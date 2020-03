Prinsessa Anne kulki omia teitään ja sai maineen hovin ”äkäpussina” – sitten hänestä varttui kaikessa hiljaisuudessa kuninkaallisen perheen tukipilari

70 vuotta täyttävä prinsessa Anne tunnetaan työtä pelkäämättömänä kuninkaallisena, mutta vielä muutamia vuosia sitten hänellä oli maine hovin äkäpussina.

Tilanne on kuin toimintaelokuvasta. On maaliskuu vuonna 1974, ja kuningatar Elisabetin ainoa tytär, prinsessa Anne, on palaamassa tuoreen aviomiehensä kanssa Buckinghamin palatsiin hyväntekeväisyysgaalasta. Prinsessapari limusiineineen on juuri Lontoon Pall Mall -kadulla, kun yhtäkkiä eteen kiilaa Ford Escort. Fordin kuski, mielenterveydeltään järkkynyt Ian Ball, ampuu käsiaseella kohti limusiinia.

Annen henkivartija James Beaton on yksi neljästä loukkaantuneesta. Hän kertoo prinsessan pysyneen rauhallisena koko tapahtuman ajan.

– En hemmetissä, 23-vuotias Anne ilmoittaa kylmänviileästi, kun asemies yrittää saada hänet nousemaan limusiinista.

Tilanteen pelastaa ohi kulkenut entinen nyrkkeilijä Ron Russell, joka täräyttää asemiestä takaraivoon ja auttaa prinsessan hovineitoineen pakoon. Paikalle hälytetään poliisit, jotka lopulta nappaavat Ian Ballin.

Myöhemmin Ball kertoo viranomaisille, että hän halusi kidnapata prinsessa Annen. Hän oli suunnitellut tekoa vuosikausia ja laatinut valmiiksi kuningattarelle osoitetun lunnaskirjeen, jossa hän vaati prinsessasta yli kahden miljoonan euron lunnaita.

Brittilehdistö yritti hanakasti sovitella Annen harteille tätinsä prinsessa Margaretin kaltaista mainetta bileprinsessana, mutta turhaan.

Nykyään julkisuuden valokeilassa paistattelevat lähinnä brittihovin nuoremmat kuninkaalliset, eikä prinsessa Annen elämää ole enää vuosiin seurattu kovinkaan tarkkaan.

Ei, vaikka Anne on kuninkaallisen perheen uutterimpia jäseniä. Esimerkiksi viime vuonna Anne paiski Hello-lehden mukaan edustustehtävissä 165 päivää. Yksittäisiä edustustilaisuuksia prinsessalle kertyi vuoden 2019 aikana peräti 506 kappaletta.

Vaikka skandaalit ovat nykyisin taakse jäänyttä elämää, sai Annekin aikoinaan kansan kulmakarvat kohoamaan.

Juuri Annen nuoruusvuosiin palattiin tänä talvena Netflix-suoratoistopalvelun suositun The Crown -sarjan kolmannella tuotantokaudella. Sarjassa nähdään sanavalmis ja sisukas prinsessa Anne. Hän lompsii paikalle saappaissa, nakkelee naureskellen niskojaan kuningattarelle, hoilottaa David Bowien kappaletta ja tuntuu joka tavalla olevan vaisun veljensä vastakohta.

Prinsessa Anne ja prinssi Charles kuvattuna Maltalla toukokuussa 1954.

Elokuussa 70 vuotta täyttävä Anne Elizabeth Alice Louise syntyi vuonna 1950 (tuolloin vielä prinsessa) Elisabetin ja prinssi Philipin toisena lapsena, hieman vajaa kaksi vuotta isoveljensä prinssi Charlesin jälkeen.

Annen tiedetään olleen pienenä isänsä suosikki ja juuri Philipiltä hänen uskotaan saaneen kiinnostuksensa ulkoiluun ja urheiluun, äidiltään taas innostuksen hevosiin.

Syntyessään Anne oli perimysjärjestyksessä kolmas. Nyt hän on pudonnut jo sijalle 14, koska vuoteen 2011 saakka Britanniassa vallitsi laki, jonka mukaan hallitsijan miespuoliset jälkeläiset ohittavat naiset.

Elokuussa 70 vuotta täyttävä Anne Elizabeth Alice Louise syntyi vuonna 1950 Elisabetin ja Philipin toisena lapsena, hieman vajaa kaksi vuotta isoveljensä prinssi Charlesin jälkeen.

