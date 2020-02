Brittihovi luisui syöksykierteeseen, joka voi tuhota koko monarkian – asiantuntija pani merkille kuninkaallisten kohtalokkaan virheen

Brittihovi on keskellä pahinta kriisiään sitten kauhujen vuoden 1992. Vai onko sittenkään? Kolme kuninkaallisasiantuntijaa antoi IS:lle näkemyksensä kuninkaallisen perheen tulevaisuudesta.

Jos vuosi 2019 oli brittihoville vaikea, niin tuore vuosikymmen on saanut melko katastrofaalisen alun. Kuninkaallisen perheen ydinpiiri hajosi prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin luovuttua titteleistään ja muutettuaan Kanadaan tammikuussa. Helmikuussa hajosivat myös Peter ja Autumn Philipsin sekä David ja Serena Armstrong-Jonesien avioliitot.

Peter ja Autumn Philipsin avioliitto tuli tiensä pähän helmikuun aikana.

Hovista viime marraskuussa syrjään astuneen prinssi Andrew’n osuus Jeffrey Epsteinin seksiskandaaliin ei ole vieläkään selvinnyt. Oikeutta on vielä lukematta.

Annus horribilis, eli kauhujen vuosi 1992, olisi tänä päivänä tapahtuessaan kuningatar Elisabetille niin sanottua perusarkea. Vai olisiko sittenkään?

Tässä artikkelissa kolme kuninkaallisasiantuntijaa antaa näkemyksensä siitä, millainen on brittimonarkian tulevaisuus.

– Viime vuosi oli kuninkaalliselle perheelle kamala, ja 2020 on alkanut yhtä huonosti, kuninkaallisasiantuntija ja Daily Express -lehden kuninkaallinen kirjeenvaihtaja Richard Palmer kertoo IS:lle.

Palmer kuvailee kulunutta vuotta sarjaksi kiistoja, joista liki jokainen hovin jäsen on saanut osansa: prinssi Philipin auto-onnettomuus, kuningattaren rooli umpikujaan ajautuneessa hallituskriisissä, Andrew’n seksiskandaali, kaksi avioeroa ja Harryn ja Meghanin skandaalien sarja, joka huipentui lähtöön hovista.

– Nämä tapahtumat ovat ravisuttaneet kansan uskoa perustuslailliseen monarkiaan. Suosio on ollut ailahtelevaa, mutta tilanne on vaikein sitten Dianan kuoleman ja Annus horribilisin.

Herttuatar Meghan ja prinssi Harry luopuivat titteleistään tammikuussa.

Nykytilanne vaikuttaa Palmerin mukaan erityisen pahalta siksi, että sitä edeltäneet vuodet olivat modernille monarkialle varsinaista kulta-aikaa. Kansa sai nauttia lukuisista iloisista tapahtumista, kuten kuninkaallisista häistä ja vauvoista sekä hulppeista juhlista kuningattaren 65-vuotisen hallitsemiskauden sekä hänen 90-vuotissyntymäpäivänsä kunniaksi.

– Jos kuningatar elää vielä kahden vuoden ajan, hänelle tulee täyteen 70 vuotta hallitsijana, mikä tarkoittaisi valtavaa kansanjuhlaa. Hän ja hänen neuvonantajansa toivovat, että kuninkaallinen perhe löytäisi siihen mennessä tasapainon. Uskon, että sellainen löytyy ennen pitkää.

Kuninkaallisasiantuntijan mukaan kuningatar Elisabetin neuvonantajat toivovat, että kuninkaallinen perhe löytäisi taas tasapainon.

Palmer povaa, että soraäänistä huolimatta Harrya ja Meghania tullaan kaipaamaan hovissa. Hänen mukaansa Sussexin herttuapari onnistui tavoittamaan ja antamaan äänen kansalaisille, joille kuninkaalliset olivat aiemmin etäisiä ja epäkiinnostavia.

– Samaan aikaan uskon, että herttuapari menettää paljon jättäessään roolinsa. He ovat edelleen todella suosittuja erityisesti nuorten keskuudessa, mutta teoillaan he ovat vieraannuttaneet kansaa vanhemmista sukupolvista erityisesti Britanniassa. En usko, että he pystyvät vaikuttamaan samalla lailla monarkian ulkopuolella, hän pohtii ja jatkaa.

– Tässä tilanteessa ei ole voittajia.

Kaikesta huolimatta Palmer uskoo monarkian selviävän. Hän korostaa, että kuningatar, prinssi William ja herttuatar Catherine kiskovat gallupeissa kannatuslukuja, joista poliitikot voivat vain haaveilla.

– Suurin osa kansasta kannattaa edelleen monarkiaa parhaana mahdollisena vaihtoehtona. Prinssi Charlesilla tulee kuitenkin olemaan edessään hieman hankalammat ajat, kun hänestä tulee kuningas. Kuningattaren paikka on aina ollut vaikea täyttää, mutta nykytilanne ei tule ainakaan auttamaan asiaa.

Prinssi William ja herttuatar Catherine ovat edelleen kansan suosiossa.

Uudistuksia povaa myös huhtikuussa ilmestyvän Rojalistin käsikirjan kirjoittanut Satu Jaatinen. Hän uskoo Sussexin herttuaparin lähdön pitkällä tähtäimellä jopa vahvistavan brittihovia.

Kuningatar Elisabet ei missään vaiheessa ainakaan julkisesti vastustellut parin päätöstä vetäytyä hovista. Jaatinen vetoaa näkemyksiin siitä, että hovin ydintiimiä olisi ollut tarkoituksena kaventaa jo pidemmän aikaa.

Alati kasvava hovi ja kasvavat kustannukset eivät miellytä veronmaksajia, kun kuninkaallisten työmäärä ei suhteessa ole kasvanut.

