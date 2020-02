Näpäyttikö kuningatar Elisabet Harrya ja Meghania vielä viimeisen kerran? Herttuapari raivostui Sussex Royal -brändin kohtalosta

Sisäpiiriläisten mukaan tilanne hovissa on tulenarka, sillä prinssi Harry ja herttuatar Meghan eivät ole tyytyväisiä Sussex Royal -brändin kohtaloon.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat ajautuneet tukkanuottasille hovin kanssa ”royal” -sanan (suom. kuninkaallinen) käytöstä, kertoo The Guardian.

Herttuapari loi vuonna 2018 brändin Sussex Royal eli Sussexin kuninkaalliset. He saivat Sussexin herttuan ja herttuattaren arvonimen kuningatar Elisabetilta avioliittonsa yhteydessä.

Viime viikolla hovi kuitenkin tiedotti, että Sussex Royal -brändi on historiaa.

Sisäpiiriläisten mukaan kuningatar Elisabet olisi kieltänyt Harrya ja Meghania käyttämästä sanaa royal markkinoinnissaan. Hovin lähteet kertovat brittimedialle, että Sussex Royal -brändistä käytiin hovissa kiivasta kädenvääntöä, jonka Harry ja Meghan lopulta hävisivät.

Pari tuntia hovin tiedotteen julkaisun jälkeen Harry ja Meghan läväyttivät julki oman tiedotteensa, jossa käytiin läpi heidän suunnitelmiaan.

Sussexin herttuaparin kotisivuilla julkaistussa tiedotteessa Harry ja Meghan korostavat, ettei monarkia tai mikään muukaan taho omista royal-sanaa, mutta pari ei kuitenkaan aio käyttää sanaa tulevaisuudessa.

Telegraph-lehden mukaan tämä on sivallus kuningatar Elisabetille, sillä tiedote antaa ymmärtää, että Harry ja Meghan tekivät lopullisen päätöksen asiasta, eikä kuningatar voi määrätä heitä.

Kuninkaallisasiantuntijat ovat kuvailleet Harryn ja Meghanin tiedotteen olevan ”vihamielinen” ja ”pikkumainen”, sillä parin tiedotteessa on rivien välistä luettavissa, etteivät he ole tyytyväisiä tilanteeseen.

Brittimedian mukaan kuningatar Elisabet jyrähti ja kielsi herttuaparia käyttämästä Sussex Royal -nimeä julkisuudessa.

– Ystävien mukaan Harrylla ja Meghanilla ei ollut mitään epäilyksiä siirtyä syrjään hovista. Silti Sussexin herttuaparin viimeisin purkaus vihjailee heillä olevan katkeruutta taakseen jättämäänsä perhettä kohtaan, Telegraph-lehden Camilla Tominey kirjoittaa lehden sivuilla.

Eivät saaneetkaan toiveitaan läpi

Tiedotteessaan Harry ja Meghan vaikuttavat asiantuntijoiden mukaan myös kritisoivan sitä, että he joutuivat luopumaan "hänen kuninkaallinen korkeutensa" -titteleistään, eivätkä he enää voi edustaa kuningatar Elisabetia edustustilaisuuksissa.

– Sussexin herttuapari kirjoittaa, että he olisivat mieluummin jatkaneet kuningattaren tukemista ja edustamista, vaikkakin rajatuissa määrin. He vaikuttavat valittavan siitä, että heitä kohdellaan eri tavalla kuin muita kuninkaallisen perheen jäseniä, eikä heidän kaikkiin toiveisiinsa ole suostuttu, Telegraph-lehti kuvailee.

Myös The Guardian -lehti toteaa Harryn ja Meghanin kokevan, että heitä on kohdeltu epäreilusti.

Lehti arvioi, että Harry ja Meghan olisivat ilmeisesti toivoneet saavansa jatkossa elää poissa parrasvaloista ja tehdä toisinaan kuninkaallisia edustustehtäviä silloin kun he itse haluavat.

– He katuvat sitä, etteivät he pysty tekemään edustustehtäviä ja samalla työskentelemään muiden projektien parissa. He kirjoittivat tiedotteessa, että vaikka monet muut kuninkaallisesta perheestä saavat työskennellä hovin ulkopuolella, niin Sussexin herttuaparille on laitettu 12-kuukauden koeaika.

Brittimedian mukaan Sussexin herttuaparin tiedotteessa pari kritisoi hovia. –On useita esimerkkitapauksia, joissa kuninkaalliset ovat tehneet töitä instituution ulkopuolella. Sussexin herttualle ja herttuattarelle on kuitenkin asetettu 12 kuukauden siirtymisaika, Harryn ja Meghanin tiedotteessa todettiin.

Hovin lähteet kertovat Vanity Fair -lehdelle, että Sussex Royal -brändin torppaus oli kuningatar Elisabetin tapa näpäyttää herttuaparia.

– Kuningatar veti rajan siihen, että Harry ja Meghan tienaisivat rahaa kuninkaallisilla yhteyksillään, kuninkaallisasiantuntija Sally Bedell Smith sanoo lehdelle.

Harry ja Meghan jättävät hovin virallisesti 31. maaliskuuta.

Brittimedian mukaan on äärimmäisen epätodennäköistä, että Sussexin herttuapari lähtisi vähin äänin, vaan tilanteen kuvaillaan olevan hyvin tulenarka.

– Mitä tulevaisuus tuokaan tullessaan, niin selvää on, että Harry ja Meghan eivät lähde hovista vähin äänin, Telegraph-lehti summaa.