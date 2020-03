Siniverinen sulhanen Italiasta nai prinsessan – tällainen on brittihovin tuleva perheenjäsen

Prinsessa Beatrice sanoo toukokuussa tahdon italialaismiljonääri Edoardo Mapelli Mozzille. Harva tietää, että myös sulhanen kuuluu yhteen Euroopan hulppeimmista suvuista, jolla on siniveriset juuret.

Toukokuun 29. päivä Pyhän Jamesin palatsin kappelissa. Kesä ehtinee jo puhjeta Britanniassa täyteen loistoonsa, kun prinsessa Beatrice tapaa alttarin päässä aviomiehensä Edoardo Mapelli Mozzin.

Liitossa Edoardo, Edo lempinimeltään, saa puolisokseen Yorkin herttuan, prinssi Andrew’n tyttären, joka on Britannian kruununperimysjärjestyksessä yhdeksäs.

Vihkimistä seuraava hääjuhla on kuninkaallisella mittakaavalla pieni, mutta sen järjestää kuningatar Elisabet Buckinghamin palatsin puutarhassa. Vieraslistalla on 150 henkeä.

Mutta millaisen sulhasen Beatrice saa? Italialainen multimiljonääri on eittämättä pätevä sulhaskandidaatti prinsessalle. Monille saattaa kuitenkin tulla yllätyksenä, että myös Edoardo tulee yli tuhatvuotisesta siniveristen suvusta.

Mapelli Mozzin kartano Italian Bergamossa, minä liepeiltä suku on alun perin saanut alkunsa.

Historiallisten asiakirjojen mukaan Mapelli Mozzin perheen historia alkaa vuodesta 985, jolloin kuningas Ethelred II istui Englannin valtaistuimella.

Jos matkasi Pohjois-Italiassa sijaitsevasta Bergamon kaupungista lounaaseen noin kymmenen kilometriä, saapui kahden pienemmän kaupungin tienoille. Ensimmäisen vuosituhannen vaihteessa nuo kaupungit – Mozzi ja Mapelli nimeltään – päättivät yhdistää voimansa.

Kuten tuohon aikaan oli tapana, kaupungit nimettiin niiden omistajien mukaan. Maanomistajat aloittivat varsin kiivaan nousun niin sosiaalisessa ja taloudellisessa kastissa. 1100-luvulla heidät tunnettiin jo kovina kauppiaina ja pankkiireina.

Vuoteen 1270 päästessä suku omisti jo lukuisia kiinteistöjä, kuten Firenzessä sijaitsevan Palazzo Mozzin. Hulppea palatsi kelpasi jopa Gregorius X:lle, joka toimi paavina vuosina 1271–1276.

Sillä Mapelli Mozzit pitivät huolta paavin aarteista, heitä alettiin nimittää kristikunnan tärkeimmiksi pankkiireiksi.

Nykyisen muotonsa perheen sukunimi sai vasta 1800-luvulla, kun Edoardon isoisoisoisoisoisä Gerolamo Mapelli avioitui Angela Mozzin kanssa.

Sittemmin Mapelli Mozzin suvun ansioluettelo on vaikuttavaa luettavaa. Tiettävästi perheeseen kuuluu muun muassa kahdeksan suurlähettilästä, 15 tuomaria, 29 oikeustieteen tohtoria, kaksi piispaa, kymmenen apottia, useita ritareita, kuusi kapteenia, viisi lääkäriä, 21 kirjailijaa ja runoilijaa, viisi kultaseppää ja 59 notaaria.

Edoardo Mapelli Mozzin isä Alessandro osallistui olympiapujotteluun Britannian joukkueessa Sapporossa 1972.

Edoardon isoisoisä, tohtori Paolo Mapelli Mozzi ja hänen veljensä Luigi ja Vittorio saivat aatelisarvon vuonna 1913. Ilo jäi lyhytaikaiseksi, sillä Italian monarkia lakkautettiin 1943, vain 30 vuotta myöhemmin.

Vaikka Italian hallinto ei tunnusta periytyviä aatelistitteleitä, niitä käytetään edelleen erityisesti yläluokan seurapiireissä.

Nykyiset yhteydet Britannian kuninkaalliseen perheeseen solmittiin vasta 1960-luvulla, kun Edoardon isoisä, taiteilija kreivi Gianpaolo Mapelli Mozzi muutti kuvanveistäjänä työskennelleen vaimonsa kanssa Italiasta Buenos Airesin kautta Englannin Warwickiin. Edoardon isä, kreivi Alessandro Mapelli Mozzi muutti vanhempiensa mukana saarivaltioon ja opiskeli katolisessa sisäoppilaitoksessa.

Alessandrosta tuli osa Britannian hiihtojoukkuetta ja hän kilpaili muun muassa Japanin talviolympialaisissa 1972. Sveitsin Verbierissä Edoardon isä tutustui lajin tiimoilta nuoreen Sarah Fergusoniin, josta tulisi myöhemmin Yorkin herttuatar ja Beatricen äiti. Tuolloin Sarah tosin heilasteli vielä kilpa-ajaja Paddy McNallyn kanssa ja Alessandro etsi itsekin vielä elämänsä kumppania.

