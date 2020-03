Koronaviruksella kovat seuraukset Ruotsin hoville: kuningas Kaarle Kustaa ja kruununprinsessa Victoria päätyivät poikkeusratkaisuun

Ruotsin hovi tiedottaa, että kuningas ja kruununprinsessa eivät tee enää töitä yhdessä.

Svensk Damtidning -lehti kertoo, että Ruotsin hovi on ryhtynyt toimenpiteisiin koronaviruksen vuoksi. Lehden mukaan kuningas Kaarle Kustaa ja kruununprinsessa Victoria ovat lopettaneet työskentelyn yhdessä.

Hovi tiedotti maanantaina, että kuninkaallista perhettä suojellakseen Kaarle Kustaa ja Victoria tekevät toistaiseksi töitä erillään. Poikkeuksellisella toimenpiteellä varaudutaan vauhdilla leviävään koronavirukseen ja siihen, että Ruotsin valtiolla on johtaja, tapahtui mitä tahansa.

– Me noudatamme aina erilaisia turvatoimia. Kuningas ja kruununprinsessa eivät esimerkiksi lennä koskaan yhdessä. Ja nykytilanteen riskit huomioiden, on hyödyllistä, etteivät he suoritta tehtäviään yhdessä. Kyseessä ovat kuitenkin Ruotsin hallitsija ja seuraava hallitsija, hovin viestintäpäällikkö Margareta Thorgren kertoo Svensk Damtidningin mukaan.

Hovi ei kommentoinut sitä, voivatko kuningas ja kruununprinsessa olla tekemisissä toistensa kanssa vapaa-ajalla, mutta ruotsalaislehtien mukaan on erittäin todennäköistä, etteivät he saa tavata lainkaan.

Thorgren ei kommentoi myöskään sitä, vaikuttaako rajoitus jotenkin hovin muihin jäseniin, mutta kertoi, että tilanne otetaan hyvin vakavasti ja tarpeelliset toimenpiteet tehdään.

Ruotsin kuningasperhe suojautuu koronalta poikkeustoimenpiteillä.

Ruotsin hovi on tehnyt koronaviruksen vuoksi myös muita poikkeusjärjestelyjä. Kaikki kuninkaallisten ulkomaanmatkat on peruttu, ja kaikessa tekemisessä otetaan huomioon nykytilanne. Kuninkaalliset jatkavat kuitenkin työtään, mutta kaikki tehtävät arvioidaan tapauskohtaisesti.

Kuningas Kaarle Kustaa julkaisi viime perjantaina tiedotteen, jossa hän otti kantaa koronavirustilanteeseen.

– Seuraamme tarkkaan koronaviruksen kehittymistä Ruotsissa ja sen ulkopuolella. Haluan lähettää terveiseni heille, jotka pyrkivät rajoittamaan koronaviruksen leviämästä ja jotka tarjoavat apua sairastuneille. Teidän panoksenne on tärkeää maallemme. Minä, perheeni sekä kaikki ruotsalaiset arvostamme sitä syvästi, kuningas sanoi tiedotteessa.

Prinsessa Estellen koulu suljettiin aiemmin koronatapauksen vuoksi.

Jo aiemmin kerrottiin, että prinsessa Estellen yksityiskoulu Tukholmassa suljettiin koronavirustartunnan takia. Svensk Damtidningin mukaan Estelle ei saanut tartuntaa. Pikkuprinsessan koulu palattiin myöhemmin uudelleen ja hän pääsi jatkamaan koulunkäyntiä normaalisti. Tilanne voi kuitenkin muuttua, mikäli Ruotsin hallitus päättää sulkea koulut.

Myös prinssi Danielin epäiltiin aiemmin altistuneen virukselle matkallaan Haaparantaan. Prinssi piti viime maanantaina puheen Haaparannan lukiossa, jossa todettiin kaksi päivää tilaisuuden jälkeen koronatartunta. Prinssi ei kuitenkaan ollut vierailunsa aikana samassa rakennuksessa tartunnan saaneen opettajan kanssa.

Viime viikolla uutisoitiin, että myös monet muut Euroopan hovit ovat turvautuneet poikkeuksellisiin ratkaisuihin turvatakseen kuninkaallisten terveyden. Norjassa kuningas Harald V ja kuningatar Sonja joutuivat karanteeniin palattuaan Jordaniasta.

Myös Espanjan kuningatar Letizia altistui tartunnalle tavattuaan perjantaina Espanjan tasa-arvoministeri Irene Monteron, jolla todettiin keskiviikkona koronavirustartunta. Kuningatar sekä kuningas Felipe VI passitettiin uutisen jälkeen koronavirustesteihin. Pari sai huokaista helpotuksesta, sillä tulos oli molempien kohdalla negatiivinen.

Myös Tanskan kuninkaallinen perhe reagoi koronavirukseen ja kruununprinssi Frederik ja hänen Mary-puolisonsa palasivat kotiin Sveitsistä tukeakseen kansaa. Lisäksi kuningatar Margareetan 80-vuotisjuhlat peruttiin.

Tanskassa otettiin viime viikolla järeät toimenpiteet käyttöön ja maassa suljettiin muun muassa koulut ja päiväkodit.