Lentoemäntää luullaan jatkuvasti herttuatar Meghanin kaksoisolennoksi – yhdennäköisyys johtaa vaikeisiin tilanteisiin

Christine Mathisia luullaan jatkuvasti herttuatar Meghaniksi.

MLentoemäntänä työskentelevä Christine Mathis saa töissään paljon katseita, eikä vain näyttävän ulkonäkönsä vuoksi. Mathis, 31 vuotta, muistuttaa nimittäin aivan Sussexin herttuatar Meghania.

Amerikkalaiselle JetBlue-lentoyhtiölle työskentelevä Mathis kertoo Daily Starille, kuinka ihmiset alkoivat verrata häntä Meghaniin noustua julkisuuteen Pukumiehet-sarjasta vuonna 2011.

– Minua alettiin sekoittaa Meghaniin, kun työskentelin ensimmäisessä luokassa. Matkustajat pysäyttivät minut sanoakseen, että ”näytät siltä tytöltä Pukumiehissä”, Mathis kertoo lehdelle.

Mathis ei tuolloin edes tiennyt, miltä Meghan näyttää.

– Muutaman kerran jälkeen googlasin Meghanin ja olin hyvin imarreltu. Hän on tyrmäävä, joten se on ehdottomasti kohteliaisuus.

– Mutta näen yhdennäköisyyden. Meghanilla ja minulla on yhteistä se, että isäni on afroamerikkalainen sekä italialainen ja hänen äitinsä on afroamerikkalainen.

Naisen saama huomio sai kuitenkin aivan uusia tasoja, kun Meghan alkoi tapailla prinssi Harrya. Mathisin mukaan hän on useaan otteeseen joutunut esittämään passinsa turvamiehille, jotta he uskoisivat hänen oikean henkilöllisyytensä herttuattaren sijaan.

– Sitä tapahtui koko ajan enemmän ja enemmän. Kun he menivät naimisiin, kyselyistä tuli jokapäiväisiä.

– Poistatin myös luomen dermatologilla, joka oli aivan varma, että olen Meghan. Hän luuli, että käytän salanimeä, Mathis nauroi.

Matkustajat kertovat minulle jatkuvasti, kuinka muistutan Meghania. He kysyvät, miksi työskentelen lentoemäntänä, kun olen naimisissa prinssin kanssa.

Myös Mathisilla ja hänen puolisollaan Pablo Smithillä on herttuaparin tavoin yksi lapsi, Alana-tytär. Mathis toivoo tulevaisuudessa hyötyvänsä myös taloudellisesti yhdennäköisyydestään herttuattaren kanssa. Hän on jo tehnyt kuvauksia yhdessä prinssi Harryn kaksoisolennon kanssa.

– Haluaisin tehdä mainos- ja tv-töitä, mutta suurin unelmani olisi esittää Meghania hänestä kertovassa elokuvassa, nainen intoilee.