Tanskan prinssi Henrik, 10, joutui sairaalaan

Tanskan prinssi Joachimin Henrik-poika vietiin sairaalaan hengitysvaikeuksien vuoksi. Hänelle tehtiin myös koronavirustesti, mutta tulos oli negatiivinen.

Tanskan hovi julkaisi tiistaina iltapäivällä tiedotteen, jossa he kertoivat prinssi Joachimin saapuneen perheineen takaisin Tanskaan. Prinssi Joachimin ja hänen vaimonsa prinsessa Marien lapsi, prinssi Henrik, 10, alkoi kuitenkin kärsiä hengitysvaikeuksista.

Hovin julkaiseman tiedotteen mukaan nuori prinssi joutui Kööpenhaminassa sairaalaan, jossa hänen tilansa tutkittiin ja hänelle tehtiin koronavirustesti. Koronaviruksen osalta testitulos oli negatiivinen.

– Tanskan hovi on juuri julkaissut seuraavan tiedotteen: heidän kuninkaallinen korkeutensa prinssi Joachim ja prinsessa Marie, sekä heidän lapsensa prinssi Henrik ja prinsessa Athena, saapuivat eilen Tanskaan, missä prinssi Henrik tutkittiin sairaalassa astmaattiseen keuhkonputkentulehdukseen liittyvien hengitysvaikeuksien takia. Prinssi Henrik testattiin myös koronaviruksen varalta. Testi oli negatiivinen, tiedotteessa kerrotaan.

– Vanhempien mielestä oli viisainta hakeutua hoitoon samaan sairaalaan, jossa prinssin terveydentilaa on seurattu useita vuosia. Koko perhe asuu nyt Amalienborgissa, tiedotteessa kerrotaan.

Amalienborg on Tanskan kuningasperheen talvikotina toimiva linna Kööpenhaminassa, Frederiksstadenin kaupunginosassa.

Prinssi Joachim ja prinsessa Marie saapuivat lastensa prinssi Henrikin ja prinsessa Athenan kanssa kuninkaalliselle huvijahdille kesällä 2017.

Joachim on Tanskan kuningatar Margareetan ja prinssi Henrikin nuorempi poika. Prinssi Joachim on kuudentena Tanskan kruununperimisjärjestyksessä. Hänen edellään ovat Tanskan kruununprinssi Frederik ja hänen lapsensa.

Prinssi Joachimilla on yhteensä neljä lasta. Prinssi Nikolai, 19, sekä prinssi Felix, 16, ovat Joachimin edellisestä liitosta Alexandra Christina Manleyn kanssa. Pari erosi vuonna 2004.

Neljä vuotta myöhemmin, toukokuussa 2008 prinssi meni uudelleen naimisiin ranskalaisen Marien kanssa. Heillä on kaksi yhteistä lasta: prinssi Henrik, 10, sekä prinsessa Athena, 7.

Prinssi Nikolai on niittänyt menestystä mallipiireissä.

Joachimin nuorimpia lapsia ei juurikaan ole näkynyt julkisuudessa, mutta sen sijaan hänen vanhin lapsensa prinssi Nikolai on luonut uraa kansainvälisenä mallina.

Hän on muun muassa päässyt avaamaan kuuluisan Diorin muotinäytöksen muutama vuosi sitten. Nuori mies on kiinnittänyt myös kansainvälisten medioiden huomion. Tummapiirteistä prinssiä on kehuttu tulevaisuuden mallilupaukseksi.

– Koska hän on seitsemäntenä kruununperimysjärjestyksessä, hän on vapaa työskentelemään mallina täyspäiväisesti ilman, että hänen tarvitsee murehtia kuninkaalliseen elämään yleisesti liitetyistä rajoituksista – mikä tarkoittaa, että hänen hetkensä Diorin näytöksessä on vasta alkua, muotilehdet ovat kirjoittaneet.