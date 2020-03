Koronasta vähät välittänyt Thaimaan kuningas on nyt karanteenissa Saksassa – eristäytyi 20 rakastajattarensa kanssa luksushotelliin

Thaimaan kuninkaan luksusloma Saksassa muuttui koronakaranteeniksi. Nyt kuningas viettää aikaansa eristyksissä yhdessä 20 rakastajattaren kanssa.

Thaimaan skandaaleissa ryvettynyt kuningas Maha Vajiralongkorn, hallitsijanimeltään Rama X, viihtyy parhaillaan Saksassa. 67-vuotias kuningas matkusti seurueineen Alpeille Garmisch-Partenkircheniin viime viikolla koronaviruksesta piittaamatta.

Mukanaan kuninkaalla oli saksalaismedioiden mukaan yli satapäinen henkilökunta ja 20 rakastajatarta. Saksalaismedioiden mukaan 119 henkilöä kuninkaan seurueesta on kuitenkin jo palannut takaisin Thaimaahan, sillä heidän epäillään altistuneen koronavirukselle.

Nyt kuninkaan luksusloma on muuttunut koronakaranteeniksi, kertovat muun muassa Daily Mail ja Aftonbladet. Tosin kuningas viettää myös karanteeniaan varsin hulppeissa olosuhteissa, sillä Daily Mailin mukaan hän sai saksalaisviranomaisilta erityisluvan vuokrata koko neljän tähden saksalaishotellin omaan käyttöönsä.

Maha Vajiralongkornista tuli Thaimaan kuningas keväällä 2019.

Kuningas halusi eristää itsensä välttääkseen mahdollista koronavirustartuntaa. Daily Mailin mukaan kuninkaan kanssa eristyksissä hotellissa on myös hänen 20 rakastajattaren joukkonsa. Sen sijaan lehdet eivät osaa kertoa, majoittuuko kuninkaan vaimo myös samassa hotellissa. Thaimaan kuningas on tällä hetkellä naimisissa neljännen vaimonsa kanssa.

Saksalaismedian tietojen mukaan kuningas seurueineen viettää karanteeniaan Grand Hotel Sonnenbichlissä, joka on entinen natsien sotasairaala. Paikallinen media on saanut selville, että hotelli on saanut erityisluvan pysyä auki koronarajoituksista huolimatta kuninkaallisista vieraistaan johtuen.

Parjattu kuningas

Maha Vahiralongkornista tuli Thaimaan kuningas keväällä 2019, kun hän otti isänsä paikan maan valtaistuimella. Vaikka Vajiralongkorn ei ole ehtinyt hallita vielä pitkään, on hän ollut osallisena jo monissa skandaaleissa.

Viime syksynä Thaimaan hovi ilmoitti kuninkaan ottaneen itselleen virallisen rakastajattaren, toisin sanoen ”jalkavaimon, joka esiteltiin näyttävästi hovin kotisivuilla.

Thaimaan kuningas viettää koronakaranteeniaan luksushotellissa yhdessä 20 rakastajattarensa kanssa.

Maha Vajiralongkornin ja armeijassa ansioituneen Sineenat Wongvajirapakdin onni ei kauaa kestänyt, sillä lokakuussa kuningas ilmoitti riistävänsä häneltä virallisen rakastajattaren tittelin ja sotilasarvon. Hovi kommentoi Sineenatin käyttäytyneen ”sopimattomasti”.

Myös kuninkaan koronakaranteeniksi muuttunut lomamatka Saksaan on herättänyt närkästystä Thaimaassa. Kymmenet tuhannet thaimaalaiset ovat kritisoineet kuningasta sosiaalisessa mediassa ja netin keskustelupalstoilla, vaikka monarkian kritisoimisesta voi maassa saada jopa 15 vuoden vankeusrangaistuksen.