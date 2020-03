Brittihovi julkaisi harvinaisen valokuvan liki 70 vuoden takaa: nuori Elisabet kirmaa kadulla kuningataräidin kanssa

Ison-Britannian kuningatar Elisabet ja hänen äitinsä ikuistettiin vuonna 1951 upeaan otokseen.

Isossa-Britanniassa vietetään sunnuntaina 22. maaliskuuta äitienpäivää. Juhlapäivä on kuitenkin hyvin erilainen kuin yleensä, sillä koronaviruksen takia Isossa-Britanniassa kuin muuallakin maailmassa on asetettu rajoituksia liikkumiseen viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Brittihovi muisti kuitenkin äitejä kauniilla yhteiskuvalla liki 70 vuoden takaa. Mustavalkoisessa, vuonna 1951 otetussa valokuvassa kadulla kirmaa nuori kuningatar Elisabet, joka oli tuolloin 24-vuotias prinsessa. Vieressä kävelee kuningataräiti Elisabet, joka oli tuolloin 51-vuotias hallitsija.

– Tänään on äitienpäiväsunnuntai. Kuningatar, tuolloin vielä prinsessa Elisabet, on kuvattu tässä äitinsä kuningatar Elisabetin kanssa vuonna 1951, kuvatekstissä kerrotaan.

– Tämä päivä on mahdollisuus kiittää ja juhlistaa kaikkia äitejä ja kasvattajia, missä he ikinä ovatkaan. Tänään on erilainen ja haastava päivä meille kaikille, jotka normaalitilanteessa juhlisimme äitiemme kanssa, näiden vallitsevien ja tarvittavien muutoksien ja poikkeusten takia. Siitä huolimatta, ajattelemme teitä kaikki äidit, ja toivotamme erittäin hyvää äitienpäivää, kuvassa toivotetaan.

Vuonna 1951 kaikki oli brittihovissa vielä hyvin. Valtaistuimella istuivat kuningataräiti ja kuningas Yrjö VI. Helmikuussa 1952 kaikki kuitenkin muuttui, kun kuningas kuoli keuhkosyöpään.

Kuningatar Elisabet kruunattiin isänsä seuraajaksi. Hän sai valtavan vastuun harteilleen hyvin nuorena.

Elisabet oli Afrikassa puolisonsa, prinssi Philipin kanssa, kun prinssin ystävä ja yksityissihteeri Mike Parker koputti heidän puuhun rakennetun lomahuoneistonsa ikkunaa.

Elisabethin isä, kuningas Yrjö VI oli kuollut vain 56-vuotiaana.

– Hyvä Jumala, huokaisi Philip.

Prinsessa Elisabet nimitettiin välittömästi isänsä seuraajaksi. Hän oli vain 25-vuotias. Näyttäviä kruunajaisia vietettiin vuonna 1953.

Kuningataräiti rakasti seurapiiritapahtumia ja osallistui niihin mielellään toivuttuaan miehensä kuningas Yrjö VI:n kuolemasta.

Kuningataräiti järkyttyi syvästi miehensä poismenosta. Hän vetäytyi ensin viettämään eläkepäiviään, mutta palasi kuitenkin myöhemmin edustustehtävien pariin.

Historioitsija sir Roy Strong on usein verrannut kuningataräitiä vanhan ajan Hollywood-tähteen, joka heräsi todella eloon saadessaan olla huomion keskipisteenä. Loisteliaissa iltapuvuissa esiintynyt kuningataräiti Elisabet oli kuin kotonaan seurapiireissä ja hän sijaisti enemmän kuin mielellään tytärtään aina tarpeen tullen.