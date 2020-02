Kanada ilmoitti: ei kustanna enää Harryn ja Meghanin turvamiehiä

Pari astuu virallisesti syrjään kuninkaallisista velvollisuuksistaan 31. maaliskuuta. Kanadan liittohallitus on vahvistanut, ettei valtio maksa jatkossa Sussexin herttuan ja herttuattaren turvamiehille.

Kanada lakkaa pian maksamasta Sussexin herttuan ja herttuattaren turvallisuusvalvonnasta, uutisoi BBC. Toistaiseksi Kanada on pitänyt huolta pariskunnan turvallisuudesta.

Kanadan on täytynyt maksaa Harryn ja Meghanin turvallisuusvalvonnasta, koska he ovat kuninkaallisina kuuluneet kansainvälisesti suojeltujen henkilöiden joukkoon.

Pari astuu virallisesti syrjään kuninkaallisista velvollisuuksistaan 31. maaliskuuta. Tilannetta katsotaan uudelleen 12 kuukauden päästä.

Pari on ollut Kanadassa Archie-poikansa kanssa kuluvan vuoden alusta lähtien. Kun uutisissa kerrottiin, että he tulisivat jakamaan aikansa Britannian ja Kanadan välillä, nousi häly siitä, kuka maksaisi heidän oleskelunsa, jos he olisivat yksityisiä kansalaisia.

Kanadalaisille teetetyssä kyselyssä 73 prosenttia kansasta ei ollut kiinnostunut maksamaan Harryn ja Meghanin turvallisuudesta tai muista muuttoon liittyvistä kustannuksista.