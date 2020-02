Huhut vellovat: Dianan veljentytär on kääntymässä juutalaiseksi – syynä 32 vuotta vanhempi miljonäärirakas

Lady Kitty Spencerin huhutaan kääntyvän pian juutalaiseksi rakkauden tähden.

Prinsessa Dianan veljentytär lady Kitty Spencer, 29, on ollut jo pitkään syvästi rakastunut miljonääri Michael Lewisiin, 61. Romanssi kukoistaa, ja brittimedian mukaan kihlat solmittiin tammikuussa.

Nyt rakkaus on saamassa huhujen mukaan vielä merkityksellisemmän sinetin, sillä The Sunday Timesin mukaan pari suunnittelee jo kovaa vauhtia häitään. Tätä varten Kitty Spencerin kerrotaan kääntyvän pian juutalaiseksi miehensä jalanjäljissä. Kittyn tiedetään opiskelleen jo uskonnollisia ohjeita ja käytäntöjä tulevaa liittoa varten. Hänet on nähty muun muassa vierailulla synagogassa miehensä kanssa.

Lehti ei tavoittanut Kitty Spencerin edustajaa kommentoimaan asiaa.

Velä ei ole tiedossa mihin juutalaisuuden suuntaukseen Kitty on kääntymässä. Lewisin tiedetään kuitenkin olevan syvästi uskossa. Hän lahjoitti vuonna 2011 peräti 3,6 miljoonaa euroa Oxfordin yliopistolle. Lahjoituksella turvattiin Israelin ja juutalaisuuden opintojen jatkuminen.

Juutalaisuuteen kuuluu paljon erilaisia käytäntöjä ja ohjenuoria. Juutalaiset muun muassa viettävät sapattia ja useita erilaisia juhlapyhiä. Brittilehdet huomauttavat, että tilanteesta tekee poikkeuksellisen se, että Kittyn serkku on prinssi William, tuleva kuningas ja Englannin kirkon ylin päämies.

Kitty ei kuitenkaan ole ensimmäinen perheestään, joka harkitsee kääntymistä eri uskontoon. Prinsessa Dianan huhuttiin harkinneen kääntymistä islamiin, sillä hän oli syvästi rakastunut pakistanilaiseen sydänkirurgiin Hasnat Khaniin. Diana on Kittyn täti ja prinssi Williamin äiti.

Kitty Spencerin ja Michael Lewisin 32 vuoden ikäero on herättänyt paljon huomiota Britanniassa, sillä Lewis on vanhempi kuin Kittyn oma isä jaarli Charles Spencer, 55.

Spekulaatiot mahdollisesta kihlauksesta leimahtivat jo kesäkuussa, jolloin Kitty kuvattiin seurapiiritapahtumassa valtava timanttisormus vasemmassa nimettömässään. Kittyn lähipiiristä on kerrottu brittilehdille, että kaunotar on pitänyt matalaa profiilia suhteestaan, eikö hän ole halunnut tuoda sitä julkisuuteen.

Häiden mahdollisesta ajankohdasta ei toistaiseksi ole tihkunut tietoa julkisuuteen.

Lady Kitty Spencer on aikaisemminkin seurustellut itseään huomattavasti vanhempien miesten kanssa. Hän seurusteli neljän vuoden ajan kiinteistömoguli Niccolo Barattieri di San Pietron, 48, kanssa, mutta suhde kariutui vuonna 2017.