Brittilehdistö yritti hanakasti sovitella Annen harteille tätinsä prinsessa Margaretin kaltaista mainetta bileprinsessana, mutta turhaan. Toisin kuin Margaret, Anne otti tehtävänsä vakavasti jo varhaisessa vaiheessa.

Äitinsä Elisabetin työmoraalin perinyt prinsessa oli monien harmiksi kiinnostuneempi hevosurheilusta kuin suihkuseurapiireistä. Myös hyväntekeväisyystyö on kuninkaallisten tapaan erittäin lähellä prinsessan sydäntä.

Anne ei ole myöskään tippaakaan turhamainen, vaikka muoti-ikonina hänestä joskus puhuttiinkin. Hän käyttää edelleen samoja vaatteita vuodesta toiseen, eikä välitä mitä muut niistä ajattelevat.

Anne oli aikoinaan menestynyt kenttäratsastaja.

Annesta varttui menestynyt kenttäratsastaja. Hän napsi kärkisijoja useissa kilpailuissa ja oli ensimmäinen kuninkaallisen perheen jäsen, joka kilpaili olympialaisissa Montrealissa vuonna 1976. Anne myös toimi pitkään kansainvälisen hevosurheiluliiton puheenjohtajana.

Vuonna 1987 Elisabet myönsi Annelle harvinaisen Princess Royal -tittelin. Arvonimi oli myönnetty aiemmin vain seitsemän kertaa ja sitä voi kantaa ainoastaan kuningattaren vanhin tytär.

Annessa on brittilehtien mukaan kuitenkin myös toinen puoli, jota harvoin nähdään julkisuudessa. Prinsessaa kuvaillaan älykkääksi ja huumorintajuiseksi naiseksi, jolla on silmää komeille miehille. Annella tiedetään olleen nuoruudessaan säpinää useiden komeiden ratsastajien kanssa, joita hän tapasi ratsastuskentillä.

Anneen kohdistui kuningattaren ja prinssi Philipin ainoana tyttärenä myös kovia paineita, ja hänet nähtiin potentiaalisena puolisona muun muassa Ruotsin kuningas Kaarle Kustaalle. Vasta prinsessa Dianan tulo hoviin sai median valtaisan kiinnostuksen kääntymään toisaalle.

Harva muistaa, että Annen ensimmäinen poikaystävä oli muuan aatelisnuorukainen, upseeri Andrew Parker Bowles, joka sittemmin tuli paremmin tunnetuksi Camilla Sandin ensimmäisenä aviomiehenä ja tämän lasten isänä.

Anne: The Private Princess Revealed -elämäkertakirjan kirjoittanut Brian Hoey kuvailee teoksessaan Annen olleen hullaantunut Parker Bowlesista ja pettyneen karvaasti, kun mies avioitui pitkäaikaisen naisystävänsä Camillan kanssa. Nykyisin Camilla tosin tunnetaan Cornwallin herttuattarena ja prinsessa Annen isoveljen, prinssi Charlesin toisena aviopuolisona.

Prinsessa Anne ja Timothy Laurence Ascotin laukkakilpailuissa vuonna 2019.

Anne itse avioitui ensimmäisen aviomiehensä, kapteeni Mark Phillipsin kanssa näyttävin menoin Westminster Abbeyssa vuonna 1973. Häät televisioitiin ja toimitusta seurasi 500 miljoonaa katsojaa.

Ratsastuksen parissa tavannut pari sai kaksi lasta: Peter Phillipsin sekä Zara Tindallin. Sen enempää aviomiehellä kuin parin lapsillakaan ei ollut avioparin toiveesta kuninkaallisia titteleitä. Zarasta sukeutui vanhempiensa tavoin menestynyt ratsastaja, Peter taas valitsi pankkialan. Peter Phillipsin 12 vuotta kestänyt avioliitto Autumn-vaimon kanssa päättyi hiljattain avioeroon.

Prinsessa Annen ja Mark Phillipsin häät olivat todellinen seurapiiritapahtuma vuonna 1973.

Brian Hoey kuvailee elämäkertateoksessaan Annen ja Mark Phillipsin suhteen olleen alussa hyvin kiihkeä, mutta parin toisen lapsen Zaran syntymän aikoihin 1981 suhde oli ajautunut kriisiin.

