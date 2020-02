Prinssi Harry tapasi Jon Bon Jovin ja täräytti kuuluisaan levytysstudioon rocktähden kanssa – puuhaavat yhdessä kappaletta

Prinssi Harry palasi perjantaina edustustehtäviensä pariin, kun hän tapasi yhdysvaltalaismuusikko Jon Bon Jovin. Kaksikko valmistelee yhdessä kappaletta, jolla kerätään varoja Harryn perustamalle urheilusäätiölle.

Prinssi Harry palasi perjantaina edustustehtäviin ja tapasi rocklaulaja Jon Bon Jovin kuuluisilla Abbey Roadin studioilla. The Mirrorin mukaan Harry osallistuu hyväntekeväisyyskappaleen nauhoituksiin. Studio tunnetaan The Beatlesin kotistudiona.

Harry saapui sateisessa säässä maailmankuuluille studioille tapaamaan Bon Jovia. Kaksikko kätteli ulkona ennen siirtymistään sisätiloihin. Studiossa Harry pääsi tositoimiin, kun hän seurasi Bon Jovin kappaleen nauhoituksia ja pääsi myös itse studiokopin sisäpuolelle.

Hyväntuulinen Harry rupatteli Bon Jovin kanssa ennen siirtymistä levytysstudioon.

The Mirrorin mukaan fanit ovat arvuutelleet, laulaako myös Harry hyväntekeväisyyskappaleella vai jättääkö hän tehtävän ammattilaiselle.

Sussexin herttuaparin Instagram-tilillä julkaistiin perjantaina video, jossa Harry on studiossa Jon Bon Jovin kanssa. Kaksikko valmistautuu mikin äärellä ja Bon Jovi ohjeistaa Harrya.

– Tämä tulee olemaan todella helppoa. Esitä, että laulat, se on helppoa. Hengitä sisään, laulaja kehottaa.

The Mirrorin mukaan uusintanauhoituksella Unbroken-kappaleesta kuullaan Bon Jovin lisäksi prinssi Harryn perustaman Invictus Games -urheilutapahtuman kuoroa. Kappaleen tarkoituksena on kerätä rahaa Invictus Foundation -säätiölle.

Prinssi Harryn perustama Invictus Games on joka toinen vuosi järjestettävä urheilutapahtuma, jossa vammautuneet veteraanit kisaavat eri lajeissa. Ensimmäisen Invictus Games -tapahtuma järjestettiin vuonna 2014. Tänä vuonna kisat järjestetään Haagissa, Alankomaissa. Kisat alkavat 9. toukokuuta.

Harry ja Bon Jovi kättelivät kuuluisan Abbey Roadin studion edustalla.

Instagramissa Harryn fanit toivovat, että prinssi laulaisi oikeasti tulevalla kappaleella.

– Laula Harry, laula! eräs intoilee.

– Harry laulamassa? toinen hämmästelee.

– En malta odottaa! Toivottavasti kuulen laulusi kappaleella, kolmas toteaa.

Harry ja Bon Jovi sisällä Abbey Roadin studiossa. Kuuluisalla studiolla ovat levyttäneet muun muassa The Beatles, Pink Floyd, Radiohead ja Blur.

Bon Jovi tervehti paikalla ollutta mediaa.

Harry palasi Kanadasta Britanniaan aiemmin tällä viikolla. Hän esitteli keskiviikkona ekoystävällistä matkailua edistävää Travelys-hanketta Edinburghissa. Harryn paluu parrasvaloihin herätti paljon huomiota, sillä tilaisuudessa prinssi pyysi asianosaisia puhuttelemaan häntä ”vain Harryna”.

– Hän on tehnyt selväksi, että meidän tulisi puhutella häntä vain Harryna. Joten, naiset ja herrat, toivottakaa skottilaisen lämpimästi tervetulleeksi: Harry, tilaisuuden juontanut kolumnisti Ayesha Hazarika sanoi tilaisuudessa.

Harryn ilmoitus on herättänyt paljon huomiota viime aikoina velloneen brändikiistan ja herttuaparin tulevaisuuteen liittyvien kysymysten vuoksi. Brittimedia on tulkinnut Harryn viestin voimakkaana kannanottona sille, että pari aikoo tehdä selvää pesäeroa kuninkaalliseen perheeseen.

Sussexin herttuapari aikoo jättää brittihovin 31. maaliskuuta mennessä. Pari julkaisi viime viikolla virallisilla kotisivuillaan mittavan selvityksen ja aikataulun kuninkaallisen perheen ydintiimistä poistumiseen.

Maanantaina uutisoitiin, että Harry ja hänen vaimonsa, herttuatar Meghan olisivat ajautuneet riitaan hovin kanssa ”royal” -sanan (suom. kuninkaallinen) käytöstä. Asiasta kertoi muun muassa The Guardian.

Herttuapari loi vuonna 2018 brändin Sussex Royal eli Sussexin kuninkaalliset. He saivat Sussexin herttuan ja herttuattaren arvonimen kuningatar Elisabetilta avioliittonsa yhteydessä. Viime viikolla hovi kuitenkin tiedotti, että Sussex Royal -brändi on historiaa.

Harry on tällä viikolla edustanut ilman puolisoaan, herttuatar Meghania. Herttuattaren on määrä palata Britanniaan ensi viikolla. Pari osallistuu reilun viikon kuluttua yhdessä Mountabatten Festival of Music -tapahtumaan.

Kuningatar Elisabet on myös kutsunut Harryn ja Meghanin viettämään Kansainyhteisön päivää 9. maaliskuuta. Päivä on tärkeä kuninkaalliselle perheelle ja yleensä koko hovi osallistuu jumalanpalvelukseen Westminster Abbeyssa.