Los Angelesiin muuttanut Meghan hamuaa takaisin parrasvaloihin – ystävät kertovat, mitä herttuatar puuhailee koronakaranteenissa

Sussexin herttuaparin lähipiiristä väitetään, Meghan suunnittelisi täyttä vauhtia paluuta parrasvaloihin.

Amerikkalaismediat uutisoivat perjantaina prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin muuttaneen kaikessa hiljaisuudessa Kanadasta Los Angelesiin.

People-lehden tietojen mukaan hovin valtavan kohun saattelemana jättänyt pari asuu Los Angelesissa suljetulla asuinalueella, piilossa uteliailta silmäpareilta. Koronavirustilanteen takia perhe on lehden mukaan pysytellyt pääasiassa neljän seinän sisällä.

Koronakaranteeni ei kuitenkaan ole estänyt herttuatar Meghania suunnittelemasta tulevia työkuvioitaan, US Weeklylle kerrotaan.

Herttuattaren lähipiiristä kerrotaan amerikkalaislehdelle, että näyttelijänä ennen Harryn kanssa avioitumistaan tunnettu Meghan aikoo palata parrasvaloihin heti kun mahdollista.

Meghan tekee paluuta viihdemaailmaan ja hän on mukana Disneyn projektissa.

Sisäpiiristä kerrotaan, että Meghanilla on nyt monta rautaa tulessa. Herttuattaren väitetään suunnittelevan uutta kokkikirjaa ja omaa keittiövälinesarjaansa.

Meghanilla oli aikaisemmin suosittu nimeä ”The Tig” kantanut lifestyleblogi, jonka hän kuitenkin joutui sulkemaan ennen hänen ja Harryn häitä. Lähipiiristä kerrotaan US Weeklylle, että Meghan haluaa avata nyt blogin uudelleen.

– Meghanilla on lukuisia projekteja, lähipiiristä sanotaan.

Sussexin herttuaparilla oli viimeinen virallinen edustustehtävä hovissa 9. maaliskuuta. He jättävät virallisesti hovin maaliskuun lopulla.

Herttuaparin lähipiiristä kerrotaan US Weeklylle, että pari on nauttinut ajastaan Kanadassa ja uskoo kotiutuvansa hyvin Los Angelesiin. Kaupunki on on jo entuudestaan Meghanille hyvin tuttu, sillä hän loi siellä uraa näyttelijänä ennen hänen ja Harryn avioitumista. Myös Meghanin äiti Doria Ragland asuu Los Angelesissa.

US Weeklylle kerrotaan, että Sussexin herttuapari unelmoi myös perheenlisäyksestä, eikä pari pistäisi pahakseen jos pikku-Archie saisi siskon tai veljen hyvinkin pian.

Aiemmin oli jo tiedossa, että herttuatar palaa näyttelijäksi. Sussexin herttuatar toimii kertojana Disneyn uudessa luontodokumentissa Elephants. Elefanteista kertova dokumentti julkaistaan 3. huhtikuuta Disney+-palvelussa.

Meghan ja Harry kuvattuna 7. maaliskuuta. Pari jättää hovin virallisesti 31. maaliskuuta.

Brittimedian tietojen mukaan Meghan ei saa roolistaan palkkiota. Sen sijaan dokumentin tuotot ohjataan Elephants Without Borders -järjestölle, joka taistelee muun muassa elefanttien salametsästystä vastaan.

Kun herttuapari virallisesti jättää hovin tehtävät, samalla pari luopuu kuninkaallisista HRH-titteileistään, eikä heitä enää kutsuta kuninkaallisiksi korkeuksiksi. He eivät myöskään käytä enää kuninkaalliseen perheeseen viittaavaa termiä Sussex Royal.