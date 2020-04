Thaimaan kuningas on purjehtinut skandaalista toiseen ja suututtanut kansansa – luksusloma koronapandemian keskellä on vain jäävuoren huippu

Tekotatuointeja, napapaitoja, kymmeniä rakastajattaria, eriskummalliset puudelijuhlat ja nyt luksusloma keskellä koronakriisiä – Thaimaan kuningas Rama X saa kansaltaan kritiikkiä, sillä hän vähät välittää säännöistä ja rajoituksista.

Samaan aikaan, kun suuri osa maailmasta sulkeutui ja pyrki rajoittamaan koronaviruksen leviämistä, päätti Thaimaan kuningas Maha Vajiralongkorn, hallitsijanimeltään Rama X, suunnata luksuslomalle Alpeille. Kuningas matkusti pandemiasta piittaamatta hiljattain Saksaan, Garmisch-Partenkircheniin yli satapäisen seurueensa kanssa aikeenaan viettää ylellinen kylpyläloma.

Hallitsijan ratkaisu on aiheuttanut Thaimaassa valtavaa kuohuntaa, sillä kuninkaan toivotaan osoittavan sympatiaansa koronaviruksen kanssa kamppaileville kansalaisilleen. Sen sijaan tämä on paennut maasta yli 20 rakastajattarensa kanssa ja pysytellyt poissa julkisuudesta helmikuusta saakka.

Kuninkaan toiminta on saanut kymmenet tuhannet thaimaalaiset ilmaisemaan tyytymättömyytensä sosiaalisessa mediassa, vaikka monarkian kritisoimisesta voi maassa saada jopa 15 vuoden vankeusrangaistuksen.

Kansalaisten mielipiteet eivät ole hidastaneet Vajiralongkornia, sillä hän viettää parhaillaan aikaa Grand Hotel Sonnenbichlissa, jonka hän on vuokrannut kokonaan seurueensa käyttöön.

Ratkaisu on herättänyt ihmetystä myös Saksassa, sillä maan hotellit on pakotettu sulkemaan ovensa koronaviruksen vuoksi. Mediatietojen mukaan Vajiralongkornin majoittanut hotelli on kuitenkin saanut erityisluvan pysyä auki.

Thaimaan kuningas Maha Vajiralongkornin kerrotaan majailevan parhaillaan Saksan Alpeilla sijaitsevassa Grand Hotel Sonnenbichl -hotellissa yhdessä rakastajattarien kanssa. Neljän tähden hotelli on saanut saksalaislehtien mukaan pysyä koronakriisin keskellä auki poikkeusluvalla.

Luksusloma maailmanlaajuisen pandemian keskellä ei ole ainoa skandaali, johon Vajiralongkorn on lyhyen hallitsijakautensa aikana joutunut. Hänestä tuli Thaimaan kuningas virallisesti vasta alle vuosi sitten, vaikka hän on hallinnut maata jo isänsä, palvotun kuningas Bhumibol Adulyadejin, kuolemasta vuodesta 2016 saakka.

Rakastetun kuninkaan ainoa poika tunnettiin jo kruununprinssinä erikoisena ja kiisteltynä hahmona. Vajiralongkornin kuninkuutta ovatkin värittäneet lehtijutut, joissa kerrotaan hänen jalkavaimostaan, vaiherikkaasta menneisyydestään ja erikoisesta suhteestaan edesmenneeseen koiraansa.

Vajiralongkorn tunnetaan maailmalla erityisesti naisseikkailuistaan. 67-vuotias kuningas on nimittäin ehtinyt vihille jo neljästi, ja hänellä on ollut lukuisia rakastajattaria.

Heinäkuussa 1952 syntynyt Vajiralongkorn avioitui ensimmäisen kerran 25-vuotiaana serkkunsa Soamsawalin kanssa. Pari sai tyttären, mutta perheonni ei kestänyt kauaa, sillä silloinen kruununprinssi iski silmänsä näyttelijä Yuvadhida Polpaserthiin ja heittäytyi salasuhteeseen.

Suhteesta syntyi viisi lasta, ja pari avioitui vuonna 1994. Liitto ei kuitenkaan kestänyt, vaan päättyi myrskyisästi pari vuotta myöhemmin. Vajiralongkorn sanoutui tuolloin julkisesti irti vaimostaan ja lapsistaan, joista moni elää nykyään maanpaossa. Heidät on pakotettu luopumaan titteleistään, eivätkä he ole missään tekemisissä isänsä kanssa.

