Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa pitää historiallisen puheen koronakriisin keskellä – suora lähetys kello 20.20

ISTV välittää Kaarle Kustaan puheen Ruotsin tilanteesta.

Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa pitää tänään historiallisen puheen kansalaisille Ruotsin koronavirustilanteesta, Ruotsin hovi tiedottaa. ”Kuninkaan terveiset ruotsalaisille” välitetään SVT1-kanavalla kello 20.20. Suomen aikaa. ISTV välittää puheen tässä artikkelissa suorana.

Kuningas pitää puheen Södermanlandissa sijaitsevassa Stenhammarin linnasta, missä hän ja kuningatar Silvia ovat olleet viime ajat.

Kaarle Kustaa puhui poikkeustilanteesta kansalle jo 18. maaliskuuta. Tuolloin hän kertoi muun muassa kuningasperheen tilanteesta ja kehotti kansalaisia varovaisuuteen. Hän kiitti myös kaikkia tilanteen eteen taistelleita.

Kuningas pitää puheen tavallisesti vain joulupäivänä.

Svensk Damtidning kertoi aiemmin, kuinka kuningas on tehnyt selkeän muutokseen tavassaan kommunikoida kansalleen. Yleensä hovi julkaisee Kaarle Kustaan terveiset vain kirjoitettuna tiedotteena nettisivuillaan.

Ruotsissa koronatilanne on huomattavasi vaikeampi kuin Suomessa. Maan terveysviranomaisten antamien lukujen mukaan Ruotsissa koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on tähän mennessä kuollut jo 401 ihmistä. Suurin osa kuolonuhreista, 170, on ollut 80–90-vuotiaita.

Koronavirustartunnan on Ruotsissa saanut tähän mennessä reilut 6 800 ihmistä. Expressenin mukaan Ruotsin hallitus haluaa kasvattaa nopeasti valtaansa kyetäkseen vastaamaan tehokkaammin koronaviruksen leviämiseen maassa.

Lehden mukaan hallitus on luonnostellut lakiesityksen asiasta ja odottaa nyt opposition tukevan sitä. Läpi mennessään esitys mahdollistaisi hallitukselle koronapandemiaan liittyvän päätöksenteon ilman valtiopäivien puoleen kääntymistä.

Hovi tiedotti aiemmin, että kuningas Kaarle Kustaa ja kruununprinsessa Victoria lopettivat koronaviruksen vuoksi työskentelyn yhdessä. Ruotsalaislehdet uskovat, etteivät he tapaa tällä hetkellä toisiaan lainkaan.

Myös muun muassa Tanskan kuningatar Margareeta ja Norjan kuningas Harald ovat lähestyneet kansaansa tv-puheilla koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi.