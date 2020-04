Näin kuningatar Elisabet vetosi kansaan koronakriisin keskellä: nosti esiin koskettavan muiston puheestaan, jonka piti vain 14-vuotiaana

Kuningatar Elisabet korosti tunteikkaassa puheessaan, että paremmat päivät ovat vielä edessä.

Kuningatar Elisabet antoi sunnuntai-iltana Britanniassa historiallisen puheen koko kansalle. Kyseessä on vasta kolmas kerta, kun 93-vuotias kuningatar on turvautunut vastaavaan puheeseen poikkeustilanteessa.

– Puhun teille tilanteessa, jonka tiedän olevan äärimmäisen haastava. Tilanteessa, joka on tuonut osalle surua, monille taloudellisia vaikeuksia ja valtavia haasteita meidän jokaisen päivittäiseen elämään, kuningatar sanoi.

Elisabet kertoi puheessaan tiedostavansa surun, tuskan ja tilanteen mukanaan tuomat taloudelliset vaikeudet. Hän kiitteli terveysviranomaisten toimintaa, jotka jatkavat päivittäin taistelua etulinjassa virusta vastaan.

– Kaikki kova työnne tuo meitä tunti tunnilta lähemmäs tavallista elämäämme.

Kuningatar myös kiitteli kansalaisia, jotka ovat noudattaneet annettuja ohjeita ja pysyneet kotona siitäkin huolimatta, että Iso-Britanniassa nautitaan parhaillaan erittäin aurinkoisista säistä.

– Vakuutan, että jos toimimme yhdessä, päihitämme tämän. Toivon, että tulevien vuosien aikana voimme olla ylpeitä siitä, miten otimme tämän haasteen vastaan. Että he, jotka elävät meidän jälkeemme tulevat sanomaan, että tämä sukupolvi oli yhtä vahva kuin mikä tahansa muu, puheen todetaan jatkuvan.

Hän korosti myös, että kriisi on myötätunnon aikaa.

– Olemme saaneet koskettavia tarinoita ympäri Kansanyhteisöä ja maailmaa siitä, kuinka ihmiset ovat kokoontuneet yhteen. Oli se sitten ruoan, pakettien tai lääkkeiden toimittaminen, naapurien auttaminen tai yritysten toiminnan muuttaminen yhteisen hyvän vuoksi, kuningatar lausui.

– Vaikka eristäytyminen voi olla vaikeaa, kaikki voivat huomata tässä tilanteessa mahdollisuuden hidastaa tahtia, pysähtyä ja pohdiskella rukouksen tai meditaation muodossa.

Puheessaan kuningatar viittasi myös ensimmäiseen antamaansa puheeseen, jonka hän piti yhdessä siskonsa, prinsessa Margaretin kanssa 1940. Hän oli tuolloin vain 14-vuotias.

– Me lapset puhuimme täältä Windsorista lapsille, jotka oltiin evakuoitu kodeistaan pois rakkaidensa luota. Mutta nyt, yhtä kuin silloin, tiedämme, että se on ainut oikea tapa.

Elisabet painotti, että taistelu koronavirusta vastaan on monin tavoin erilainen kuin aiemmat kriisit.

– Vaikka olemme kohdanneet haasteita aiemminkin, tämä on erilainen. Tällaisena aikana kaikki maat yhdistävät voimansa yhteiseen hyvän vuoksi, käyttäen apunamme tiedettä ja luonnollista haluamme palautua.

– Me tulemme onnistumaan – ja kiitos siitä onnistumisesta tulee kuulumaan meille kaikille.

Puheensa lopussa Elisabet lainasi Vera Lynnin kappaletta We’ll meet again – Me tapaamme vielä. Maaliskuussa 103 vuotta täyttänyt Lynn on yksi toisen maailmansodan ikonisia laulajia.

– Meidän tulisi löytää lohtua siitä, että vaikka matkaa on vielä jäljellä, paremmat päivät ovat edessämme: Me tulemme vielä olemaan ystäviemme kanssa, me tulemme vielä olemaan perheidemme kanssa, me tapaamme vielä, kuningatar päätti.

BBC:n mukaan kuningattaren puhe kuvattiin Windsorin linnassa harvinaisissa poikkeusoloissa. Puhe kuvattiin yhden kameramiehen voimin, joka oltiin puettu turvavarusteisiin päästä varpaisiin. Muutoin kuvaukset suoritettiin toisesta huoneesta käsin. BBC:n kuninkaallinen kirjeenvaihtaja Nicholas Witchell kertoi BBC:lle aiemmin, että puheen tarkoituksena on rohkaista ja kannustaa kansaa.