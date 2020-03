Koronaan sairastunut prinssi Charles soitti heti lapsilleen: sisäpiiri paljastaa, kuinka palatsissa todella suhtauduttiin uutiseen

Prinssi Charles on puhunut koronavirustartunnastaan sekä kuningattaren että poikiensa kanssa.

Britannian hovi tiedotti tänään keskiviikkona, että Walesin prinssi Charles, 71, on saanut koronavirustartunnan. Clarence House kertoi, että prinssillä on lieviä oireita, mutta muutoin hän voi hyvin.

Myös herttuatar Camilla testattiin viruksen varalta. Hänen testinsä oli negatiivinen. Pari on parhaillaan koronakaranteenissa Skotlannissa, Balmoralin linnassa.

People kertoo, että Charles soitti heti sairaudestaan pojilleen, prinssi Williamille ja prinssi Harrylle. Kruununperijä on keskustellut aiheesta myös äitinsä, kuningatar Elisabetin kanssa, joka on ollut eristyksessä Windsorin linnassa viime viikosta asti. Buckinghamin palatsi on vahvistanut tiedot.

– Molemmat ovat hyvillä mielin, sisäpiiristä kerrotaan Peoplelle.

– He osaavat ottaa asiat rauhallisesti ja jatkaa eteenpäin. Herttuatar Camilla on huolissaan prinssistä, mutta hän on tietoinen miehensä hyvästä voinnista. Camilla pitää häntä silmällä tiedostaen omat riskinsä. Hän on toiveikas, sisäpiirilähde jatkoi.

Koko kuninkaallinen perhe edusti edellisen kerran yhdessä Kansanyhteisön päivänä 9. maaliskuuta. Tuolloin kuninkaallinen perhe, mukaan lukien hovin jättäneet prinssi Harry ja herttuatar Meghan, osallistuivat jumalanpalvelukseen Westminster Abbeyssa. Palatsin mukaan Charles ja Camilla eivät ole tavanneet Williamia ja herttuatar Catherinea jumalanpalveluksen jälkeen.

Koronavirus riehuu Britanniassa ankarana. Saarella on todettu yli 8 000 vahvistettua tartuntaa ja 422 ihmistä on kuollut.

Charles tapasi 93-vuotiaan kuningatar Elisabetin edelliskerran 12. maaliskuuta. On pieni mahdollisuus, että Charles on kantanut virusta jo tuolloin.

– Hänen majesteettinsa kuningatar voi hyvin, Buckinghamin palatsista vakuuteltiin.

– Kuningatar tapasi Walesin prinssin aamulla 12. maaliskuuta. He noudattivat tapaamisessa kaikkia varotoimia.

Kuninkaallinen lähde on kertonut Reutersille, että Charles olisi saanut koronatartunnan aikaisintaan 13. maaliskuuta.

– Meillä ei ole mahdollisuutta selvittää, keneltä prinssi on saanut viruksen, koska hän osallistui useisiin tapahtumiin viime viikkoina, Clarence Housesta tiedotettiin.