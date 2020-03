Herttuatar Meghan palaa näyttelijäksi! Disney vahvisti roolin tuotannossaan

Meghanilla on rooli Disneyn uutuusdokumentissa.

Herttuatar Meghan palaa viihdealalle hänen ja prinssi Harryn jättäessään kuninkaallisen elämän taakseen 31. maaliskuuta.

Viihdejätti Disney on vahvistanut, että herttuatar Meghan palaa elokuva-alalle. Sussexin herttuatar toimii kertojana Disneyn uudessa luontodokumentissa Elephants. Elefanteista kertova dokumentti julkaistaan 3. huhtikuuta Disney+-palvelussa.

Meghan ja prinssi Harry jättävät brittihovin maaliskuun viimeisenä päivänä, minkä jälkeen he aloittavat myös uuden hovista taloudellisesti riippumattoman elämän.

Meghan ja Harry jättävät hovin virallisesti 31. maaliskuuta.

Brittimedian tietojen mukaan Meghan ei saa roolistaan palkkiota. Sen sijaan dokumentin tuotot ohjataan Elephants Without Borders -järjestölle, joka taistelee muun muassa elefanttien salametsästystä vastaan.

Disneynaturen julkaisemassa twiitissä kerrotaan, että he julkaisevat elefanteista kertovan dokumentin lisäksi myös toisen vastaavan elokuvan Dolphin Reef. Delfiineistä kertovan dokumentin kertojana toimii Hollywood-tähti Natalie Portman.

Herttuaparilla on lämpimät välit Disneyyn. Toukokuussa viihdeyhtiö juhlisti parin esikoispoika Archien syntymää antamalla parille lahjaksi erityisen Nalle Puh -sarjakuvan.

Heinäkuussa prinssi Harry ja Meghan edustivat odotetun Leijonakuningas-elokuvan ensi-illassa ja tapasivat elokuvan tekijöitä. Ensi-illasta julkaistiin video, jossa Harry jutusteli Disneyn silloisen toimitusjohtaja Bob Igerin kanssa.

Harry ja Meghan osallistuivat Leijonakuningas-elokuvan ensi-iltaan viime heinäkuussa.

Huomaamattomassa keskustelussa Harry kyseli Igeriltä, oliko tämä tietoinen Meghan taidoista ääninäyttelijä. Iger on selkeästi hieman hämmästynyt kysymyksestä.

– Näytät yllättyneeltä. Hän on todella hyvä, Harry kehaisi.

– Tuo on mahtava idea. Kokeilisimme mielellämme jotain, Iger vastasi.

Harry ja Meghan kertoivat aiemmin Instagram-tilillään, että Disney oli myös tehnyt merkittävän lahjoituksen heidän villieläimiä tukevalle hyväntekeväisyysjärjestölleen.

Meghan ja Harry suorittivat viimeiset edustustehtävänsä kuninkaallisina maaliskuun 9. päivä. Tämän jälkeen he lensivät takaisin Kanadaan, missä pari asuu nykyään kymmenkuisen Archien kanssa.

Meghan ja Harry edustivat muun kuninkaallisen perheen kanssa kuninkaallisina viimeisen kerran 9. maaliskuuta.

Kun herttuapari virallisesti jättää hovin tehtävät, samalla pari luopuu kuninkaallisista HRH-titteileistään, eikä heitä enää kutsuta kuninkaallisiksi korkeuksiksi. He eivät myöskään käytä enää kuninkaalliseen perheeseen viittaavaa termiä Sussex Royal.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat asuneet poikansa Archien kanssa luksuskartanossa Kanadan länsirannikolla vuodenvaihteesta alkaen. Archie-poikaa ei ole nähty julkisuudessa elokuun jälkeen, eikä herttuapari ottanut häntä mukaan toistaiseksi viimeiselle edustusmatkalle Britanniaan.

Sussexit ovat tehneet selväksi, että he haluavat muuttaa pysyvästi Pohjois-Amerikkaan, jossa he toivovat Archien kasvavan. Pari on vältellyt julkisuutta päätöksen jälkeen ja elänyt hiljaiseloa väliaikaisessa, vajaan 13 miljoonan euron Vancouverin-kodissaan.