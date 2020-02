Kuningatar Elisabet suree syvästi siskonpoikansa päätöstä – unelmaliitto kariutui tylyyn seikkaan 26 yhteisen vuoden jälkeen

Kuningatar Elisabetin lähipiirissä on menossa varsinainen erobuumi.

Kuningatar Elisabetin siskonpoika, Snowdonin jaarli David Armstrong-Jones ilmoitti Serena-puolisonsa kanssa maanantaina avioerosta. Pari ehti olla naimisissa yli 26 vuotta ja sai liittonsa aikana kaksi lasta. Kyse on jo toisesta viikon sisällä ilmoitetusta kuninkaallisesta erosta. Viime tiistaina Elisabetin vanhin lapsenlapsi Peter Phillips ilmoitti hakevansa avioeroa vaimonsa Autumnin kanssa.

Kuningatar ei ole suhtautunut lähipiirissään tapahtuneisiin avioeroihin kevyesti. Daily Mailin mukaan perinteitä syvästi kunnioittava Elisabet on ollut pahoillaan ja surullinen siskonpoikansa ja lapsenlapsensa päätöksistä, vaikka ymmärtääkin liittojen tulleen tiensä päähän.

Armstrong-Jones on kuningatar Elisabetin siskon prinsessa Margaretin poika. David Armstrong-Jonesin tiedetään olevan erittäin läheinen kuningattaren ja prinssi Philipin kanssa. Prinsessa Margaret kuoli vuonna 2002, ja Armstrong-Jones perheineen on viettänyt sen jälkeen kuninkaallisen perheen perinteistä joulua Sandringhamissa uskollisesti vuosi toisensa perään. Hän myös vierailee Balmoralissa joka kesä nauttimassa yhteisestä ajasta kuningattaren kanssa.

Kuningatar vaihtoi kuulumisia Serena, David ja Margarita Armstrong-Jonesin kanssa Westminster Abbeyn edustalla 2017.

Päällepäin unelmaliitolta vaikuttaneen suhteen huhutaan kaatuneen Armstrong-Jonesin kiireiseen työhön, joka piti vuonna 1993 naimisiin menneen avioparin erillään joskus pitkiäkin aikoja. Ystäväpiirin mukaan sisustusalalla työskentelevä Armstrong-Jones matkusteli ja omistautui työlleen enemmän kuin liitolleen. Kolmansia osapuolia tai muutakaan draamaa eroon ei heidän tietojensa mukaan liity.

Armstrong-Jones on luonut menestyksekkään uran huonekalu- ja sisustusbisneksessä. Hän on sisustanut useita lontoolaisia luksuskoteja ja kiertää ympäri maailmaa luennoimassa aiheesta. Hän on myös kirjoittanut myös useita sisustukseen liittyviä kirjoja.

Armstrong-Jones ja Serena avioituivat vuonna 1993 ja heillä on kaksi lasta: Charles, 20 ja Margarita, 17.

– Snowdonin jaarli ja kreivitär ovat sopuisasti päättäneet, että heidän avioliittonsa on tullut päätökseensä ja he eroavat, parin edustaja kertoi maanantaina.

David Armstrong-Jones ja Serena Linley eroavat yli 26 avioliittovuoden jälkeen.

Armstrong-Jones oli viidentenä kruununperimysjärjestyksessä syntyessään, mutta on nyt sijalla 21.

Pariskunta kertoi läheisilleen päätyneensä avioeroon viime vuonna, Daily Mail kertoo. Pariskuntaa ei ole nähty yhdessä sitten viime syyskuun, joskin heidän uskotaan asuneen erossa jo useiden kuukausien ajan.

– Ilmoitettuaan hänen kuninkaalliselle korkeudelleen kuningattarelle ja molempien perheiden jäsenille viime vuonna, Peter ja Autumn ovat yhdessä päättäneet erota, parin edustaja sanoi lausunnossa.

Phillips on kuningatar Elisabetin tyttären, prinsessa Annen ja tämän ensimmäisen aviomiehen Mark Phillipsin poika.