Koronaviruksen sairastanut prinssi Charles rikkoi viimein hiljaisuuden – avasi tilannetta painokkaassa puheessa

Brittihovi julkaisi keskiviikkona koronavirukseen sairastuneen prinssi Charlesin videoterveiset Twitterissä.

Britannian tuleva kuningas, Walesin prinssi Charles on yksi koronaviruksen sairastaneista. Lieviä oireita saanut prinssi testattiin koronaviruksen varalta maaliskuussa ja brittihovi tiedotti hänen sairastumisestaan viikko sitten.

Prinssi sairasti eristyksissä viikon ajan, kunnes lääkärit päättivät hänen eristyksensä aiemmin tällä viikolla. Prinssin voinnista kerrottiin julkisuuteen vain vähän, mutta hovi tiedotti, että hän voi olosuhteisiin nähden hyvin. Charlesin puoliso herttuatar Camilla ei tiettävästi ole saanut tartuntaa.

Nyt prinssi Charles on rikkonut viimein hiljaisuuden, ja kertoo sairastumisestaan hovin Twitterissä julkaisemalla videoterveisellä. Prinssi kiittää videollaan kaikkia koronaviruspandemian hillitsemiseen osallistuneita vapaaehtoisia ja hoitohenkilökuntaa.

71-vuotias Charles korostaa videolla sitä, miten haastavia aikoja Britanniassa ja muualla maailmassa tällä hetkellä eletään, ja miten voimakas vaikutus pandemialla on ihmisiin. Hän kertoo myös, että kärsi itse vain melko lievistä oireista eikä taudin vakavammasta muodosta.

– Käytyäni hiljattain läpi koronaviruksen tartuntaprosessin – onneksi melko lievillä oireilla – löydän nyt itseni toiselta puolella tätä sairautta, mutten yhtään vähemmällä määrällä sosiaalisella ja yleisellä eristäytymisellä, Charles aloitti puheensa.

– Kuten me kaikki olemme huomanneet, tämä on outo, turhauttava ja usein ahdistava kokemus, jossa perheen ja ystävien läsnäolo ei ole enää mahdollista, ja elämän normaalit rakenteet on yhtäkkiä poistettu.

Britanniassa koronavirukseen oli kuollut keskiviikkoon mennessä 2 352 ihmistä. Prinssi Charles lähetti kaikille läheisensä menettäneille terveisensä ja kertoi ajattelevansa heitä.

– Näin ennennäkemättömänä ja ahdistavana aikana kaikkien meidän elämissämme, minä ja vaimoni ajattelemme erityisesti teitä kaikkia, jotka olette menettäneet rakkaanne näin haastavissa ja epänormaaleissa olosuhteissa, ja niitä, jotka joutuvat kestämään sairautta, eristystä ja yksinäisyyttä.

Prinssi kertoi hänen ajatustensa olevan myös kaikkien iäkkäiden kansalaisten luona, jotka joutuvat elämään eristyksissä eivätkä voi tavata perhettään.

Charlesin omat vanhemmat, 93-vuotias kuningatar Elisabet ja 98-vuotias prinssi Philip ovat vetäytyneet eristykseen Windsoriin.

Charles muistutti puheessaan brittejä myös siitä, ettei kukaan ole turvassa virukselta ja että tilanne koskettaa aivan kaikkia. Sen vuoksi hän pitää tärkeänä sitä, että lukuisat vapaaehtoiset, naapurit ja tuttavat auttavat niitä, jotka tarvitsevat apua selvitäkseen arjesta poikkeuksellisessa tilanteessa.

Herttuatar Camilla ei tiettävästi ole sairastunut koronavirukseen ja häneltä otettu testi oli negatiivinen.

Lisäksi prinssi kehotti kaikkia pitämään mielessä, miten kovaan kuormitukseen terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat ja miten paljon he näkevät vaivaa sen eteen, että viruksen leviämistä saataisiin hillittyä. Charles kiitti myös kauppojen työntekijöitä, jotka pitävät huolen siitä, että ihmiset saavat ruokaa.

– Kukaan meistä ei osaa sanoa, milloin tämä päättyy. Mutta se päättyy. Yritetään siihen saakka elää toivossa ja uskoa toisiimme ja parempiin aikoihin, joita on tulossa, Charles päätti painokkaan puheensa.