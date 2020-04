Kuningatar Elisabetin harvinainen tv-puhe kerää suitsutusta: ”Lohdutussanat toimitettiin isoäidin myötätunnolla”

Kuningatar loi uskoa brittiläisiin koronakriisin keskellä.

Kuningatar Elisabetin, 93, harvinainen tv-puhe esitettiin sunnuntai-iltana Britanniassa.

Kyseessä oli historian neljäs kerta, kun vuodesta 1952 vallassa ollut kuningatar pitää vastaavan kriisipuheen. Aiemmat kerrat olivat vuosina 1991 (Persianlahden sota), 1997 (Prinsessa Dianan kuolema) ja 2002 (kuningataräidin kuolema).

Brittilehdistössä sunnuntaista puhetta on kuvailtu kansaa yhdistäväksi.

Esimerkiksi BBC kirjoittaa, kuinka ”kunnianhimoiset sanat rauhoittavat ja yhdistävät kansaa”.

Daily Telegraph puolestaan hehkuttaa seuraavasti: ”Kuningatar antoi meille lohtua, toivoa ja yhtenäistä päättäväisyyttä, jota tarvitsemme enemmän kuin koskaan.”

Lehti suitsuttaa, kuinka Elisabetilla on kokeneissa hyppysissään verraton taito rauhoittaa kansaa.

– Hän yhdisti harvinaisen nostalgisen sävyn sellaiseen stoalaisuuteen, joka on vedonnut brittiläisiin vuosisatojen ajan. Mutta lohdutussanat toimitettiin mahtavalla isoäidin myötätunnolla. Siinä kuningatar ei toiminut valtionpäämiehenä vaan kansakunnan äitinä, Telegraph kirjoittaa ja jatkaa:

– Liian usein kuninkaallista perhettä on syytetty siitä, että se on liian erillään meistä tavallisista kansalaisista. Tämä oli tilaisuus luoda yhteishenkeä, jota ei olla nähty toisen maailmansodan jälkeen, ja kuningatar tarttui tilaisuuteen kaksi käsin.

Brittilehdistössä kiinnitettiin myös huomiota siihen, ettei Elisabet valanut kansalaisiinsa henkeä puhumalla taistelusta tai muista sotatermeistä.

Elisabet kuitenkin viittasi ensimmäiseen puheeseensa, jonka hän piti 14-vuotiaana prinsessana yhdessä siskonsa kanssa radiossa maan evakuoiduille lapsille vuonna 1940.

Viittaus on nostettu kärkenä esiin lähes jokaisessa brittiläisessä tiedotusvälineessä. Monien mielestä kuningatar nivoi käynnissä olevat ajat sen kautta taidokkaasti koko kansan yhdistäneeseen toiseen maailmansotaan ja vetosi sen avulla nytkin vaadittuihin koko kansan yhteisiin ponnisteluihin.

Muiden muassa Daily Mail muistuttaa, että samoihin aikoihin viittaa myös Elisabetin puheensa lopussa lausumat sanat We will meet again – tapaamme vielä. Ne on lainattu toisen maailmansodan ikoniselta brittilaulajalta, yhä elossa olevalta 103-vuotiaalta Vera Lynniltä.

Windsorin linnassa kuvatun harvinaisen tv-puheen ajankohta oli tarkkaan harkittu. Guardianin mukaan Elisabetin arvioitiin alun perin puhuvan pääsiäissunnuntaina, mutta valittu ajankohta valikoitui huomion ja tavoittavuuden maksimoimiseksi.