Anne oli kuvattu suutelemassa henkivartija Peter Crossin kanssa, joka siirrettiin lopulta toisiin tehtäviin. Potkuista suuttunut Cross puhui suhteesta suunsa puhtaaksi brittilehdissä. Prinsessa Anne ja Mark Phillips ajautuivat entistä kauemmas toisistaan.

Vuonna 1989 pari ilmoitti eronsa skandaalin saattelemana, kun brittilehti The Sun julkaisi Annen ja kuningattaren palveluksessa toimineen Timothy Laurencen intiimit kirjeet. Vuonna 1991 lehdet saivat selville Mark Phillipsin puolestaan pettäneen Annea, ja rakastajattaren synnyttäneen hänelle lehtolapsen jo vuonna 1985.

Prinsessa Anne viihtyy ratsastuskisoissa. Seuralaisina hänen lapsensa Peter ja Zara.

Varsinaista avioeroa saatiin silti odottaa vuoteen 1992 asti. Vuoteen, jota kuningatar kutsui nimellä annus horribilis (kauhujen vuosi). Samana vuonna prinssi Andrew ja Sarah Ferguson erosivat, Diana kohautti kertomalla julkisesti avioliittonsa ongelmista ja Windsorin linna paloi.

Erottuaan Mark Phillipsistä Anne kohautti toden teolla ja paukautti naimisiin vain viisi kuukautta myöhemmin nykyisen miehensä, komentaja Timothy Laurencen kanssa.

Prinsessan ja Laurencen vihkitilaisuus oli kuninkaallisella mittapuulla varsin vaatimaton: paikalle oli kutsuttu vain 30 vierasta. Näin Annesta tuli ensimmäinen eronnut ja sittemmin uudelleen avioitunut kuninkaallinen sitten Victoria Melita Saksi-Coburg-Gothan (sittemmin Viktoria Fjodorovna), joka nai serkkunsa suuriruhtinas Kirill Vladimirovitš Romanovin vuonna 1905.

Prinsessa Anne työskenteli viime vuonna edustustehtävissä yhteensä 165 päivää.

Vuonna 2001 Anne oli jälleen otsikoissa. Hän joutui oikeuteen ja kuittasi 450 euron sakot ylinopeudesta. Heti seuraavana vuonna prinsessa ajautui taas tukalaan tilanteeseen, kun hänen bullterrierinsä Dotty hyökkäsi puistossa kahden pojan päälle.

Nyt sakkoja napsahti 560 euroa ja päälle ukaasi kouluttaa koira paremmin.

Koirien kouluttaminen ei kuitenkaan tainnut olla Annen erikoisalaa, sillä jo seuraavana vuonna toinen Annen bullterriereistä, Florence, oli pahanteossa. Nyt kohteeksi joutui kuningatar Elisabetin vanhin corgi Pharos. Corgi-raukka oli bullterrierin käsittelyn jäljiltä lopetuskunnossa.

Vuonna 1987 kuningatar Elisabet myönsi ainoalle tyttärelleen harvinaisen Princess Royal -arvonimen.

Nykyään Anne tunnetaan lapsenlapsiaan palvovana ja työtä pelkäämättömänä kuninkaallisena, mutta vielä muutamia vuosia sitten hänellä oli maine hovin äkäpussina.

Annen nuiva suhtautuminen julkisuuteen korostui 80-luvulla, jolloin brittilehdistö vertasi häntä ja prinsessa Dianaa jatkuvasti toisiinsa. Dianaa pidettiin hurmaavana ja tyylitietoisena prinsessana, Annea mutrusuisena äksyilijänä.

– Ratsastuskisoissa valokuvaajat asettuivat riviin odottamaan saisiko Diana pokaalin ja mätkähtäisikö Anne maahan vesiesteellä, kuninkaallisasiantuntija James Whitaker on muistellut vastakkainasettelua.

Anne on itse kertonut haastatteluissa kokevansa julkisuuden tittelin mukanaan tuomana pakollisena pahana, jonka kanssa hän on opetellut elämään.

– Ihmiset odottavat minun hirnuvan, kaapivan maata ja heiluttavan häntääni samanaikaisesti. Se ei ole helppoa, Anne on puhissut haastatteluissa häneen kohdistuneista odotuksista.

Lähteet: BBC, The Guardian, Hello, The New York Times, Vanity Fair, Monarkian muruset (Johnny Kniga 2018) ja IS:n arkisto.