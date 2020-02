Prinsessa Estelle 8 vuotta! Herttaisen pikkukuninkaallisen vuoteen mahtui suuria mullistuksia

Koulutaipaleensa aloittanut Estelle juhlii tänään sunnuntaina syntymäpäiväänsä.

Ruotsin suloinen prinsessa Estelle täyttää sunnuntaina vuosia. Estelle on kruununprinsessa Victorian ja prinssi Danielin ensimmäinen lapsi.

Ruotsin hovista ei ole kerrottu, miten prinsessa Estellen kahdeksanvuotissyntymäpäiviä vietetään, mutta oletettavasti pikkuprinsessa juhlii merkkipäiväänsä perheen parissa. Svensk Dam -lehden mukaan kuningas Kaarle Kustaa ei kuitenkaan pääse osallistumaan lapsenlapsensa karkeloihin, sillä hän on edustamassa Ski Tour 2020 -hiihtokilpailussa Norjan Trondheimissa.

Estellen perheeseen kuuluu äidin ja isän lisäksi myös pikkuveli, prinssi Oscar. Syntymäpäivän kunniaksi hovi on julkaissut ihastuttavan perhepotretin. Kuvassa prinsessalla on päällään sininen mekko ja hiuksia koristaa samanvärinen rusetti. Hurmaava pikkuprinssi Oscar hymyilee kuvassa veikeästi.

Ruotsin hovi julkaisi kuninkaallisista perhepotretin Estellen syntymäpäivän kunniaksi.

Valloittava ekaluokkalainen

Prinsessalla on takanaan merkittävä vuosi, sillä hänestä tuli elokuussa ekaluokkalainen. Estellen koulutaival on alkanut Campus Manillassa, jossa hän kävi myös esikoulun. Tukholmassa sijaitseva yksityiskoulu tunnetaan uudehkona eliittikouluna, jota käyvät useat ruotsalaisten kulttuurivaikuttajien, bisnesmenestyjien ja kuningasperheen tuttavien lapset.

Ekaluokkalainen Estelle on päässyt opiskelemaan muun muassa matematiikkaa ja ruotsia. Svensk Dam -lehden mukaan Estelle tunsi jo entuudestaan osan luokkalaistaan ja tempaisi heti leikkimään kavereidensa kanssa ensimmäisenä koulupäivänä.

Hovi julkaisi kuvan prinsessa Estellestä tämän ensimmäisenä koulupäivänä.

Moitteettomasti ja reippaasti käyttäytyvä Estelle on usein varastanut huomion myös kuninkaallisissa tilaisuuksissa ja juhlissa huiskuttelemalla kättään yleisölle, juttelemalla vieraiden kanssa ja hymyilemällä kameroille valloittavasti.

Kruununperimysjärjestyksessä toisena äitinsä jälkeen olevan Estellen on kerrottu olevan utelias ja eläväinen tyttö, joka on hyvin kiinnostunut muista ihmisistä. Prinsessa on innostunut monista eri urheilulajeista, kuten skeittaamisesta ja golfista, mutta myös musiikki ja tanssi ovat hänelle todella tärkeitä harrastuksia.

Prinsessa Estelle syntyi 23. helmikuuta 2012.

Estellen vuosi lähti käyntiin suurella uutisella, sillä pikkuprinsessa sai oman säätiön. Prinsessan mukaan nimetyn kuninkaallisen säätiön tavoitteena on edistää kulttuurillista toimintaa Ruotsissa. Ensitöikseen se keskittyy jatkamaan veistosnäyttelyprojektia Djurgårdenissa tulevana kesänä.

Prinsessa Estellen kulttuurisäätiötä rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla.

Prinsessa Estelle 2-vuotiaana.

Musiikki lähellä sydäntä

Musiikista intoutunut Estelle on tunnettu raskaan musiikin suurkuluttaja. Viime kesänä pikkuprinsessa pääsi vanhempiensa kanssa kuuntelemaan Metallica-yhtyeen konserttia Göteborgisssa heinäkuussa.

Hovin tiedottaja Margareta Thorgren kertoi tuolloin, että konsertissa käynti oli pienen Metallica-fanin, eli Estellen toive.

Thorgren paljasti myös, että pikkuprinsessa on tavannut yhtyeen jäseniä aiemmin. Ruotsalaislehti Aftonbladetin mukaan Estelle on käynyt myös rock-yhtye Kissin konsertissa Tukholmassa.

Viime keskiviikkona Estelle vieraili äitinsä kanssa Tukholman Suurkirkossa, jossa he pääsivät tutustumaan urkujen saloihin. Reipas prinsessa testasi urkujen soittoa ja näppäili koskettimia päästäen voimakkaita ääniä urkujen piipuista.

Prinsessa innostui testaamaan kirkon urkuja.

Kulunut viikko on Ruotsin pikkukuninkaallisille todellinen juhlaviikko, sillä prinsessa Madeleinen ja hänen puolisonsa Chris O’Neilin esikoistytär Leonore täytti torstaina 6 vuotta.

Pikkukuninkaalliset kesällä 2019.

Edessä ovat myös pikkuprinssin syntymäpäiväjuhlat, kun Oscar täyttää 4 vuotta maanantaina 2. maaliskuuta. Isosiskon rooli on Estellelle kruununprinsessa Victorian mukaan tärkeää ja hän ottaa tehtävän tosissaan.

– Estelle on upea isosisko! Hän on uskomattoman hellä ja huomioiva. Hän on kärsivällinen, erittäin hyvä isosisko, Victoria kuvaili SVT:n Året med kungafamiljen -dokumentissa joulukuussa 2016.