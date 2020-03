Prinssi Harry ja herttuatar Meghan muuttivat Los Angelesiin

People-lehti uutisoi Harryn ja Meghanin muuttaneen Los Angelesiin yhdessä Archie-poikansa kanssa.

Herttuatar Meghan ja prinssi Harry sekä heidän kymmenkuinen Archie-poikansa ovat muuttaneet Yhdysvaltoihin, uutisoi People-lehti. Lehden amerikkalaisen lähteen mukaan pari on jättänyt Kanadan ja muuttanut Los Angelesiin, Kaliforniaan. Harry ja Meghan muuttivat alkuvuodesta myrskyisin seurauksin Kanadaan, kun he ilmoittivat jättäytyvänsä brittihovin ydinryhmästä. Pariskunta jättää brittihovin maaliskuun viimeisenä päivänä, minkä jälkeen he aloittavat myös uuden hovista taloudellisesti riippumattoman elämän.

Meghan on kotoisin Los Angelesista, jossa hän myös loi uransa näyttelijänä ennen avioitumistaan prinssi Harryn kanssa. People-lehden lähteen mukaan perhe asuu suljetulla asuinalueella ja ei ole juurikaan uskaltautunut ulos kodistaan aluetta riivaavan koronavirusepidemian vuoksi.

Vaikka perhe alun perin muuttikin Kanadaan, oli heidän tarkoituksenaan viettää runsaasti aikaa Los Angelesissa, People-lehden lähde kertoi jo tammikuussa. Myös Meghanin sosiaalityöntekijänä ja joogaohjaajana työskentelevä äiti Doria Ragland asuu Los Angelesissa.

– Harry suunnittelee jo täysillä tulevaisuutta perheensä kanssa. Hän ei katsele menneisyyteen, People-lehden lähde sanoo.

Archie, herttuatar Meghan ja prinssi Harry kuvattuna Etelä-Afrikassa viime syyskuussa.

Torstaina uutisoitiin herttuatar Meghanin palaavan näyttelijäksi, kun Disney vahvisti roolin tuotannossaan. Sussexin herttuatar toimii kertojana Disneyn uudessa luontodokumentissa Elephants. Elefanteista kertova dokumentti julkaistaan 3. huhtikuuta Disney+-palvelussa.

Brittimedian tietojen mukaan Meghan ei saa roolistaan palkkiota. Sen sijaan dokumentin tuotot ohjataan Elephants Without Borders -järjestölle, joka taistelee muun muassa elefanttien salametsästystä vastaan.

Meghan ja Harry suorittivat viimeiset edustustehtävänsä kuninkaallisina maaliskuun 9. päivä Britanniassa. Tuolloin närää aiheutti se, ettei pari ottanut edustusmatkalleen mukaan Archie-poikaansa. Brittimediassa surkuteltiin sitä, etteivät Archien jo iäkkäät isoisovanhemmat kuningatar Elisabet, 93, ja prinssi Philip, 98, saaneet tavata poikaa.

Kun herttuapari virallisesti jättää hovin tehtävät, samalla pari luopuu kuninkaallisista HRH-titteileistään, eikä heitä enää kutsuta kuninkaallisiksi korkeuksiksi. He eivät myöskään käytä enää kuninkaalliseen perheeseen viittaavaa termiä Sussex Royal.

