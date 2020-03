Trump jyrähti Harryn ja Meghanin muutosta Yhdysvaltoihin – herttuapari latasi presidentille heti jäätävän kuitin

Sussexin herttuapari välitti terveisensä asioiden edelle menneelle Yhdysvaltain presidentille.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti sunnuntain ja maanantain välisenä yönä, ettei USA aio maksaa Britannian prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin turvatoimikuluja.

Pariskunnan kerrottiin muuttaneen kymmenkuisen Archie-poikansa kanssa Kanadasta Yhdysvaltojen Los Angelesiin juuri ennen kuin maiden rajat sulkeutuivat koronaviruspandemian takia.

– On kerrottu, että Britanniasta lähteneet Harry ja Meghan muuttaisivat pysyvästi Kanadaan. Nyt he ovat lähteneet Kanadasta Yhdysvaltoihin. Yhdysvallat ei maksa heidän turvatoimiaan. Heidän täytyy maksaa, Trump kirjoitti twiitissään.

Trump jyrähti, ettei USA aio maksaa parin turvatoimikuluja.

Nyt muun muassa People ja NBC News kertovat, että herttuaparilla ei koskaan ollut edes tarkoituksenaan kysyä Yhdysvalloilta apua kuluihinsa. Parin tiedottajan mukaan turvatoimikulut tullaan kattamaan ”yksityisin järjestelyin”.

– Sussexin herttua ja herttuatar eivät aio pyytää USA:n valtiolta apua turvatoimikuluihinsa. Tilannetta varten on tehty yksityisiä järjestelyjä, pari on ilmoittanut tiedottajansa välityksellä.

Sussexin herttuapari kertoi, että heillä on omat järjestelynsä kulujen kattamiseksi.

Kun Harry ja Meghan virallisesti huomenna jättävät hovin tehtävät, he luopuvat samalla kuninkaallisista HRH-titteileistään, eikä heitä enää kutsuta kuninkaallisiksi korkeuksiksi. He eivät myöskään käytä enää kuninkaalliseen perheeseen viittaavaa termiä Sussex Royal.

People-lehden tietojen mukaan hovin valtavan kohun saattelemana jättänyt pari asuu Los Angelesissa suljetulla asuinalueella, piilossa uteliailta silmäpareilta. Koronavirustilanteen takia perhe on lehden mukaan pysytellyt pääasiassa neljän seinän sisällä.

Herttuaparin lähipiiristä kerrottiin viikonloppuna US Weeklylle, että pari nautti ajastaan Kanadassa ja uskoo kotiutuvansa hyvin Los Angelesiin. Kaupunki on on jo entuudestaan Meghanille hyvin tuttu, sillä hän loi siellä uraa näyttelijänä ennen hänen ja Harryn avioitumista. Myös Meghanin äiti Doria Ragland asuu Los Angelesissa.

US Weeklylle kerrotaan, että Sussexin herttuapari unelmoi myös perheenlisäyksestä, eikä pari pistäisi pahakseen jos pikku-Archie saisi siskon tai veljen hyvinkin pian.

Aiemmin oli jo tiedossa, että herttuatar palaa näyttelijäksi. Sussexin herttuatar toimii kertojana Disneyn uudessa luontodokumentissa Elephants. Elefanteista kertova dokumentti julkaistaan 3. huhtikuuta Disney+-palvelussa.

Brittimedian tietojen mukaan Meghan ei saa roolistaan palkkiota. Sen sijaan dokumentin tuotot ohjataan Elephants Without Borders -järjestölle, joka taistelee muun muassa elefanttien salametsästystä vastaan.