uutta aluevaltaustaan The Telegraph -lehdelle. He kertoivat halunneensa perustaa järjestön, jolla olisi oikeita mahdollisuuksia vaikuttaa maailmaan.

– Halusimme, että järjestömme tekee jotain millä on merkitystä, jotain, millä on väliä, herttuapari kommentoi Telegraphin mukaan.

Lehden mukaan herttuapari ei aikonut vielä julkistaa hyväntekeväisyysjärjestöään maailmalle koronaviruspandemian vuoksi. Järjestöä varten tehdyt paperityöt Yhdysvalloissa olivat kuitenkin julkisia ja tulivat myös Telegraphin tietoon. Näin ollen herttuapari päätti vahvistaa asian.

– Kuten teidänkin, on meidänkin keskittymisemme nyt täysin siinä, että voimme tukea tätä taistelua koronaviruspandemiaa vastaan. Tämä asia on kuitenkin tulossa päivänvaloon, joten ajattelimme, että on sopivaa jakaa tarina siitä, miten kaikki alkoi, herttuapari kommentoi Telegraphille.

– Ennen Sussex royalia saimme idean Archesta, joka on kreikkalainen sana ja tarkoittaa toiminnan alkuperää, herttuapari totesi lehdelle.

Herttuapari kuvailee samastuneensa niin vahvasti ideaan hyväntekeväisyysjärjestöstä, että järjestön nimi vaikutti lopulta jopa heidän poikansa Archie Mountbatten-Windsorin nimeen.

– Siitä tuli inspiraatio poikamme nimelle. Archewell on nimi, joka yhdistää muinaisen voimaa ja toimintaa tarkoittavan sanan, ja toisen sanan, joka herättää syviä voimavarojamme, joihin meidän on turvauduttava.

– Odotamme innolla, että voimme julkistaa järjestömme, kunhan aika on siihen oikea, herttuapari kommentoi lehdelle.

Pari harkitsi myös nimiä Arche Foundation ja Archeway, mutta päätyi lopulta nimeen Archewell.

Herttuapari on kunnostautunut jo aiemminkin hyväntekeväisyysasioissa. Kättä on väännetty kuitenkin siitä, saavatko he käyttää kuninkaallisista velvollisuuksistaan luovuttuaan enää titteliä Sussex Royal. Maaliskuussa uutisoitiin, että herttuaparin perustama Sussex Royal -hyväntekeväisyysjärjestö lakkautetaan. Sisäpiiriläisten mukaan kuningatar Elisabet olisi kieltänyt Harrya ja Meghania käyttämästä sanaa royal markkinoinnissaan.

Hovin lähteet kertovat brittimedialle, että Sussex Royal -brändistä käytiin hovissa kiivasta kädenvääntöä, jonka Harry ja Meghan lopulta hävisivät.

Vaikka pari poistuikin Yhdysvaltoihin muuttonsa myötä brittihovin sisäpiiristä, tullaan Harrya ja Meghania varmasti näkemään edelleen julkisuudessa.

Parin lähipiiristä on tihkunut tietoja, joiden mukaan herttuatar Meghan suunnittelisi täyttä vauhtia tulevia työkuvioitaan. Sisäpiiristä kerrottiin viime viikolla amerikkalaismedialle, että Meghanilla on monta rautaa tulessa. Herttuattaren väitetään suunnittelevan uutta kokkikirjaa ja omaa keittiövälinesarjaansa.

Lisäksi viihdejätti Disney on vahvistanut, että herttuatar Meghan palaa elokuva-alalle. Sussexin herttuatar toimii kertojana Disneyn uudessa luontodokumentissa Elephants. Elefanteista kertova dokumentti julkaistiin 3. huhtikuuta Disney+-palvelussa.