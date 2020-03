Hurraa! Ruotsin suloinen pikkuprinssi Oscar täyttää 4 vuotta – hurmaa hovin tuoreissa kuvissa

Kruununprinsessa Victorian ja prinssi Danielin kuopus juhlii tänään maanantaina 4-vuotissyntymäpäiväänsä.

Ruotsin hovi on julkaissut uunituoreita kuvia pikkuprinssi Oscarista, joka juhlii tänään maanantaina syntymäpäiväänsä 4-vuotissyntymäpäiväänsä.

Yleensä julkisuudessa mutrusuisena nähtävä pikkuprinssi väläyttää hovin virallisessa potretissa erilaisen puolen itsestään, sillä nyt synttärisankarilla on kasvoillaan leveä virne.

Toisessa kuvassa Oscar poseeraa isosiskonsa prinsessa Estellen, 7, kanssa.

Mustavalkoiset kuvat on ottanut Linda Broström.

Pscar poseeraa tunnelmallisessa mustavalkoisessa kuvassa isosiskonsa prinsessa Estellen kanssa.

Rauhallinen ja sosiaalinen pikkuprinssi

Prinssi Oscar Carl Olof syntyi 2. maaliskuuta 2016 Tukholman Karoliinisessa sairaalassa. Oscar on kruununprinsessa Victorian ja prinssi Danielin toinen lapsi. Prinssi kastettiin Tukholman kuninkaanlinnan kirkossa saman vuoden toukokuussa.

Oscar ja Estelle potkivat palloa kruununprinsessa Victorian syntymäpäiväjuhlilla Sollidenin linnassa viime kesänä.

Kruununprinsessa Victoria tiedetään erittäin lapsirakkaaksi. Prinsessa Estellen syntymä helmikuussa 2012 oli kruununprinsessaparille unelmien täyttymys. Victoria kertoi tuolloin avoimesti haaveilevansa toisesta lapsesta, joten prinssi Oscarin syntymä neljä vuotta myöhemmin täydensi perheen onnen.

– Rakastamme lapsia, ja suurin toiveemme on saada perustaa perhe, kruununprinsessa kertoi vuonna 2009, vain hieman parin kihlautumisen jälkeen.

Jalkapallo on pikkuprinssille selvästi mieluisa laji.

Victoria ja Daniel eivät olleet ainoita, jotka toivoivat perheeseen toista lasta. Victoria kertoi raskaana ollessaan prinsessa Estellen odottavan malttamattomana pikkuveljensä syntymää ja isosiskoksi tulemista. Estelle on Victorian mukaan mitä parhain isosisko neljä vuotta nuoremmalle veljelleen.

– Hän on erittäin taitava isosisko, lämmin ja osallistuva. Hän on kärsivällinen. Hän on siis erittäin hyvä isosisko, Victoria kommentoi SVT:lle joulukuussa 2017.

Oscarin on kuvailtu olevan hyvin erilainen kuin isosiskonsa Estellen.

Siinä missä Estelle tunnetaan leikkisänä, itsevarmana ja jopa hieman villinä pikkuprinsessana, on Oscar toista maata. Victoria onkin useaan otteeseen kuvaillut lapsiaan toistensa täydellisiksi vastakohdiksi.

– Oscar on todella rauhallinen. Hieman varautunut, mutta peloton. Sosiaalinen ja rakastaa isosiskoaan, kruununprinsessa kuvaili prinssiä tämän ensimmäisenä syntymäpäivänä.

Ruotsin pikkukuninkaalliset Estelle ja Oscar nähdään usein vanhempiensa rinnalla eri edustustilaisuuksissa. 2018 kuningas Kaarle Kustaan syntymäpäiväjuhlilla perhe poseerasi kuninkaanlinnan parvekkeella.

Rauhallisesta luonteestaan huolimatta prinssi Oscar on isosiskonsa tavoin onnistunut voittamaan ruotsalaiset puolelleen. Ruotsissa pienten kuninkaallisten edesottamuksia seurataankin varsin tiiviisti niin median kuin kansankin puolelta.

Prinssi Oscar on Ruotsin kruununperimisjärjestyksessä kolmantena, heti äitinsä Victorian ja siskonsa Estellen jälkeen. Todennäköisesti prinssi ei tule koskaan istumaan Ruotsin hovin valtaistuimella.