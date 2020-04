Suomalaisasiantuntijat kertovat rehelliset arviot Elisabetin ja Kaarle Kustaan puheista – toinen monarkeista onnistui huomattavasti paremmin

Sekä kuningatar Elisabet että kuningas Kaarle Kustaa pitivät sunnuntaina kansalaisilleen historialliset puheet. Suomalaisasiantuntijoiden mielestä monarkeista toinen suoritutui tehtävästä selvästi paremmin.

Kansalaiset niin Britanniassa kuin Ruotsissakin kokoontuivat sunnuntai-iltana televisioiden ääreen, kun kuningatar Elisabet ja kuningas Kaarle Kustaa pitivät kumpikin tahoillaan harvinaisen puheen koronaviruspandemian vuoksi. Historiallisten puheiden tarkoituksena oli rohkaista kansaa haastavan tilanteen keskellä.

Elisabetin ja Kaarle Kustaan puheissa oli hyvin paljon samoja piirteitä. He kiittelivät terveydenhuoltoalan ammattilaisia ja tunnustivat pandemian vaikutukset yhteiskuntaan sekä talouteen. Vaikka päällisin puolin puheet vaikuttivat hyvin saman kaltaisilta, oli niissä havaittavissa myös selkeitä eroja, huomauttavat kuninkaallisiin perehtyneet asiantuntijat.

– Kun puheet lukee paperilta, ne ovat verrattain samanlaisia ja niissä on sama viesti. Mutta kun ne katsoo videolta, voi huomata selkeän eron, Yleisradion entinen toimittaja ja hoviasiantuntija Eila-Maija Mirolybov toteaa Ilta-Sanomille.

Eila-Maija Mirolybov selosti muun muassa prinsessa Victorian ja prinssi Danielin kuninkaalliset häät.

Mirolybov kertoo pistäneensä merkille, että Kaarle Kustaa pyrki olemaan puhuessaan hyvin tuttavallinen, kun taas Elisabet oli äärimmäisen pidättyväinen, mutta samalla lämmin ja empaattinen. Mirolybov tuli kuitenkin lopulta siihen tulokseen, ettei Ruotsin kuninkaan tuttavallinen puhetapa välittynyt kovin aitona. Samoilla linjoilla on myös IS:n tavoittama kirjailija ja kuninkaallisasiantuntija Kaisa Haatanen.

– Ruotsin kuninkaan puheesta näki, että se oli paljon hajanaisempi. Hyvin Kaarle Kustaan näköinen. En voi olla miettimättä, millaisen puheen prinsessa Victoria olisi tässä tilanteessa pitänyt. Haluaisin kuvitella, että se olisi ollut napakampi ja aidompi, toteaa Haatanen.

– Minua jopa hieman vaivasi Kaarle Kustaan tapa puhua. Siinä oli yliyrittämisen makua. Hän halusi olla hirveän läheinen ja tuttavallinen, mutta valitettavasti se ei vaikuttanut aidolta. Hänen puheensa oli ristiriitainen, pohtii puolestaan Mirolybov.

Kirjailija Kaisa Haatanen on kirjoittanut Monarkian muruset -kirjan yhdessä Sanna-Mari Hovin kanssa.

Siinä missä Kaarle Kustaan puhe sai Ruotsissa verrattain vaisun vastaanoton, kuningatar Elisabetia suitsutettiin brittimedioissa vuolaasti. Myös suomalaisasiantuntijoiden mielestä kuningatar on kehunsa ansainnut. Puheen vaikuttavuutta lisäsi ennestään se, ettei Elisabet ole puhutellut kansalaisiaan vastaavalla tavalla kuin kolme kertaa aiemmin pitkän hallitsijakautensa aikana.

– Elisabetin puhe oli hirveän monitahoinen. Siinä viitattiin myös hänen nuoruuteensa, kun hän piti ensimmäisen puheensa kansalle. On uskomatonta, että hän on pian 94-vuotias, mutta silti niin ryhdikäs ja vakuuttava, hehkuttaa Mirolybov.

– Se oli aivan erinomainen puhe, retorisesti todella hyvä. Lyhyessä puheessa Elisabet asiallisesti ja vilpittömästi kiitti niitä tahoja, joita kuuluukin kiittää. Hän muistutti, että me olemme tässä kaikki samassa veneessä. Toki hänen oma poikansa sairasti tämän taudin myös, mikä teki aiheesta aidon henkilökohtaisen. Hän on myös yhden sairastuneen äiti, Haatanen lisää.

Asiantuntijoiden mielestä kuningatar Elisabet onnistui puheessaan erinomaisesti.

Sekä Haatanen että Mirolybov kehuvat erityisesti tapaa, jolla kuningatar Elisabet päätti puheensa. Puheensa lopussa Elisabet nimittäin siteerasi Vera Lynnin kappaletta We’ll meet again – Me tapaamme vielä. Maaliskuussa 103 vuotta täyttänyt Lynn on yksi toisen maailmansodan ikonisia laulajia.

– Se oli ihan äärimmäisen hyvä lopetus. Elisabet otti suoran yhteyden sotaan ja sodan retoriikkaan, ylistää Haatanen.

– Tiivistettynä Elisabet onnistui puheessaan kokonaisuudessaan Kaarle Kustaata paremmin. Olin kuningattaren puheesta paljon enemmän innoissani, mutta se ei välttämättä ole Kaarle Kustaan vika. Ennen kaikkea ero on siinä, että he puhuivat täysin erilaiselle yleisölle, hän kiteyttää.

Monarkian muruset -kirjan yhdessä Sanna-Mari Hovin kanssa kirjoittanut Haatanen kiirehti kuitenkin muistuttamaan, että Kaarle Kustaan ja Elisabetin puheet oli suunnattu keskenään hyvin erilaisille kansakunnille, jotka ovat kokeneet hyvin erilaisen 1900-luvun.

– Ne olivat hyvin selvästi kahden eri maan kuninkaallisen puheet. Heillä oli hyvin erilaiset taustat lähteä pitämään puhetta kansalle tällaisessa tilanteessa, jossa koko kansa on ikään kuin samalla viivalla. Ruotsi on hyvinvointiyhteiskunta, joka ymmärrettävästi järkkyy tällaisessa epävarmassa tilanteessa, Haatanen selittää.

– Britannia taas on ollut ennenkin kovilla ja siellä hallitsijoilla on ollut tarve pitää tällaisia puheita aikaisemminkin. Harvoin, mutta on kuitenkin tarvinnut. Myös siksi Elisabetin puheella oli todella iso merkitys, hän lisää.

Kaarle Kustaa vetosi tunteikkaassa puheessaan ruotsalaisiin.

Mirolybovin mukaan kuningatar Elisabetin ja kuningas Kaarle Kustaan puheiden välisiä eroja voidaan selittää myös sillä, että opitut käytösmallit ovat Britannian ja Ruotsin kuninkaallisissa perheissä verrattain erilaiset. Siinä missä Ruotsissa kuninkaalliset ovat aina halunneet osoittaa olevansa osa kansaa, ovat brittihovin jäsenet huomattavasti pidättyväisempiä.

– Britanniassa kuninkaalliset haluavat antaa tukeaan ja osoittavat lämpöä ja läheisyyttä, mutta he eivät ole osa kansaa, osa suurta joukkoa. Sama on ollut huomattavissa kuninkaallisissa häissä. Victoriaa ja Danielia ihasteltiin aikanaan, kun he näyttivät avoimesti tunteitaan. Williamia ja Catherinea puolestaan moitittiin siitä, etteivät he tehneet niin, lukuisia kuninkaallisia häitä selostanut Mirolybov painottaa.

Vaikka Elisabetin ja Kaarle Kustaan puheissa oli eroja, oli niiden pohjimmainen viesti kuitenkin sama: me kestämme tämän, eikä tämä tule jatkumaan ikuisesti. Sekä Mirolybov että Haatanen uskovatkin, että molemmissa maissa puheilla oli varmasti kansalaisiin toivottu, rohkaiseva ja kannustava vaikutus. Ainakin Haataseen kuningatar Elisabetin puhe onnistui tekemään lähtemättömän vaikutuksen.

– Heistä kumpikin vetosi siihen, että me kestämme tämän. Kestämme tämän yhdessä, ja sitten tulevat taas paremmat ajat. Uskon vakaasti, että ne valavat uskoa kansaan samalla tavalla kuin Sauli Niinistö on onnistunut valamaan uskoa suomalaisiin, tiivistää Mirolybov.

– Kaiken tämän jälkeen se, että pian 94-vuotta täyttävä hallitsija pitää tuollaisen puheen ääni tärisemättä, on aivan huippusuoritus. Minulta on miljoona kertaa kysytty, että mitä hyötyä monarkiasta enää tänä päivänä on. Mutta tässä tuli yllättäen ensimmäistä kertaa konkreettinen esimerkki tilanteesta, jossa kuningattaresta on aidosti hyötyä isolle osalle kansaa, hehkuttaa Haatanen.