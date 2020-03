Thaimaan kuningas viis veisasi koronakaranteenista ja lähti 20 rakastajattarensa kanssa lomalle Saksaan – hovin epäillään altistuneen virukselle

Thaimaan kuningas Maha Vajiralongkorn suuntasi lomailemaan Alpeille valtavan kohun saattelemana.

Koronaepidemia on sulkenut maiden rajoja ja eristänyt ihmiset koteihinsa, mutta aivan kaikki eivät rajoituksia noudata. Thaimaan skandaaleissa ryvettynyt kuningas Maha Vajiralongkorn, hallitsijanimeltään Rama X, suuntasi kohti Alppeja ja lomailee parhaillaan Garmisch-Partenkirchenissä, Saksassa.

The Times kertoo kuninkaan ylellisen spa-loman aiheuttaneen Thaimaassa skandaalin. Kymmenet tuhannet thaimaalaiset ovat kritisoineet kuningasta sosiaalisessa mediassa ja netin keskustelupalstoilla, vaikka monarkian kritisoimisesta voi maassa saada jopa 15 vuoden vankeusrangaistuksen.

Kuningas Maha Vajiralongkorn on viimeksi nähty julkisuudessa helmikuussa. Parhaillaan hän lomailee Saksassa.

Maha Vajiralongkorn, 67, on edellisen kerran nähty Thaimaassa julkisuudessa helmikuussa. The Timesin mukaan thaimaalaiset ovat toivoneet, että kuningas osoittaisi tukensa maan hoitoalalla työskenteleville ihmisille ja pitäisi julkisen puheen. Thaimaassa on todettu 827 koronavirustartuntaa. Neljä ihmistä on kuollut koronavirukseen.

Kun thaimaalaiset saivat tietää kuninkaan spa-lomasta, alkoi Twitterissä kiertää ”Miksi tarvitsemme kuningasta?” -iskulause.

Mukana 20 rakastajatarta

Brittilehden mukaan Vajiralongkorn seurueineen majoittuu Garmisch-Partenkirchenissä neljän tähden hotellissa. Kuninkaan majoitusratkaisu on herättänyt kummastusta etenkin saksalaismediassa, sillä kaikki majoitusliikkeet alueella on suljettu koronaviruksen takia.

Saksalaismedian tietojen mukaan kuningas majoittuu Grand Hotel Sonnenbichlissä, joka on entinen natsien sotasairaala. Paikallinen media on saanut selville, että hotelli on saanut erityisluvan pysyä auki koronarajoituksista huolimatta kuninkaallisista vieraistaan johtuen.

Kuninkaalla on saksalaisen Bild-lehden tietojen mukaan lomallaan yli satapäinen henkilökunta ja 20 rakastajatarta. Bild väittää, että 119 henkilöä kuninkaan seurueesta on kuitenkin palannut takaisin Thaimaahan, sillä heidän epäillään altistuneen koronavirukselle.

Thaimaan hallitsijapari kuningas Maha Vajiralongkorn ja kuningatar Suthida. Tiedossa ei ole, onko kuningatar miehensä mukana Saksassa.

The Timesin mukaan kuninkaan ei tarvitsisi majoittua alueella hotellissa, sillä hän omistaa talon Starnberginjärven rannalla. Garmisch-Partenkirchenin keskustasta on noin 40 kilometrin matka talolle.

Antoi potkut ”jalkavaimolleen”

Vajiralongkorn ei nauti Thaimaassa kansansuosiota, toisin kuin hänen edesmennyt isänsä Bhumibol Adulyadejin, jota pidettiin Thaimaassa liki puolijumalana. Maha Vajiralongkorn seurasi isäänsä valtaistuimelle keväällä 2019 ja hän sen jälkeen ollut osallisena jo lukuisissa skandaaleissa.

Viime syksynä Thaimaan hovi ilmoitti kuninkaan ottaneen itselleen virallisen rakastajattaren, toisin sanoen ”jalkavaimon, joka esiteltiin näyttävästi hovin kotisivuilla.

Thaimaan kuninkaalla on skandaalinkäryinen menneisyys. Playboy-elämää viettävä Maha Vajiralongkorn ei nauti Thaimaassa kansansuosiota.

Maha Vajiralongkornin ja armeijassa ansioituneen Sineenat Wongvajirapakdin onni ei kauaa kestänyt, sillä lokakuussa kuningas ilmoitti riistävänsä häneltä virallisen rakastajattaren tittelin ja sotilasarvon.

Hovi kommentoi Sineenatin käyttäytyneen ”sopimattomasti”.

Sineenatin lisäksi kuningas antoi potkut kuudelle hallinnon työntekijälle. Erotettujen joukossa kerrotaan olevan korkea-arvoinen poliisiviranomainen, kaksi kuninkaallista vartijaa ja nainen, jonka tehtävästä ei ole tietoa.

Kuningas Maha Vajiralongkorn perusteli alamaistensa potkuja ”erittäin pahalla” toiminnalla ja ”huonolla käytöksellä ja epälojaalisuudella hallitsijaan kohtaan”. Erotettuja henkilöitä syytetään ”asemansa väärinkäyttämisestä oman ja muiden ihmisten hyötymiseen”.