– Kansa on hyvin olennaisessa osassa määritellessä kuninkaallisuutta. He katsovat kuningattaren syntymäpäivillä parvekkeille kerääntyneitä kuninkaallisia ja miettivät, että keitä nuo kaikki oikein ovat, Jaatinen selvittää.

Prinssi Charlesin osa ei tule olemaan helppo, kun hänestä tulee kuningas.

Silti kansa pillastui. Jaatinen analysoi kohun saaneen kierroksia siitä, että Harry ja Meghan vaikuttivat jäävän päätöksessään puolitiehen. He halusivat pitää tittelinsä kaupallisiin tarkoituksiin ilman kuninkaallisia velvollisuuksia.

– Britit olivat valmiita päästämään Harryn pois, mutta he eivät halua, että heitä käytetään hyödyksi. Kuningatarta täytyy palvella täydellä sydämellä tai ei ollenkaan.

Jaatinen huomauttaa, että samaa keskustelua käytiin jo 1930-luvulla, kun kuningas Edvard luopui kruunustaan voidakseen avioitua jo kahdesti naimisissa olleen Wallis Simpsonin kanssa. Pari pakeni loppuiäkseen Ranskaan, ja Edvardin pikkuveli, Elisabetin isä Yrjö VI nousi valtaistuimelle.

– Näitä irtiottoja on otettu aiemminkin, mutta ne ovat aina menneet vähän reisille, hän hymähtää.

Meghanin ja Harryn lähteminen hovista ei ole tapahtunut erityisen rauhallisesti.

Jaatinen povaa Harryn ja Meghanin varsin äkkipikaiselle lähdölle surullista päätöstä, sillä pari ei todennäköisesti tule saamaan Kanadassa sen enempää yksityisyyttä kuin Britanniassa. Myös herttuaparin arvoa vastaavat tehtävät tulevat olemaan yhä harvemmassa kohun laantuessa ja tilanteen tasoittuessa.

– Pelkään pahoin, että he tulevat katumaan valintojaan, sillä rauhaa ei ainakaan ole tiedossa. Ketään ei tule kiinnostamaan, mitä he tekevät kymmenen vuoden jälkeen, jos he ovat silloin ylipäätään vielä kimpassa, hän sanoo ja jatkaa.

– Kaikki tietävät, ettei Meghan voisi nykyisessä asemassaan enää koskaan hypätä minnekään teatterilavalle. Harry ei taas ole koskaan ollut muuta kuin kuninkaallinen. Ymmärrän täysin halun poistua, mutta tässä lähdettiin niin takki auki, että on vaikeaa nähdä onnellista loppua.

Kuninkaallisilla on taustallaan valtava määrä henkilökuntaa, muun muassa viestintä- ja PR-tiimejä. Jaatisen mukaan viimeaikaiset ongelmat ovat syntyneet juuri silloin, kun kuninkaalliset ovat ottaneet ohjat omiin käsiinsä. Kohtalokas virhe on johtanut skandaaleihin.

Hän ottaa esimerkikseen Andrew’n katastrofaalisen tv-haastattelun ja Harryn ja Meghanin ilmoituksen jättää hovi Instagram-julkaisulla.

– Molemmat vain pahensivat tilannettaan hätiköidyillä ulostuloillaan. He tulivat sokeiksi sille, kuinka paljon heidän eteensä tehdään töitä, hän pohtii.

Prinssi Andrew osuus Jeffrey Epsteinin seksiskandaaliin on edelleen epäselvä.

Samoilla linjoilla on Kaisa Haatanen, joka on perehtynyt kuninkaallisiin kokonaisen tietokirjan verran. Monarkian muruset -kirjan Sanna-Mari Hovin kanssa kirjoittanut Haatanen kritisoi brittihovin vanhanaikaista tiedotustyyliä, jossa monarkia pyrkii edelleen verhoutumaan julkisuudessa salaperäisyyden viittaan.

– Ajat ovat muuttuneet sitten 1990-luvun: jatkuva salailu ja vaikeneminen antaa vain tilaa julkiselle spekulaatiolle. Brittihovilla olisi paljon opittavaa Ruotsin hovista, hän summaa.

Haatanen ottaa esiin Ruotsin kuningashuoneen keskiviikkona julkaiseman videon, jossa kruununprinsessa Victoria ja prinsessa Estelle tutustuivat yhdessä Tukholman Suurkirkkoon.

– Victoria tietää, että se on PR:ää, mutta kaikki on silti niin luonnollista ja pakottamatonta. Kaksi tulevaa kuningatarta viettivät vain yhdessä aikaa. Täydellinen esimerkki siitä, kuinka yksinkertaisesti asioita voisi hoitaa, hän huokaa.

Harryn ja Meghanin puolella erokohussa oleva Haatanen uskoo, että yllätyksiä on vielä luvassa. Hän ei silti pidä brittihovin kriisiä niin vakavana kuin se julkisuudessa näyttäytyy.

Haatasen mukaan helposti unohdetaan, että kuninkaallinenkin perhe on vain perhe, johon mahtuu valtava määrä erilaisia sukulaissuhteita ja persoonia. Kun kaikki ovat jatkuvasti suurennuslasin alla, pienetkin virheet korostuvat.

– Mukaan mahtuu fiksuja sekä ei niin fiksuja ihmisiä ja tekoja, minkä vuoksi tapahtumat ovat toisinaan kuin jostain tv-saippuasarjasta. Tämä on yksi niistä syistä, miksi kuninkaalliset ovat kansan mielestä niin kiehtovia, hän tuumaa.

– Monarkia on lähtemätön osa brittien historiaa ja kulttuuria. Mutta mitä vähemmän heitä on esillä, sitä parempi hoville. Hutien mahdollisuus pienenee huomattavasti.