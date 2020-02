Harry ja Meghan avautuvat ensi kertaa ”brändikiistastaan” – julkaisivat paljonpuhuvan viestin kohusanan käytöstä

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat avanneet sanaisen arkkunsa.

Perjantaina tiedotettiin, että prinssi Harry ja herttuatar Meghan eivät aio tulevaisuudessa enää käyttää markkinoinnissaan sanaa royal (suom. kuninkaallinen).

Herttuapari loi vuonna 2018 brändin Sussex Royal eli Sussexin kuninkaalliset. He saivat Sussexin herttuan ja herttuattaren arvonimen kuningatar Elisabetilta avioliittonsa yhteydessä.

Pari julkaisi heti seuraavana päivänä poikkeuksellisen kannanoton virallisilla kotisivuillaan, jotka ovat kokeneet melkoisen muutoksen. Sivustolta oli hetkessä pyyhitty kaikki parin entiseen Sussex Royal -brändiin liittyvät logot ja viittaukset.

Tilalla lukee vain ”Sussexin herttuan ja herttuattaren virallinen sivusto”. Pari on edelleen pitänyt logonsa, joka muodostuu yhteen sulautetuista H ja M -kirjaimista sekä kruunusta.

Pari on sivustollaan julkaissut myös laajan ja polveilevan tiedotteen, joka kantaa nimeä Kevään 2020 siirtymä. Yhdessä tiedotteen kohdista pari ottaa kantaa ympärillä velloneeseen brändikohuun.

– Vaikka monarkialla tai hallituksen kanslialla käytöstä ei ole mitään toimivaltaa royal-sanan käyttöön ulkomailla, Sussexin herttua ja herttuatar eivät aio käyttää Sussex Royalia tai sanaa royal missään yhteydessä (Isossa-Britanniassa tai muuallakaan) keväällä 2020 tapahtuvan muutoksen myötä, tiedotteessa kerrotaan.

Tiedotteessa herttuapari ottaa myös kantaa siihen, kuinka aiemmin hovista lähteneiltä kuninkaallisilta ei olla kielletty vastaavia asioita. Daily Mailin mukaan Meghan olisi sanonut samaa myös ystävilleen, muttei uskonut brändin menestyksen riippuvan sanasta.

– On useita esimerkkitapauksia, joissa kuninkaalliset ovat tehneet töitä instituution ulkopuolella. Sussexin herttualle ja herttuattarelle on kuitenkin asetettu 12 kuukauden siirtymisaika, tiedotteessa kerrotaan.

– Sopimuksen mukaan herttuapari ymmärtää, että heidän tulee astua sivuun kuninkaallisista velvollisuuksistaan, eikä ottaa vastaan edustustehtäviä kuningattaren nimissä.

Pari myös katkaisi siivet huhuilta siitä, että he olisivat perustamassa hyväntekeväisyysjärjestöä. Daily Mailin mukaan Meghan olisi sanonut samaa myös ystävilleen.

Sussex Royalin Instagram-tilillä on 11,2 miljoonaa seuraajaa. The Sunin mukaan herttuapari on kesäkuusta asti valmistellut tavaramerkkiään ja painattanut Sussex Royal -logoa kaikkeen kynistä vaatteisiin ja kirjoihin.

Sisäpiirilähteiden mukaan kuningattaren vaatimus tuli herttuaparille yllätyksenä, sillä he olivat jo ehtineet suunnitella tavaramerkkinsä toimintaa.

Keskiviikkona brittimediassa uutisoitiin, että Harry ja Meghan edustavat hovia maaliskuun loppuun saakka. Huhtikuun ensimmäisestä päivästä lähtien herttuaparilla ei ole enää omaa toimistoa Buckinghamin palatsissa. Sen jälkeen he tekevät edustustöitä oman hyväntekeväisyyssäätiönsä kautta. Myös toimiston lakkauttaminen vahvistettiin parin julkaisemassa tiedotteessa.

Kanadassa asustavan herttuaparin odotetaan kuitenkin viettävän maaliskuun Iso-Britanniassa edustustehtävien parissa.

Helmikuun 28. päivä Harry osallistuu perustamansa Invictus Games -urheilutapahtumaan yhdessä laulaja Jon Bon Jovin kanssa. Maaliskuun 5. päivä herttuapari edustaa Endeavour Fund -gaalassa ja 6. maaliskuuta Harry nähdään Silverstonen kilpa-autoradalla F1 -kuski Lewis Hamiltonin kanssa.

Maaliskuun 7. päivä Harry ja Meghan osallistuvat Mountbatten Festival of Music -tapahtumaan.

Kuningatar Elisabet on myös kutsunut Harryn ja Meghanin takaisin Britanniaan viettämään Kansainyhteisön päivää 9. maaliskuuta. Päivä on tärkeä kuninkaalliselle perheelle ja yleensä koko hovi osallistuu jumalanpalvelukseen Westminster Abbeyssa.