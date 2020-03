Herttuatar Meghanin viimeisellä kuninkaallisella asukokonaisuudella päätähuimaava hintalappu

Meghan valitsi huomattavasti Catherinea näyttävämmän edustustyylin maanantain juhlajumalanpalvelukseen.

Herttuatar Meghan ja prinssi Harry päättivät maanantaina lähteä hovista tyylillä. Viimeistä edustustilaisuuttaan varten Meghan valitsi ylleen smaragdinvihreän asukokonaisuuden, jonka budjetti ei ollut halvimmasta päästä.

Muun muassa The Sun ja Daily Mail uutisoivat herttuattaren edustusasun kustantaneen sievoisen summan. The Sunin arvion mukaan asukokonaisuus olisi maksanut yli 12 000 euroa.

Vihreä, näyttävällä kaula-aukolla varustettu leninki on Emilia Wicksteadin käsialaa. Asu on saanut inspiraationsa Wicksteadin jumpsuitista, jolle on lätkäisty 1 660 euron hintalappu.

Harry ja Meghan jättivät brittihovin tyylillä.

Meghanin hiukset oli kietaistu siistille niskanutturalle.

Leninkiin herttuatar yhdisti samansävyisen, William Chambersin suunnitteleman pillerihatun. Myös hattu on ainutlaatuinen, mutta samaa designia myydään 720 euron hintaan. Vihreä satiinikäsilaukku on Gabriela Hearstin suunnittelema ja sillä on hintaa 1 740 euroa.

Kaikista hintavin osa Meghanin asua olivat hänen timanttikorvakorunsa. Kanadalaisen Birksin Snowstorm-malliset korvakorut ovat lähes 7 700 euron arvoiset. Ne nähtiin herttuattaren korvissa ensi kertaa kaksi päivää ennen hänen ja Harryn häitä.

Tyyliasiantuntijat kautta maailman ovat ylistäneet Meghanin asuvalintaa.

Myös nudensävyiset Aquazzuran korkokengät on nähty herttuattarella aiemmin. Kengillä on hintaa noin 500 euroa.

Prinssi Harrylla oli yllään sininen puku ja vaaleansininen solmio. Puvun sisävuori oli samaa smaragdinvihreän sävyä kuin herttuatar Meghanin asu.

Siinä missä Meghan sädehti näyttävässä asukokonaisuudessaan, herttuatar Catherine luotti tilaisuudessa vanhaan leninkiin. Catherinen punainen asu on Catherine Walkerin käsialaa ja herttuatar on käyttänyt sitä useissa edustustilaisuuksissa, viimeksi joulupäivänä Sandringhamissa 2018.

Hän yhdisti asuun Sally Ann Provanin suunnitteleman, samansävyisen hatun. Prinssi William puolestaan luotti tummaan pukuun ja punaiseen solmioon.

Catherine luotti vanhaan asuun juhlapäivänä.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan jättivät maanantaina hyvästinsä brittihoville. Pari edusti viimeistä kertaa virallisesti Britannian kuninkaallisen perheen jäseninä Westminster Abbeyssa vuosittain järjestettävässä Commonwealth Service -tilaisuudessa.

Tilaisuuteen osallistuivat myös muun muassa prinssi William, herttuatar Catherine, prinssi Charles, herttuatar Camilla ja kuningatar Elisabet.

Brittimedian sisäpiirilähteet paljastivat myöhään maanantai-iltana, kuinka Sussexin herttuaparin viimeinen ilta kuninkaallisessa ydintiimissä oikein sujui. Daily Mailin haastattelemien lähteiden mukaan Harry ja Meghan olivat pettyneitä siihen, että he eivät voineet saapua jumalanpalvelukseen samaan aikaan kuninkaallisessa seurassa.