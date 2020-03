Prinsessa Estellen yksityiskoulu suljettu – oppilaalla koronatartunta

Ruotsalaislehdet uutisoivat, että prinsessa Estellen koulu on suljettu koronaviruksen vuoksi.

Ruotsalaislehdet Aftonbladet ja Expressen uutisoivat, että prinsessa Estellen, 8, koulu on suljettu koronaviruksen vuoksi. Kyseessä on Östermalmissa sijaitseva yksityinen koulu Campus Manilla, jossa Estelle kävi myös esikoulun.

Lehtitietojen mukaan yhdellä koulun oppilaista on todettu koronavirus. Aftonbladetin mukaan oppilaiden vanhemmille lähetettiin viesti koulun sulkemisesta viime yönä. Campus Manilla on koulun lähettämän tiedotteen mukaan suljettu toistaiseksi ainoaan torstain ajaksi, mutta vanhemmille on ilmoitettu, että heitä tiedotetaan lisää asiasta torstain aikana. Campus Manilla kuitenkin varoittaa, että koulu saattaa pysyä suljettuna useamman päivän ajan.

– Selvitämme nyt, kuinka voimme mahdollisimman hyvin välttää koronavirustartunnan leviämistä jatkossa. Tiedotamme asiasta lisää torstai-iltapäivänä, koulun rehtori Carina Hagstöm-Bergh sanoo koulun lähettämässä tiedotteessa.

Expressenille vahvistettujen tietojen mukaan tartunnan saanut oppilas ei ole prinsessa Estelle. Tukholmassa sijaitseva yksityiskoulu tunnetaan uudehkona eliittikouluna, jota käyvät useat ruotsalaisten kulttuurivaikuttajien, bisnesmenestyjien ja kuningasperheen tuttavien lapset.

– Koulu suljettiin sen vuoksi, että lasten, huoltajien ja henkilökunnan turvallisuus pystytään takaamaan tässä tilanteessa, jossa monet ovat huolissaan. Tiedämme, että yhdellä koulun oppilaista on koronavirus, koulun lähettämässä tiedotteessa informoidaan Aftonbladetin mukaan.

Prinsessa Estellen yksityiskoulu Campus Manilla on suljettu koronaviruksen vuoksi. Osa vanhemmista on kritisoinut, ettei riskiä otettu tosissaan tarpeeksi ajoissa.

Lehden mukaan koulun toiminta on herättänyt närää osassa vanhempia, joiden mielestä koulun olisi pitänyt reagoida koronavirusvaaraan aiemmin. Lehden mukaan monet koulun oppilaista ja heidän lähipiiristään ovat altistuneet koronavirustartunnalle, sillä osa koulun oppilaista lomaili hiljattain Pohjois-Italiassa talviloman aikana.

– Olen todella vihainen ja pettynyt. Mielestäni on yllättävää, ettei tätä ole aiemmin otettu tosissaan ja vakavissaan, eräs pettyneistä vanhemmista kommentoi lehden mukaan.

Pettynyt vanhempi kertoo itse pitäneensä lapsensa kotiopetuksessa talviloman päätyttyä.

– Olen onnellinen tästä päätöksestä, minulla oli tunne siitä, että näin tulisi tapahtumaan ja en aio riskeerata lapseni terveyttä.