Vuonna 1978 Alessandro avioitui Nikki Burrowsin kanssa ja he saivat kaksi lasta: Natalian ja Edoardon, joka syntyi Portlandin sairaalassa Lontossa marraskuussa 1983.

Vaikka Edoardon ja Beatricen lempi leimahti vasta kolmannella vuosikymmenellä, he ovat tavanneet ensi kertaa jo lapsina: Sarah Ferguson sattuu olemaan sulhasen velipuoli Albyn kummitäti.

Prinsessa Beatrice ja Edoardo Mapelli Mozzi poseerasivat onnellisina kihlajaiskuvassaan.

Alessandron ja Nikkin liitto päättyi eroon vielä 1980-luvulla, minkä jälkeen kreivi-isä etääntyi lukuisten naisseikkailuidensa siivittämänä lastensa elämästä. Edoardo kasvoi aikuiseksi äitinsä ja tämän uuden puolison Christopher Shalen kanssa.

Shale oli hänkin ehtivä mies. Konservatiivipuolueen poliitikko toimi muun muassa Britannian entisen pääministerin David Cameronin valitsijakunnan puheenjohtajana.

Vuonna 2011 Shale menehtyi täysin yllättäen sydänkohtaukseen. Hän oli kuollessaan vain 56-vuotias.

– Hän oli kuin isä minulle. Ainut isä, jonka olen tuntenut ja paras isä, jonka olisimme voineet saada, Edoardo suri Shalen kuolemaa julkisuudessa.

Sen sijaan hänen oma isänsä ei ole edes vielä tavannut poikansa tulevaa puolisoa. Alessandro kertoi maaliskuun alussa Daily Mailille, että on nähnyt poikansa viimeksi syksyllä 2019 ennen kihlausuutisia.

Etäisistä väleistä huolimatta Alessandro on vakuuttanut, että Beatrice olisi ehdottomasti oikeutettu kreivittären titteliin myös Italiassa. Sillä Italiassa kreiviksi lyödään avioliiton jälkeen, myös Edoardo saa tittelinsä vasta sanottuaan tahdon.

Edoardo ei ole jäänyt loisimaan sukunsa rahoilla, vaikka siihen olisi ollut mahdollisuus jos toinenkin. Sen sijaan hän opiskeli isäpuolensa inspiroimana politiikkaa ja palasi sukunsa menestyksen alkulähteille kiinteistöbisnekseen.

Äitinsä innoittamana Edoardo perusti vain 23-vuotiaana kiinteistökehitykseen ja sisustussuunnitteluun keskittyvän Banda-yrityksen. Yrityksen strategiaan kuuluu suunnitella koteja varakkaille asiakkaille Lontoon ”aliarvostetuilla alueilla”. Nykyään miljoonabisnestä pyörittävä yritys on 12 vuodessa laajentanut toimintaansa muun muassa New Yorkin luksuskiinteistöihin.

Prinsessa Beatrice ja Edoardo Mapelli Mozzi avioituvat toukokuussa.

Edoardo on tehnyt vauhdikkaita päätöksiä bisnestensä lisäksi myös rakkauselämässään. Vuonna 2015 hän tapasi arkkitehti Dara Huangin ja se oli menoa: vuoden sisällä pari oli muuttanut yhteen, solminut kihlat ja odotti esikoispoikaansa Christopheria, joka on saanut lempinimen Wolfie. Salamarakastunut pari erosi kuitenkin ennen häitä.

Edoardon ja Huangin ero ei koskaan päätynyt julkisuuteen, mutta Edoardon ja Beatricen rakkauden uskotaan roihahtaneen juuri ennen Beatricen pikkusiskon, prinsessa Eugenien häitä lokakuussa 2018. Maaliskuussa 2019 pari edusti ensi kertaa yhdessä julkisuudessa National Portrait Gallery -gaalassa.

Vuosi romanssihuhujen puhkeamisen jälkeen Edoardo polvistui jälleen. Syyskuun 26. päivä Buckinghamin palatsi tiedotti Edoardon ja Beatricen kihlautuneen Italiassa. Prinsessan sormessa säihkyi kihlasormus, jonka hinnan on arvioitu olevan 100 000 eurosta aina 340 000 euroon saakka.

– Olemme äärimmäisen onnellisia saadessamme ilmoittaa kihloistamme. Aloitamme tämän elinikäisen seikkailun yhdessä innolla, emmekä malta odottaa häitämme, parin julkaisemassa tiedotteessa iloittiin.

Edoardo on tiettävästi hyvissä väleissä entiseen kihlattuunsa ja poikansa äitiin. Brittimedia on kertonut Beatricen jopa pyytäneen kolmevuotiasta Wolfieta toimimaan häissä bestmanina. Myös Huang on häihin tervetullut.

Pikku-Wolfie kantaa isänsä sukunimeä, mutta ei tule koskaan perimään Mapelli Mozzin suvun titteliä tai maita, sillä hän on aviottoman suhteen vesa. Sen sijaan hän pääsee toukokuun loppupuolella seuraamaan, kuinka hänen isästään tulee osa maailman kuuluisinta kuninkaallista perhettä.Lähteet: New York Times, Forbes, Evening Standard, Daily Mail, Daily Mirror, Telegraph, IS Arkisto.