Kuningas Kaarle Kustaa vetosi ruotsalaisiin poikkeuksellisen tunteikkaasti koronakriisin keskellä: lue puhe

Kaarle Kustaa kehotti ruotsalaisia pysymään kotona.

Kuningas Kaarle Kustaa piti juuri ruotsalaisille televisioidun puheen, jossa hän esitti kansalle poikkeuksellisia vetoomuksia pysytellä kotona itsensä ja muiden vuoksi koronaviruspandemian edetessä.

Puhe kuvattiin Södermanlandissa sijaitsevassa Stenhammarin linnasta, missä kuningas ja kuningatar Silvia ovat olleet viime viikot.

– Tämä pandemia osuu kovaa ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Siviilitoiminnat ovat alkaneet. Ajattelen terveysalan ammattilaisia, työntekijöitä ja vapaaehtoisia, jotka työskentelevät yhdessä pelastaakseen mahdollisimman monta henkeä, Kaarle Kustaa aloitti puheensa.

Kaarle Kustaa kehotti puheessaan kansalaisia pysymään kodeissaan pääsiäisenä. Hän huomautti, että pääsiäisenä monet usein matkustavat viettämään aikaa ystäviensä ja perheensä kanssa.

– Kaikille tämä ei tänä vuonna ole mahdollista. Meidän tulee hyväksyä se. Meidän tulee asennoitua siihen, että pysyttelemme kotona.

– Se voi olla tylsää. Mutta tulee uusia pääsiäislomia. Monille meistä tämä on hyvin pieni uhraus. Varsinkin, jos vertaat tilannetta vakavaan sairastumiseen tai ystävän menettämiseen.

– Uskon, että monet lapset pelkäävät menettävänsä vanhempansa. Heidän puolestaan meidän on pakko käyttäytyä epäitsekkäästi. Se on velvollisuutemme.

Kaarle Kustaa vetosi tunteikkaassa puheessaan ruotsalaisiin.

Kuningas vetosi puheessaan kansalaisia myös toimimaan niin, että he voisivat myöhemmin ajatella toimineensa oikein.

– Tulemme kaikki muistamaan nämä ajat. Silloin joudumme miettimään, ajattelimmeko kanssaeläjiämme? Vai laitoimmeko itsemme etusijalle? Valinnat, jotka teemme nyt, tulevat vaikuttamaan moniin.

Kuningas huomautti puheessaan myös, kuinka hän on pitkän ikänsä aikana huomannut kriisien korostavan kaikista tärkeimpiä asioita elämässä.

– Täytän muutaman viikon kuluttua 74 vuotta. Olen kokenut monia kriisejä, joita maamme on käynyt läpi. Olen nähnyt, kuinka kriisit saavat meidät näkemään, mikä on tärkeää ja mikä ei.

– Kesti kriisi kuinka kauan tahansa, se tulee päättymään joskus. Silloin me kaikki tulemme hyötymään huolenpidosta ja voimasta, jota ruotsalaisilla on. Näiden sanojen saattelemana toivotan teille kaikille hyvää pääsiäistä. Vaikka sitä voi olla vaikeaa uskoa, muistakaa, ettette ole yksin.

Kuningas Kaarle kustaa piti puheen ruotsalaisille tänään sunnuntaina.

Ruotsissa koronatilanne on huomattavasi vaikeampi kuin Suomessa. Maan terveysviranomaisten antamien lukujen mukaan Ruotsissa koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on tähän mennessä kuollut jo 401 ihmistä. Suurin osa kuolonuhreista, 170, on ollut 80–90-vuotiaita.

Koronavirustartunnan on Ruotsissa saanut tähän mennessä reilut 6800 ihmistä. Expressenin mukaan Ruotsin hallitus haluaa kasvattaa nopeasti valtaansa kyetäkseen vastaamaan tehokkaammin koronaviruksen leviämiseen maassa.

Lehden mukaan hallitus on luonnostellut lakiesityksen asiasta ja odottaa nyt opposition tukevan sitä. Läpi mennessään esitys mahdollistaisi hallitukselle koronapandemiaan liittyvän päätöksenteon ilman valtiopäivien puoleen kääntymistä.

Hovi tiedotti aiemmin, että kuningas Kaarle Kustaa ja kruununprinsessa Victoria lopettivat koronaviruksen vuoksi työskentelyn yhdessä. Ruotsalaislehdet uskovat, etteivät he tapaa tällä hetkellä toisiaan lainkaan.