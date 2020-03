Prinsessa Birgitta, 82, nautti ystävien ja golfin täyteisestä elämästä Mallorcalla, kunnes hänet passitettiin karanteeniin – täräyttää nyt suorat sanat

Ruotsin prinsessa Birgitta, 82, on joutunut kotikaranteeniin Mallorcalla, jossa hän on asunut jo vuosien ajan.

Espanja on yksi niistä maista, joiden asukkaille on koronaviruksen vuoksi määrätty tiukka ulkonaliikkumiskielto. Kotikaranteeniin on passitettu myös Ruotsin prinsessa Birgitta, 82, joka on asunut Mallorcalla jo vuosien ajan.

Prinsessa Birgitan arki Mallorcalla on perinteisestä täyttynyt sosiaalisista tilanteista ja ystävien tapaamisesta muun muassa golfin parissa. Hiljattain ruotsalaiselle naistenlehdelle Svensk Damtidningille antamassaan haastattelussa Birgitta kertoi olevansa tällä hetkellä todella tylsistynyt.

– Olen todella tylsistynyt. Istun täällä ja juon kahvia. Voimme mennä ulos ainoastaan ruokakauppaan tai apteekkiin. Muuten pysymme sisätiloissa, Birgitta valitteli lehdelle.

Prinsessa myös kertoi, että hänen lapsensa ovat hyvin huolissaan Mallorcalla oleilevasta äidistään. Koronavirus olisi 82-vuotiaalle Birgitalle vaarallinen, sillä hän joutui muutama kuukausi sitten sairaalaan sydänvian vuoksi. Hän kuitenkin kertoi voivansa hyvin ja pitävänsä ahkerasti yhteyttä Saksassa asuvien lastensa kanssa.

– Voin tällä hetkellä hyvin. Lapseni puhuvat jatkuvasti siitä, että olen riskiryhmää, mutta en halua kuunnella sitä, Birgitta täräytti.

Birgitta kuitenkin painotti haastattelussa, että vaikka karanteenissa ollessa aika käy toisinaan pitkäksi, aikoo hän kuunnella espanjalaisia viranomaisia ja pysytellä sisätiloissa niin kauan kuin tarve vaatii.

– En välttämättä ole huolissani itsestäni, mutta tämä on vaka tilanne ja meidän täytyy tiedostaa se. Olen kuitenkin luonteeltani positiivinen ihminen ja uskon, että selviämme tästä kyllä, Birgitta totesi.

Ruotsin kuningas Kaarle Kustaan sisko prinsessa Birgitta tunnetaan värikkäistä lausunnoistaan ja omapäisistä elämänvalinnoistaan. 82-vuotias prinsessa karkotti synnyinmaansa tomut jaloistaan jo 57 vuotta sitten.

Birgittan puoliso, prinssi Johann Georg av Hohenzollern-Sigmaringen kuoli vuonna 2016. Pariskunta sai yhdessä kolme lasta, joilla on kullakin kuninkaallinen titteli. Esikoinen on 57-vuotias prinssi Carl Christian of Hohhenzollern, toinen lapsi 56-vuotias prinsessa Désirée of Hohhenzollern ja kuopus puolestaan 53-vuotias prinssi Hubertus of Hohhenzollern.

Prinsessa Birgitta on kritisoinut kuninkaallista perhettä historian varrella julkisuudessa muutamaankin otteeseen. Hän sanoi kaksi vuotta sitten haastattelussa, ettei haluaisi ihmisten puhuttelevan häntä lainkaan prinsessan tittelillä.

– Birgittaksi kutsuminen on paras ratkaisu. En halua, että minua kutsutaan kuninkaalliseksi korkeudeksi tai prinsessaksi tai miksikään muuksi.