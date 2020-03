Harry ja Meghan pitävät Archie-pojan etäällä kuninkaallisesta elämästä – edes lähipiiri ei ole juuri tavannut äärimmäisen suojeltua pienokaista

Sussexit ovat tehneet selväksi, että he haluavat muuttaa pysyvästi Pohjois-Amerikkaan, jossa he toivovat Archien kasvavan.

Kuningatar Elisabetin kerrotaan olevan hyvin surullinen, että Archie-poika ei osallistu Sussexin herttuaparin viimeiseen edustuspäivään.

Hovista dramaattisesti lähtenyt prinssi Harry on viettänyt kuluneet viikot Britanniassa, jossa hän osallistuu vielä vihoviimeisiin edustustehtäviin. Herttuatar Meghan puolestaan saapuu Britanniaan tällä viikolla. Hovi on ilmoittanut, että Harry ja Meghan jättävät hovin virallisesti 31. maaliskuuta.

Parin Archie-poikaa ei ole nähty julkisuudessa elokuun jälkeen, eikä herttuapari ottanut häntä mukaan toistaiseksi viimeiselle edustusmatkalle Britanniaan.

Telegraph-lehti on aikaisemmin kertonut kuningatar Elisabetin olevan hyvin surullinen Sussexin herttuaparin lähdöstä ja siitä, ettei hän pääse tapaamaan parin Archie-poikaa kovinkaan usein.

93-vuotias Elisabet tapasi kuninkaallisen perheen uusimman jäsenen varsin pian tämän syntymän jälkeen, mutta ristiäisiin hän ei pystynyt osallistumaan aikataulusyistä. Kontakti sen jälkeen on ollut hyvin niukkaa. Viimeksi Archie on ollut Britanniassa joulukuussa, joten edellisestä tapaamisesta on ehtinyt vierähtää jo monta kuukautta.

Samoin prinssi Charles on tavannut lastenlastaan harvoin. Charlesin on kerrottu olevan hyvin murheissaan siitä, ettei tule olemaan jatkuvasti läsnä pojanpoikansa elämässä.

Yhdeksän kuukauden ikäinen Archie on ollut Kanadassa jo joulukuusta saakka.

Archiella on myös runsaasti serkkuja Britanniassa, kuten prinssi Williamin ja Catherinen lapset prinssi George, 6, prinsessa Charlotte, 4, ja prinssi Louis, 1. Yhteys serkkuihin on myös ollut vähäistä.

Viimeinen virallinen havainto Archiesta on Sussexien virallisella Instagram-tilillä julkaistu kuva, jossa Harry kantaa poikaansa.

Kanadassa muiden hoteissa

Sillä aikaa, kun herttuapari hoitaa velvollisuuksiaan Britanniassa, huomiota on herättänyt se, että vanhemmat ovat poissa yhdeksän kuukautta vanhan poikansa luota.

Brittilehdistön mukaan Archie on Kanadassa Sussexien lastenhoitajan sekä Meghanin ystävän Jessica Mulroneyn hoidossa.

Brittilehdistön tietojen mukaan Archien 93-vuotias isoisoäiti, kuningatar Elisabet ja isoisoisä prinssi Philip, 98, ovat hyvin surullisia, että Archie ei osallistu herttuaparin viimeisiin edustustehtäviin Britanniassa.

Parin viimeinen virallinen edustustehtävä on maanantaina 9. maaliskuuta, jolloin Britanniassa vietetään Kansainyhteisön päivää. Koko kuninkaallinen perhe osallistuu tuolloin Westminster Abbeyssa jumalanpalvelukseen.

Kuningattaren kerrotaan olevan surullinen, sillä hän tapaa pikkuprinssiä hyvin harvoin.

Harry ja Meghan eivät ole vahvistaneet syytä sille, miksi Archie on jätetty Kanadaan muiden hoteisiin, mutta heidän uskotaan suojelevan lastaan julkisuudelta. Tällä ratkaisulla herttuapari luultavasti välttää mediasirkuksen, jonka Archien läsnäolo olisi aiheuttanut.

Erityisesti Harryn tiedetään olevan tiukka poikansa yksityisyydestä, sillä äidin kuolema muutti prinssin suhtautumiseen julkisuuteen lopullisesti.

The Sunin mukaan taaperoikäisen lapsen jättäminen Kandaan aiheuttaa jopa 57 000 euron lisälaskun kuninkaallisten turvallisuusmenoihin. Kanadan on täytynyt maksaa Harryn ja Meghanin turvallisuusvalvonnasta, koska he ovat kuninkaallisina kuuluneet kansainvälisesti suojeltujen henkilöiden joukkoon.

Neljän tunnin ”rauhanneuvottelut”

Sunnuntaina Harry vieraili Windsorin linnassa kuningatar Elisabetin luona. The Sun ja Mirror -lehdet kertovat, että kuningatar ja Harry puivat tapaamisessa läpi kaikki viime kuukausien tapahtumat Sussexin herttuaparin kohulähtöön liittyen.

Tapaamisen kerrotaan kestäneen noin neljä tuntia ja hovin sisäpiiriläiset ovat kuvailleet keskustelua ”rauhanneuvotteluiksi”.

Helmikuussa uutisoitiin, että Harry ja hänen vaimonsa, herttuatar Meghan olisivat ajautuneet riitaan hovin kanssa ”royal”-sanan (suom. kuninkaallinen) käytöstä. Asiasta kertoi muun muassa The Guardian.

Harrylla ja Meghanilla on kiireiset pari viikkoa edessään. Torstaina Harry ja Meghan osallistuvat Endeavour Funds -palkintogaalaan ja perjantaina F1-kuski Lewis Hamilton kierrättää paria Silverstonen radan uudessa urheilumuseossa.

Lauantaina Sussexin herttuapari osallistuu Mountbatten Music Festivaliin Royal Albert Hallissa. Sunnuntaina Meghan edustaa yksi naistenpäivän juhlallisuuksissa.