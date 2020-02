Tanskan kruununprinssi Frederik loukkaantui laskettelulomallaan

Kruununprinssin olkapäävamma vaati sairaalahoitoa.

Tanskan kruununprinssi Frederik, 51, on loukkaantunut lomallaan, selviää Tanskan hovin julkaisemasta virallisesta tiedotteesta. Kruununprinssi oli onnettomuuden sattuessa laskettelemassa Sveitsin upeilla rinteillä. Onnettomuuden seurauksena Frederik sai vasempaan olkapäähänsä pienen vamman.

Kruununprinssi joutui käymään pienessä leikkauksessa, joka sujui kuitenkin täysin suunnitellusti. Nyt jo hyvää vauhtia toipumassa oleva Frederik aikoo toteuttaa kaikki tulevat edustustehtävänsä täysin normaalisti.

Frederik on ollut aina urheilullinen mies, joten ei ole yllättävää, että hän vietti lomaansa laskettelemassa. Ikäkään ei miestä paina, vaikka hän täytti 50 toukokuussa 2018.

– Elämä on fantastista juuri nyt! Voi tosiaan olla iloinen jokaisesta päivästä. Olla iloinen siitä, että olemme kaikki onnellisia ja terveitä, Frederik hehkutti tanskalaislehden merkkipäivähaastattelussa muutama vuosi sitten.

Kruununprinssi Frederik on on kuningatar Margareeta II:n ja prinssi Henrikin esikoispoika. Kruununprinssillä on myös veli, prinssi Joachim.

Aina Frederik ei ole suhtautunut vanhenemiseen yhtä riemukkaasti. Nuorempana kruununprinssiä ahdisti se, että jonain päivänä hänestä tulisi kuningas. Kruununperillisenä hän on ollut suurennuslasin alla ja esimerkiksi kaikkien seurustelukumppaneiden kohdalla kuninkaallisessa perheessä ja mediassa on pohdittu, miten he sopisivat kuningattareksi.

Frederik ja Mary Donaldson vuonna 2003.

Nuorempana Frederik herätti kohua kapinoimalla sääntöjä ja kuninkaallisia tapoja vastaan. Frederik esimerkiksi osallistui tutkimusmatkoille Mongoliassa ja Grönlannissa. Kruununprinssi myös heilasteli niin laulajan kuin alusvaatemallin kanssa ennen kuin tapasi australialaisen Mary Donaldsonin vuonna 2000. Pari avioitui vuonna 2004 ja sittemmin perhe on kasvanut neljällä lapsella.

Kruununprinssi vieraili Suomessa kesällä 2018. Hän tutustui sekä Helsinkiin että Turkuun.