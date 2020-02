Ruotsin prinsessa Leonore täyttää kuusi vuotta! Madeleine onnitteli herttaisella kuvalla

Prinsessa Madeleine onnitteli esikoistaan Instagramissa jakamalla hellyttävän kuvan kuusivuotiaasta tyttärestään.

Prinsessa Madeleinen ja tämän puolison Chris O’Neillin tytär prinsessa Leonore täyttää tänään 6 vuotta. Madeleine julkaisi tyttärensä merkkipäivän kunniaksi omalla Instagram-tilillään hellyttävän kuvan, missä Leonore hymyilee ujosti kameralle.

– Hyvää syntymäpäivää päivänsäteellemme! Saat meidät hymyilemään joka päivä, Madeleine kirjoittaa kuvatekstissään.

Kuusivuotias Leonore on prinsessa Madeleinen ja Chris O’Neillin esikoinen. Madeleinella ja O’Neillillä on Leonoren lisäksi kaksi lasta: pian neljävuotias poika Nicolas sekä vajaan kahden vuoden ikäinen tytär Adrienne.

Leonoren elämässä tapahtui hiljattain merkittävä käänne, sillä lokakuussa Ruotsin hovi tiedotti, etteivät prinsessa Madeleinen ja prinssi Carl Philipin lapset kuulu enää Ruotsin hoviin. Näin ollen myöskään prinsessa Leonorea eivät enää kosketa kuninkaalliset velvollisuudet.

Prinsessa Madeleinen ja prinssi Carl Philipin lapset saavat päätöksestä huolimatta pitää tittelinsä, jotka he ovat syntymässään saaneet. Prinsessa Leonore esimerkiksi on myös Gotlannin herttuatar. Tittelit eivät valtakunnanmarsalkan mukaan periydy enää eteenpäin seuraaville sukupolville.

Leonore oli vanhempiensa mukana prinssi Carl Philipin ja prinsessa Sofian häissä vuonna 2015.

Lapset eivät enää ota osaa myöskään kuninkaallisiin velvollisuuksiin, vaan heidät määritellään tästä eteenpäin ”enemmän tavallisiksi kansalaisiksi”. Näin ollen hovi myös irtisanoutuu heidän elämiseensä liittyvistä kustannuksista ja koulutuksen maksamisesta.

– Muutosta on suunniteltu jo pitkän aikaa. Chris ja minä koemme, että on hyvä, että lapsillamme on nyt suuremmat mahdollisuudet muokata elämiään tulevaisuudessa yksilöinä, Madeleine kommentoi tilannetta omalla Instagram-tilillään lokakuussa.

Prinsessa Leonore syntyi päivälleen kuusi vuotta sitten newyorkilaisessa synnytyssairaalassa. Prinsessa Madeleine ja tämän aviomies asuivat tuolloin Yhdysvalloissa. Toisessa kotimaassaan Ruotsissa Leonore vieraili ensimmäisen kerran maan kansallispäivänä, 6. kesäkuuta 2014.

Tältä prinsessa Leonore näytti vuonna 2016.

Leonorea on kuvailtu äitinsä tapaan sosiaaliseksi, ulospäinsuuntautuneeksi ja jopa villiksi pikku prinsessaksi. Sosiaalisessa mediassa Leonoren on useaan otteeseen hehkutettu olevan jo nyt äitinsä kaltainen kaunotar.