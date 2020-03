Meghan julkaisi kuvia teatterivierailultaan, Camilla närkästyi – syyttää Meghanin varastaneen hänen paikkansa parrasvaloissa

Meghan julkaisi kuvia teatterivierailultaan. Camilla hermostui.

Cornwallin herttuataren Camillan kerrotaan menettäneen malttinsa Meghanin takia.

Syy hermostumiselle löytyy Instagramista, jossa Meghan julkaisi kolme valokuvaa teatterivierailultaan.

Meghan julkaisi kuvansa samaan aikaan, kun Camilla puhui naisten kohtaamasta perheväkivallasta Women of the World -festivaaleilla Lontoossa, The Daily Mail raportoi.

Buckinghamin palatsi oli pyytänyt hovia seuraavia toimittajia kiinnittämään huomiota Camillan puheeseen ja pitänyt huolen, ettei samalle ajalle osu muita kuninkaallisia edustustehtäviä.

Kun Meghanin kuvat tulivat julkisuuteen, Camillan puhe jäi nopeasti niiden varjoon.

Brittilehden mukaan Camilla on ”erittäin närkästynyt” Meghanin kuvien julkaisemisesta ja parrasvalojen kääntämisestä poispäin hänestä, sisäpiirilähde kertoo The Mirrorille.

Muutama tunti sen jälkeen, kun Meghan oli vieraillut teatterissa, hän liittyi prinssi Harryn seuraan Endeavour Fund -palkintogaalassa, joka on parin ensimmäinen edustustehtävä sen jälkeen kun Megxit-kriisi alkoi.

– Camillan työ on erittäin tärkeää hänelle itselleen. Hänen päätöksensä ottaa perheväkivalta puheensa aiheeksi on pitkään suunniteltu ja hyvin harkittu teko, eräs sisäpiiriläinen toteaa.

– Totta kai oli tiedossa, että Harry ja Meghan osallistuvat hovin julkisiin tehtäviin tällä viikolla, mutta kaikki olivat sopineet, että Camillan puheen pitäisi olla etusijalla. Ikävä kyllä tietyillä ihmisillä oli toisenlaisia aatoksia.