Ruotsin hovi julkaisi suloisia kuvia prinsessa Estellen 8-vuotispäivän kunniaksi – näin hurjasti tuleva kuningatar on muuttunut

Ruotsin hovi julkaisi Estellen synttäripotretin prinsessan 8-vuotispäivän kunniaksi.

Ruotsin prinsessa Estelle täyttää tänään sunnuntaina kahdeksan vuotta. Hovi julkaisi kruununprinsessa Victorian ja prinssi Danielin esikoisen merkkipäivän kunniaksi kaksi otosta prinsessasta.

Kuvista toisessa Estelle poseeraa tulevan kruununperijän elkein kameralle tyynesti hymyillen. Prinsessalla on yllään kuviollinen kauluspaitamekko ja hänen hiuksensa on letitetty siistille palmikolle.

Estelle on jo kahdeksanvuotias.

Tasan vuosi sitten Estelle näytti huomattavasti nuoremmalla. Prinsessa poseerasi vuonna 2019 syntymäpäiväkuvissaan hevosten kanssa.

Estelle tasan vuosi sitten 7-vuotissyntymäpäivänään.

Toisessa kuvassa sen sijaan on Estellen lisäksi myös hänen pikkuveljensä Oscar. Maaliskuun 4. päivä nelivuotissyntymäpäiväänsä viettävä Oscar virnistelee kameralle siskonsa vierellä. Myös Estelle on ottanut otokseen virallista potrettia riemukkaamman ilmeen.

Lasten sisaruskuva on huomattavasti Estellen potrettikuvaa rennompi.

Ruotsin hovista ei ole kerrottu, miten prinsessa Estellen kahdeksanvuotissyntymäpäiviä vietetään, mutta oletettavasti pikkuprinsessa juhlii merkkipäiväänsä perheen parissa. Svensk Damtidning -lehden mukaan kuningas Kaarle Kustaa ei kuitenkaan pääse osallistumaan lapsenlapsensa karkeloihin, sillä hän on edustamassa Ski Tour 2020 -hiihtokilpailussa Norjan Trondheimissa.

Hovi julkaisi jo aiemmin Victoriasta, Danielista ja heidän lapsistaan hellyttävän perhepotretin.

Prinsessalla on takanaan merkittävä vuosi, sillä hänestä tuli elokuussa ekaluokkalainen. Estellen koulutaival on alkanut Campus Manillassa, jossa hän kävi myös esikoulun. Tukholmassa sijaitseva yksityiskoulu tunnetaan uudehkona eliittikouluna, jota käyvät useat ruotsalaisten kulttuurivaikuttajien, bisnesmenestyjien ja kuningasperheen tuttavien lapset.

Hovi julkaisi aiemmin myös kuvan koko perheestä.

Moitteettomasti ja reippaasti käyttäytyvä Estelle on usein varastanut huomion myös kuninkaallisissa tilaisuuksissa ja juhlissa huiskuttelemalla kättään yleisölle, juttelemalla vieraiden kanssa ja hymyilemällä kameroille valloittavasti.

Kruununperimysjärjestyksessä toisena äitinsä jälkeen olevan Estellen on kerrottu olevan utelias ja eläväinen tyttö, joka on hyvin kiinnostunut muista ihmisistä. Prinsessa on innostunut monista eri urheilulajeista, kuten skeittaamisesta ja golfista, mutta myös musiikki ja tanssi ovat hänelle todella tärkeitä harrastuksia.

Estellen vuosi lähti käyntiin suurella uutisella, sillä pikkuprinsessa sai oman säätiön. Prinsessan mukaan nimetyn, yksityisillä lahjoituksilla rahoitettavan säätiön tavoitteena on edistää kulttuurillista toimintaa Ruotsissa.