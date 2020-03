Prinssi Charles ja ruhtinas Albert sairastuivat koronaan: edustivat hiljattain yhdessä – mistä tartunta on peräisin?

Koronaan sairastuneet prinssi Charles ja ruhtinas Albert osallistuivat samaan tilaisuuteen Lontoossa.

Britannian hovi tiedotti tänään keskiviikkona, että Walesin prinssi Charles, 71, on saanut koronavirustartunnan. Clarence House tiedottaa, että prinssillä on lieviä oireita, mutta muutoin hän voi hyvin.

Video yllä: Prinssi Charles varoi kättelemistä Prince's Trust Awards -gaalassa.

Herttuatar Camillalle tehtiin koronavirustesti ja testi oli negatiivinen.

Prinssi Charles ja herttuatar Camilla ovat parhaillaan koronakaranteenissa Skotlannissa, Balmoralin linnassa.

ITV:n kuninkaallistoimittaja Chris Ship kertoo Twitterissä, että prinssi Charles on puhunut testituloksen saatuaan poikiensa prinssi Williamin ja prinssi Harryn kanssa.

Mistä prinssi sai tartunnan?

Walesin prinssi tapasi Monacon ruhtinas Albertin reilu viikko ennen kuin ruhtinas kertoi julkisuudessa, että hän on saanut koronavirustartunnan. Monacon ruhtinas Albert ilmoitti sairastumisestaan 19. maaliskuuta.

Prinssi Charles ja ruhtinas Albert osallistuivat 10. maaliskuuta Lontoossa järjestettyyn Water Aid Summit -tilaisuuteen ja istuivat pyöreässä pöydässä muun muassa Water Aid -järjestön johtajan Tim Wainwrightin, ympäristöministeri Zach Goldsmithin, sekä Maailmanpankin ja lukuisten muiden organisaatioiden johdon kanssa.

Monacon ruhtinas istui prinssi Charlesia vastapäätä tilaisuudessa ja osallistujien kerrotaan kiertäneen pyöreän pöydän ympärillä ja esitelleen itsensä.

Koronaviruksen itämisaika on jopa 14 päivää. Clarence House on tiedottanu, että Charlesilla on ollut niin paljon edustustehtäviä, etteivät he voi mitenkään tietää missä ja milloin prinssi on saanut tartunnan.

Clarence House on tiedottanut, että on mahdotonta sanoa, milloin ja missä prinssi on altistunut koronavirukselle.

– On mahdotonta sanoa keneltä prinssi on saanut tartunnan, sillä hän on osallistunut lukuisiin tilaisuuksiin viime viikkoina, Clarence House tiedottaa.

Prinssi Charlesin viime viikot ovat olleet työntäyteisiä ja hän on osallistunut lukuisiin edustustilaisuuksiin. Prinssi on muun muassa pitänyt puheen Australian maastopaloille varoja keränneessä hyväntekeväisyystapahtumassa ja osallistunut Prince’s Trust -järjestönsä tilaisuuksiin.

Prinssi Charles kuvattuna 12. maaliskuuta järjestetyssä hyväntekeväisyystapahtumassa.

Prince’s Trust Awards -gaala järjestettiin 11. maaliskuuta ja Walesin prinssi tapasi gaalassa lukuisia julkisuudesta tuttuja henkilöitä. Gaalavieraiden joukossa olivat muun muassa James Bond -tähti Pierce Brosnan, The Rolling Stones- kitaristi Ronnie Wood, näyttelijä Richard E. Grant, tosi-tv-tähti Gemma Collins, laulaja Graig David, sekä suositut juontajat Ant ja Dec.

Charles ei kätellyt gaalavieraita Prince’s Trust Awards -gaalassa. Näin hän tervehti näyttelijä Pierce Brosnania.

Prinssi keskusteli Prince’s Trust -gaalassa tovin rokkari Ronnie Woodin kanssa.

Prinssi Charles ja juontajat Anthony McPartlin ja Declan Donnelly.

Koko kuninkaallinen perhe edusti edellisen kerran yhdessä Kansanyhteisön päivänä 9. maaliskuuta. Tuolloin kuninkaallinen perhe, mukaanlukien hovin jättäneet prinssi Harry ja herttuatar Meghan, osallistuivat jumalanpalvelukseen Westminster Abbeyssa.