Kolmannen kerran Vajiralongkorn asteli alttarille vuonna 2001 Srirasmi Suwaden kanssa. Parille syntyi poika, joka oli Vajiralongkornille jo seitsemäs lapsi.

Kruununprinssi Maha Vajiralongkorn vuonna 2006 yhdessä silloisen puolisonsa prinsessa Srirasmin kanssa.

Kruununprinssi ja hänen uusi vaimonsa aiheuttivat valtavan skandaalin, kun julkisuuteen päätyi video, jolla he juhlistivat puudelinsa Foo Foon syntymäpäivää. Videolla pari juhli lähes alasti rakkaan koiransa merkkipäivää, ja Srirasmi esiintyi yläosattomissa. Foo Foo paistatteli parrasvaloissa myöhemminkin, sillä Vajiralongkorn nimitti koiran ilmavoimien marsalkaksi.

Srirasmin ja Vajiralongkornin liitto päättyi vuonna 2014 samoihin aikoihin, kun Foo Foo kuoli. Avioeron jälkeen Srirasmin sukulaisia pidätettiin Thaimaassa majesteettirikoksesta syytettyinä, ja lehtitietojen mukaan heidät vangittiin epäinhimillisiin oloihin.

Vajiralongkorn sen sijaan jatkoi elämässä tyynesti eteen päin. Hän löysi nykyisen puolisonsa, kuningatar Suthidan, joka on entinen Thai Airwaysin lentoemäntä ja puolisonsa henkivartijakaartin varakomentaja.

Kansainvälisten lehtien mukaan on epäselvää, majaileeko myös 41-vuotias Suthida tällä hetkellä Saksassa yhdessä puolisonsa ja tämän rakastajattarien kanssa. Tiedossa kuitenkin on, että jo yli sata seurueen jäsentä on palannut Thaimaahan sen jälkeen, kun heidän epäiltiin altistuneen koronavirukselle. Kuningas sen sijaan on eristänyt itsensä hotelliin ja pysyttelee siellä karanteenissa.

Kuningas Maha Vajiralongkorn ja taustalla kuningatar Suthida. Takana kuninkaan tyttäret aiemmista liitoista, prinsessat Bajrakitiyabha ja Sirivannavari Nariratana.

Kuningasparin yhteiselo on herättänyt Thaimaassa närkästystä aiemminkin, sillä heidän on katsottu käyttäytyneen sopimattomasti asemaansa nähden.

Rahassa kylpevä pari matkustaa lomille omalla Boeing 737 -lentokoneellaan, jota kuningas lentää itse.

Lisäksi Vajiralongkorn ja Suthida vähät välittävät etiketistä, ja heidät on muun muassa kuvattu yhdessä erikoisissa asuissa. Bild-lehti julkaisi vuonna 2016 kuvia, joissa hallitsijapari nousi Münchenissä lentokoneeseen kireissä farkuissa, napapaidoissa ja iho täynnä tekotatuointeja.

Samainen näky loisti Facebookissa levinneellä videolla vuonna 2017. Thaimaan viranomaiset vaativat tuolloin poistamaan tallenteen välittömästi majesteettirikoslakiin vedoten.

Thaimaan kuningaspari tervehti kansalaisia Bangkokissa viime syksynä. Vasemmalla kuninkaan ensimmäisestä liitosta syntynyt prinsessa Bajrakitiyabha.

Viime heinäkuussa kuningas kohautti jälleen, kun hän nimitti Sineenat Wongvajirapakdin viralliseksi rakastajattarekseen. ”Jalkavaimon” tittelin saanut Sineenat sai kuitenkin syksyllä kenkää, kun hovi tiedotti hänen käyttäytyneen sopimattomasti ja uhanneen kuningattaren asemaa.

Sineenatin lisäksi kuningas antoi potkut kuudelle hallintonsa työntekijälle. Kohukuninkaaksi tituleerattu Vajiralongkorn perusteli alamaistensa potkuja ”erittäin pahalla” toiminnalla ja ”huonolla käytöksellä ja epälojaalisuudella hallitsijaa kohtaan”.

Erotettuja henkilöitä syytettiin ”asemansa väärinkäyttämisestä oman ja muiden ihmisten hyötymiseen”.Lähteet: The Times, Daily Mail, Aftonbladet, Bild, IS Arkisto