Kuningatar Elisabet esiintyi tv:ssä tiukkojen turvatoimien saattelemana – Lue historiallinen puhe sanasta sanaan

93-vuotiaan monarkin puhe toi monille lohtua koronakriisin keskellä. Windsorin linnassa kuvattu puhe piti toteuttaa koronaviruksen takia äärimmäisen tarkasti.

Kuningatar Elisabet antoi sunnuntai-iltana Britanniassa historiallisen puheen koko kansalle.

BBC:n mukaan kuningattaren puhe kuvattiin Windsorin linnassa harvinaisissa poikkeusoloissa. Kuningatar eristäytyi linnaan jo maaliskuussa. Hän aikoo viipyä linnan seinien suojassa, kunnes koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot ovat ohitse.

Kuningattaren puheen kuvaaminen jouduttiin suunnittelemaan erityisen tarkoin. Puhe kuvattiin vain yhden kameramiehen voimin, joka oltiin puettu turvavarusteisiin päästä varpaisiin. Muutoin kuvaukset suoritettiin tiukasti toisesta huoneesta käsin.

Voit lukea alta kuningattaren puheen sanasta sanaan:

Pidän puheeni aikana, joka on äärettömän haastava. Aikana, jolloin maamme on sekasorron vallassa. Sekasorron, joka on tuonut osalle surua, monille talousongelmia, sekä äärettömiä haasteita meidän jokaisen arkeemme. Kiitän kaikkia etulinjassa työskenteleviä terveysalan ammattilaisia ja heitä, jotka työskentelevät tärkeissä ammateissa ja jatkavat epäitsekkäästi päivittäisiä velvollisuuksiaan kotiensa ulkopuolella meidän kaikkien hyvinvoinnin turvaamiseksi. Olen varma, että koko maa on samaa mieltä kanssani siitä, että se mitä te teette, on arvostettavaa ja tuo kova työ tuo meitä tunti tunnilta lähemmäksi paluuta normaaliin arkeen.

Haluan kiittää myös heitä, jotka pysyvät kotona ja siten auttavat meitä suojelemaan haavoittuvimmassa asemassa olevia ja säästämään monet perheet läheisen menettämisen tuskalta. Yhdessä me torjumme tämän taudin. Vakuutan teille, että jos pysymme yhdessä ja päättäväisinä, selviämme tästä.

Toivon, että tulevina vuosina voisimme olla ylpeitä siitä, kuinka suhtauduimme tähän haasteeseen. Ja jälkeläisemme tulevat sanomaan, että tämä sukupolvi oli yhtä vahva kuin mikä tahansa muukin. Sillä epäitsekkyys, hiljainen huumorintaju ja lähimmäisenrakkaus määrittävät tätä maata. Ylpeys siitä keitä olemme, ei ole osa menneisyyttä, vaan se määrittää nykyhetkemme ja tulevaisuutemme.Hetket, jolloin Iso-Britannia on kokoontunut yhteen osoittamaan suosiotaan heistä huolehtiville työntekijöille, tullaan muistamaan kansakuntamme hengen ilmentymänä. Ja sen symbolina tulee olemaan lasten piirtämät sateenkaaret.

Olemme nähneet ympäri Kansainyhteisöä ja maailmaa sydäntä lämmittäviä tarinoita ihmisistä, jotka ovat auttaneet toisiaan, toimittaneet ruokatarvikkeita ja lääkkeitä, huolehtineet naapureistaan ja jatkaneet työssään auttaakseen. Vaikka eristäytyminen voi olla ajoittain vaikeaa, uskoa tunnustavat tai tunnustamattomat ihmiset ovat huomanneet sen olevan mahdollisuus rauhoittua, tauottaa ja pysähtyä rukoukseen tai meditaatioon.

Tämä muistuttaa minua ensimmäisestä tv-lähetyksestä jonka tein 1940 siskoni kanssa. Me lapset puhuimme täältä Windsorin linnasta niille lapsille, jotka olivat evakuoitu kodeistaan ja lähetetty muualle turvallisuussyistä. Tänään, jälleen kerran, moni kokee tuskaa ollessaan erossa rakkaistaan. Mutta nyt, kuten silloinkin, me tiedämme syvällä sisimmässämme, että se on oikein tehty.

Olemme kohdanneet haasteita ennenkin, mutta tämä on erilainen. Nyt me jaamme kaikkien valtioiden kesken ympäri maailmaa yhteisen tavoitteen, käyttäen teknologian suomia upeita mahdollisuuksia ja luontaisia kykyjämme parantuaksemme. Me onnistumme, ja se onnistuminen on meidän jokaisen ansiota. Voimme lohduttautua sillä, että vaikka matkaa on vielä paljon jäljellä, paremmat päivät ovat edessämme: me tulemme olemaan ystäviemme kanssa taas, me tulemme olemaan perheidemme kanssa jälleen, me tapaamme vielä. Mutta nyt, lähetän kiitokseni ja lämpimimmät tervehdykseni teille kaikille.

Kyseessä on vasta kolmas kerta, kun 93-vuotias kuningatar on turvautunut vastaavaan puheeseen poikkeustilanteessa. Aiemmat kerrat olivat vuosina 1991 (Persianlahden sota), 1997 (Prinsessa Dianan kuolema) ja 2002 (kuningataräidin kuolema).

Puheensa lopussa Elisabet lainasi Vera Lynnin kappaletta We’ll meet again – Me tapaamme vielä. Maaliskuussa 103 vuotta täyttänyt Lynn on yksi toisen maailmansodan ikonisia laulajia.

Kuningattaren puhe kokosi kansan rivit television ääreen sunnuntai-iltana. Kuvassa 9-vuotias Noah ja 7-vuotias Milly katsovat Elisabetin puhetta kotonaan Hertfordissa.

Brittilehdistössä sunnuntaista puhetta on kuvailtu kansaa yhdistäväksi. Esimerkiksi Daily Telegraph hehkutti, että kuningatar antoi kansalle lohtua, toivoa ja yhtenäistä päättäväisyyttä, jota tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.

– Hän yhdisti harvinaisen nostalgisen sävyn sellaiseen stoalaisuuteen, joka on vedonnut brittiläisiin vuosisatojen ajan. Mutta lohdutussanat toimitettiin mahtavalla isoäidin myötätunnolla. Siinä kuningatar ei toiminut valtionpäämiehenä vaan kansakunnan äitinä, Telegraph kirjoitti.