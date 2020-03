Monacon ruhtinas Albert, 62, sairastui koronavirukseen

62-vuotiaalla hallitsijalla on todettu tartunta.

Monacon ruhtinaalla Albert II:lla, 62, on todettu koronavirustartunta, kertoo uutistoimisto Reuters.

Ruhtinashuone ilmoitti asiasta tiedotteessaan torstaina.

– Hänen terveytensä suhteen ei ole huolta, tiedotteessa todettiin uutistoimisto AFP:n mukaan.

Hallitsijan kerrottiin jatkavan työntekoa palatsin yksityishuoneistostaan käsin. Positiiviseksi osoittautunut testi oli hovin julkaiseman tiedotteen mukaan tehty alkuviikosta.

Uutistoimisto AFP:n mukaan ruhtinas Albert on tiettävästi ensimmäinen valtionpäämies, jolla on todettu koronavirustartunta. Aiemmin julkisuudesta tutuista henkilöistä koronavirustartunnan ovat saaneet muun muassa näyttelijät Tom Hanks ja Idris Elba.

Koronavirus on levinnyt Euroopassa vauhdilla. Esimerkiksi Monacon rajanaapurimaa Ranskassa on todettu jo lähes 10 000 koronavirustartuntaa. Hovi tiedotti ruhtinas Albertin tartunnasta kolme päivää sen jälkeen, kun Monacon pääministeri Serge Tellen koronavirustesti osoittautui positiiviseksi, kertoo Euronews.

Albertista tuli Monacon ruhtinas huhtikuussa 2005. Albert on Monacon edellisen ruhtinaan Rainier III:n ja Grace Kellyn ainoa poika. Hän on naimisissa Monacon ruhtinatar Charlenen kanssa ja pariskunnalla on myös kaksi yhteistä lasta. Lisäksi Albertilla on kaksi lasta edellisistä suhteistaan.